Pese a debilidad del mercado laboral, despidos por necesidad de la empresa caen casi 16% en enero

El mercado laboral continúa débil. En el último registro, el INE informó que la tasa de desempleo para el trimestre diciembre 2025-febrero del 2026 fue de 8,3% y se crearon 94.760 nuevos puestos de trabajo, lo que se traduce en un alza de 1,01% anual, siendo el menor incremento desde mayo-julio del 2025.

Esa misma situación de debilidad del mercado laboral fue lo que mostró el Índice de Vacantes Laborales del Banco Central correspondiente a marzo.

De acuerdo a esos registros en marzo el indicador completo seis meses de caídas anuales con una contracción de 4,28%. En términos de nivel, este se ubicó en 67,3 puntos siendo el índice más bajo para un mes de marzo desde 2024.

Con esta cifra, el primer trimestre cerró con una caída anual de 5,59%, lo que se traduce en una aceleración en comparación a trimestres anteriores y el índice es de 63,9, siendo el arranque de año más bajo para un primer trimestre desde que hay registros.

Sin embargo, el informe de despidos por necesidad de la empresa que publica la Dirección del Trabajo entregó una señal positiva. En enero del 2026 cayeron 15,9% anual al totalizar 42.657 despidos. Es, además, una baja de 5,8% en comparación a diciembre.

El 2025, en el total anual, los despido por necesidad de las empresas sumaron 498 mil, el mayor nivel desde los 680 mil registrados en todo 2020, es decir en medio de la pandemia del Covid-19.

16 Mayo 2025 Gente, trabajadores, pensiones, empleo, caminando, mujeres, hombres. Foto: Andres Perez Andres Perez

Para los economistas, la evolución de los despidos por necesidad de la empresa es un antecedente relevante de monitorear al analizar la situación del mercado laboral, en conjunto con otros indicadores, sobre todo cuando se estudia el empleo privado asalariado.

Juan Bravo, director del OCEC-UDP, planteó que “la caída de enero no necesariamente implica un cambio de tendencia. Para ello es necesario verificar que en los próximos meses se materialicen nuevas caídas, de lo contrario, puede ser simplemente un efecto puntual, en especial considerando que esto ocurre después de 10 meses de alza”.

Asimismo, afirmó que “esto no cambia el escenario de debilidad del mercado laboral, pues el deterioro de la generación de empleo asalariado formal en el sector privado que muestran otros indicadores obedece en mayor medida a que se ha desincentivado la creación de nuevos puestos de trabajo”.

De esta manera, el economista aseveró que “todo indica un mercado laboral que no verá mejorías relevantes en 2026, en especial porque el crecimiento esperado es muy similar al que hubo en 2025”.