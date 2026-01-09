SUSCRÍBETE POR $1100
    Polo Apoquindo: el proyecto de oficinas, comercios, restaurantes y viviendas que espera estar operativo este año

    El proyecto ubicado en el sector de Manquehue de Las Condes espera estar totalmente operativo este segundo semestre.

    Sofía LópezPor 
    Sofía López
    Polo Apoquindo

    El proyecto Polo Apoquindo se mueve hacia su inauguración. Se trata de un proyecto mixto por US$220 millones que busca posicionarse dentro de la comuna como una opción tanto para oficinas corporativas como para el público general.

    La propuesta, ubicada en Apoquindo con Luis Zegers, cuenta con 100 mil metros cuadrados construidos y 50 mil metros cuadrados de superficie arrendable.

    El proyecto inmobiliario, que inicialmente se llamaba Urbana Center Apoquindo, será inaugurado el segundo semestre de 2026, casi un año después de lo previsto, según informó la empresa.

    Actualmente, un tercio de sus oficinas ya se encuentran arrendadas, las cuales serán ocupadas por multinacionales, y más de la mitad de su espacio estará destinado a cadenas como el supermercado Jumbo y el gimnasio Smart Fit, el cual se encuentra operativo, entre otras.

    Polo Apoquindo

    El proyecto inmobiliario es desarrollado por Grupo Urbana y Ameris como socios gestores, y financiado por Penta Vida, una compañía de seguros de vida. Este nuevo centro busca posicionarse como un inmobiliario de oficinas importante, ubicándose cerca de estaciones de Metro y en plena Avenida Apoquindo.

    La nueva edificación integra oficinas prémium, una torre de departamentos para arriendo (llamado Blend Apoquindo) y un completo piso de servicios con la presencia confirmada del supermercado Jumbo, la farmacia Cruz Verde y la cadena chilena de bebidas Bobibobi, entre otros locales y tiendas.

    Polo Apoquindo

    Polo Apoquindo, diseñado por la estadounidense CallisonRTKL en conjunto con Mobil Arquitectos y su apuesta está pensada “para el día a día de las personas, con un Boulevard Gastronómico y una oferta de servicios que facilita la vida y aporta valor real al entorno”, agrega el socio de Grupo Urbana, Andrés Durruty.

    “Su arquitectura moderna busca complementar la ciudad con una lógica de barrio, creando un espacio abierto, activo y cercano, donde trabajar, vivir y disfrutar conviven de manera natural”, agregó Durruty.

