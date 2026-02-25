El cacao se derrumba en 2026, perfora los US$ 3.000 y abre la pregunta: ¿bajará el precio del chocolate?

Mientras algunas materias primas, como los metales, iniciaron el año con alzas significativas y en niveles récords, el cacao se ha movido en la dirección opuesta. Solo en enero, su cotización registró un desplome de 31,3%, configurando el peor comienzo de año desde al menos 2000.

La caída supera ampliamente el descenso de 14,01% anotado en enero de 2016 y refleja una corrección tras el rally previo, junto con un ajuste en las expectativas de oferta y demanda.

En febrero la tendencia no se ha revertido. Por el contrario, las pérdidas se han profundizado y el retroceso acumulado en 2026 se acerca a 49%, llevando al cacao a su nivel más bajo desde mayo de 2023.

En las últimas 12 sesiones, el contrato ha caído en 11 oportunidades y este martes perforó la barrera de los US$ 3.000 por tonelada.

África Occidental en el centro del ajuste

El mercado continúa bajo presión ante la reticencia de los compradores a pagar los precios oficiales del grano en los principales países productores, consignó XTB.

Ghana, el segundo mayor productor mundial, recortó la semana pasada el precio pagado a los agricultores en casi un 30%. En tanto, Costa de Marfil, el mayor productor global, ha señalado que no modificará su precio oficial antes del cierre de la temporada principal en curso, el 31 de marzo, aunque existen reportes de que evalúa un ajuste.

Cuánto vale el caco y el chocolate

El recorte aplicado por Ghana, sumado a una demanda más débil, podría presionar a Costa de Marfil a aplicar una reducción similar para mantener competitividad en el mercado internacional, dijo en un informe Emanoelle Santos, analista de mercados de XTB Latam

Reportes recientes de agencias como Reuters y Bloomberg han dado cuenta en los últimos días de un mercado que sigue ajustándose tras los máximos históricos alcanzados en 2024 (en diciembre de ese año la tonelada llegó a US$ 12.804 la tonelada), con señales de mejora en las perspectivas de cosecha en África Occidental y un consumo que se modera tras los elevados precios del año pasado.

“El mercado se ha visto sometido a una fuerte presión esta última semana, debido a los informes de que en Costa de Marfil y Ghana hay grandes cantidades de producto sin vender, porque los compradores son reacios a pagar los precios oficiales en origen, que son mucho más altos que el precio mundial actual”, señaló ADM Investor Services en una nota el jueves pasado, de acuerdo a Bloomberg.

Precio del cacao se derrumba

Para Trading Economics, la bajada de su precio en los mercados de futuros es un reflejo de la “persistente debilidad” de la demanda mundial y de la reposición de existencias en los principales países productores.

“Los almacenes de Ghana y Costa de Marfil siguen acumulando granos de cacao sin vender, incluso después de que Ghana redujera los pagos a los agricultores para fomentar la oferta”, dijo esa plataforma, en un artículo que reproduce EFE.

Sesgo bajista y expectativas de superávit

En el corto y mediano plazo, el sesgo continúa siendo bajista. La combinación de una menor demanda y mejores perspectivas de cosecha en África Occidental ha elevado las expectativas de un superávit que podría extenderse hasta 2027.

En ese escenario, una extensión desde los niveles actuales hacia los US$ 2.900 por tonelada aparece como consistente si no se produce una estabilización. Niveles en torno a los US$ 2.000 solo entrarían en el radar bajo un escenario de holgura muy marcada. No obstante, la condición de sobreventa incrementa la probabilidad de rebotes técnicos y correcciones intermedias al alza.

Existen, además, factores que podrían limitar una caída más profunda, entre ellos riesgos estructurales en la producción —climáticos y logísticos— y un eventual repunte de la demanda impulsado por precios más bajos. Estos elementos podrían provocar cambios rápidos en el sentimiento del mercado y mantener elevada la volatilidad.

¿Impacto en el precio del chocolate?

Cae el precio del cacao la-tercera

Pese al menor valor del cacao, ello no implica necesariamente un chocolate más barato en el corto plazo. Según XTB, el traspaso a precios finales suele operar con rezago, dado que fabricantes y retailers todavía procesan inventarios y coberturas adquiridas a precios más altos.

Además, algunos ajustes aplicados en el último ciclo —como reformulaciones, menor contenido de cacao o reducción de gramaje— no se revierten con facilidad. En ese contexto, es más probable observar promociones o una desaceleración en las alzas antes que una baja clara en góndola.

Solo si el cacao se mantiene en niveles bajos de forma sostenida podría comenzar a reflejarse en los precios al consumidor en los próximos meses, aunque con un grado de incertidumbre.