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    “Irán viviría en el infierno”: Amenaza de Trump hace caer al petróleo tras haber llegado hasta los US$ 114 por barril

    El presidente de Estados Unidos fijó el martes como plazo para que Irán reabra la vía marítima, bajo amenaza de ataques a plantas eléctricas y puentes.

    David NogalesPor 
    David Nogales
    Cuánto cuesta el petróleo hoy lunes. En la imagen, el Estrecho de Ormuz. -

    Los precios del petróleo registraron una jornada de alta volatilidad este lunes, después de que el crudo estadounidense superara brevemente los US$114 por barril, para luego retroceder ante el ultimátum lanzado por el presidente Donald Trump a Irán: reabrir el Estrecho de Ormuz antes del martes o enfrentar ataques militares contra sus plantas eléctricas y puentes.

    En una publicación en redes sociales cargada de improperios, Trump advirtió el domingo que Irán “viviría en el infierno” si no restablecía el libre tránsito por la vía marítima. Más tarde, el mandatario publicó escuetamente “¡Martes, 8:00 p.m., hora del Este!” sin dar mayores explicaciones.

    El Estrecho de Ormuz, que conecta el Golfo Pérsico con los mercados mundiales, permanece efectivamente cerrado tras una serie de ataques iraníes a buques tanqueros.

    Antes del conflicto, cerca del 20% del suministro global de crudo transitaba por esta ruta.

    Cuánto cuesta el petróleo hoy lunes. En la imagen, Donald Trump.

    “El conflicto ha restringido severamente el flujo de petróleo y gas natural a través del estrecho de Ormuz, reduciendo la oferta mundial en aproximadamente una quinta parte. Esta interrupción lleva más de un mes y ha generado una crisis energética global de magnitud histórica”, dijo Liza Salinas, Branch Business Director Liberty Finance.

    Trump señaló en un discurso nacional el miércoles pasado que el conflicto se extendería por dos o tres semanas más.

    En ese contexto, el crudo WTI baja 2% a US$ 109,7, mientras que el Brent llega a US$ 108,3 por barril, esto es una baja de 1%.

    Millones de barriles de petróleo perdidos

    Las pérdidas acumuladas de suministro son de magnitud histórica. Según estimaciones de TD Securities, hacia fines de mes se habrán perdido casi 1.000 millones de barriles, compuestos por hasta 600 millones de barriles de crudo y aproximadamente 350 millones de barriles de productos refinados.

    “Con el conflicto que ahora se espera dure al menos hasta bien entrado abril, la aritmética de los barriles se vuelve cada vez más sombría”, dijo a CNBC Ryan McKay, estratega sénior de materias primas de TD Securities.

    Por su parte, la firma Rapidan Energy proyecta una pérdida neta total de 630 millones de barriles de petróleo y derivados hacia fines de junio, una vez descontados los flujos redirigidos a través de oleoductos, las liberaciones de reservas de emergencia y la reducción de inventarios.

    Cuánto cuesta el petróleo hoy lunes. En la imagen, un buque tanque pasa por el Estrecho de Ormuz.

    En este contexto, los ocho miembros de la OPEP+ acordaron el domingo aumentar la producción en 206.000 barriles por día durante mayo, aunque permanece sin respuesta la pregunta de cómo llegará ese petróleo a los mercados globales mientras el Estrecho siga cerrado.

    Los países que integran este bloque son Arabia Saudita, Rusia, Irak, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, Kazajistán, Argelia y Omán.

    La situación se agravó luego de que Kuwait Petroleum Corporation informara que varias de sus instalaciones operativas fueron atacadas por drones el domingo, con daños de consideración.

    La OPEP+ advirtió que reparar la infraestructura energética afectada por los ataques iraníes “es costoso y toma mucho tiempo, lo que afecta la disponibilidad global de suministro”.

    Lee también:

    Más sobre:PetróleoMedio OrienteIránEstrecho de Ormuz

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