Precio del petróleo vuelve a subir y el barril Brent salta hasta los US$ 110

Los precios del petróleo suben una vez más en medio de persistentes preocupaciones por el suministro global, pese a que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, otorgó a Irán una extensión de 10 días para avanzar en la apertura del estratégico Estrecho de Ormuz.

El crudo Brent sube 1,93% hasta los US$ 110,1 por barril. En tanto, WTI de Estados Unidos avanza 2,13%, hasta los US$ 96,49 por barril.

El jueves, Trump señaló en una publicación en redes sociales que las conversaciones con Irán “van muy bien”, a pesar de lo que calificó como “declaraciones erróneas” de algunos medios.

En ese contexto, anunció una pausa en los ataques contra la infraestructura energética iraní hasta el 6 de abril. Hasta ahora, Irán no ha emitido comentarios sobre estas declaraciones.

Durante una reunión de gabinete, el mandatario estadounidense afirmó además que Irán permitió el paso de 10 petroleros a través del Estrecho de Ormuz esta semana , como un “gesto” hacia Estados Unidos. Según explicó, inicialmente se contemplaban ocho embarcaciones, cifra que luego se amplió a diez.

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El mercado ha seguido de cerca la evolución de este corredor marítimo, clave para el transporte global de crudo, ante señales tanto de interrupción como de desescalada en las tensiones entre Washington y Teherán.

Si bien los comentarios de Trump sugieren que algunos envíos continúan transitando por la vía, lo que podría aliviar parcialmente las preocupaciones inmediatas de suministro, analistas advierten que el equilibrio del mercado sigue siendo delicado.

“ La mercado petrolero no reaccionó de forma insuficiente a la disrupción en el Estrecho de Ormuz; la absorbió ”, señaló Paola Rodriguez-Masiu, analista jefe de petróleo de Rystad Energy en declaraciones que reproduce CNBC.

“Durante casi cuatro semanas, los mercados han mostrado una resiliencia notable (…) respaldada por un superávit previo a la guerra, crudo en tránsito y barriles de política que actuaron como amortiguadores temporales. Esa fase está llegando a su fin”, afirmó.

De acuerdo con la consultora, el sistema global ha pasado de un estado “amortiguado a frágil” tras semanas de pérdidas de suministro y reducción de inventarios, lo que deja poco margen para enfrentar nuevos shocks.

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Rystad Energy estima que cerca de 17,8 millones de barriles diarios de petróleo y combustibles que transitan por el Estrecho de Ormuz se han visto afectados, con pérdidas acumuladas cercanas a los 500 millones de barriles de líquidos a nivel global.

Goldman Sachs estima que el precio actual incorpora una prima de riesgo geopolítico de US$15 a US$20 por barril, mientras Fitch proyecta que el Brent podría escalar hasta US$130 en el segundo trimestre si el conflicto se prolonga.

“Los mercados abren este viernes en modo rebote, pero la cautela no se va. Tras la peor jornada de Wall Street desde el inicio de la guerra, los activos de riesgo intentan recuperar terreno apoyados en señales de que el diálogo entre Washington y Teherán no está completamente descartado. Sin embargo, el petróleo vuelve a subir y el fondo geopolítico no ha cambiado”, dijo Liza Salinas, Branch Business Director Liberty Finance.