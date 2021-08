Presidenta Cámara de Centros Comerciales: “Es muy relevante mejorar aforos para reincorporar esos trabajadores que no pueden estar”

Si bien la economía tuvo un salto histórico en el mes de junio, el empleo continúa con rezago. Aún hay cerca de 1 millón de empleos que no se han podido recuperar. Los centros comerciales del país aportan unos 400 mil empleos directos, y debido a la pandemia el comercio ha perdido unos 140 mil empleos en su conjunto. La presidenta de la Cámara de Centros Comerciales, Katia Trusich, conversó con Pulso TV y dijo que es fundamental revisar los aforos vigentes, para ir recontratando personas.

“Si bien hay un rezago en el empleo, eso va a ir mejorando en la medida que se vayan mejorando los aforos. El sector comercio según datos de la CNC perdió alrededor de 140 mil empleos. El hecho de que tengamos aforos tan limitados, hace que no haya todavía la necesidad de todos los trabajadores que teníamos históricamente. En la medida que nos liberen aforos probablemente vamos a ir recontratando parte de esa mano de obra, de esos trabajadores que hoy día probablemente no caben en el local comercial, y que no están siendo empleados”, dijo.

Esperan que ya en Fase 4 puedan elevar esos números. “Nosotros aportamos 400 mil empleos directos como centros comerciales. Por tanto, es muy relevante mejorar aforos para reincorporar esa cantidad de trabajadores y trabajadores que no pueden estar porque la normativa sanitaria no lo permite”, indicó Trusich.

Además, apunta a la experiencia internacional en la medida que avanza el proceso de vacunación, para permitir que se modifiquen los aforos en los centros comerciales.

“En la medida que hay vacunación, la posibilidad de contagio disminuye radicalmente. A medida que la población va alcanzando una vacunación bastante extendida, se van levantando los aforos hasta el levantamiento total de todas las restricciones sanitarias. De hecho, en algunos países ni siquiera se está exigiendo el uso de mascarilla en lugares públicos. Creo que vamos a ser más conservadores en ese sentido, la mascarilla me parece que es un aporte. El tema de los aforos en la medida que no hay riesgo sanitario, me parece que es un avance y que va a permitir no solamente disminuir el desempleo estructural, sino que va a mejorar la calidad de la experiencia del consumidor”, detalló.

Agregó que “otro factor importante en que tenemos ventaja como centros comerciales, es que nuestro espacio aéreo es muy grande. Tenemos alturas de techos que duplican o triplican las alturas normales de las oficinas u otros espacios. Por tanto, que se considere ese factor también a la hora de medir no solo los metros cuadrados lineales por persona, sino que el volumen de metros cuadrados en tres dimensiones. Eso nos va a ayudar mucho a que se vaya flexibilizando esta normativa, en función de recontratar y de mayor comodidad de los consumidores”.

Avance a Fase 3

Con el avance de toda la Región Metropolitana a Fase 3 y menos medidas restrictivas de desplazamiento, las personas han regresado a los centros comerciales. Estos recintos podían abrir solo de lunes a viernes en Fase 2, ahora también pueden atender público los fines de semana, días que históricamente son más fuertes para el comercio. De hecho, el balance del primer fin de semana de desconfinamiento fue bastante positivo. Además las ventas minoristas han venido repuntando a medida que las comunas avanzan en el Plan Paso a Paso.

Desde los Centros Comerciales, ven con optimismo el avance a Fase 3, y apuntan al factor de mayor liquidez en los hogares como una de las razones de un aumento en las visitas.

“Los últimos dos fines de semana que hemos podido abrir desde el encierro han sido muy buenos. Hemos recibido mayor cantidad de público. El balance que hacemos en términos generales es positivo. Las personas han sido muy respetuosas de los distanciamientos, aforos y de las medidas de higiene, lo que habla de un comportamiento que está incorporado. Estamos contentos de haber podido aumentar los días en que se puede atender el público de manera de dispersar la cantidad de gente en más días de la semana”, señaló.

Y agregó que “no tengo un número exacto, sin embargo es evidente que han aumentado las visitas por varios factores. Primero hay un factor de sensación de encierro que se venía trayendo. También está el factor liquidez, que las personas gastaron menos durante el confinamiento. No había un montón de servicios disponibles y hoy pueden hacer uso de esos recursos para abastecerse de bienes y servicios, pero también de entretención... Se nota que entre los retiros y ayudas del Estado hay más circulando. También las personas tuvieron un periodo de mayor ahorro, producto de la incertidumbre hacia adelante y también había menos lugares donde gastar esos recursos”.

La presidenta del gremio detalló además que pese al repunte en las visitas, el sector se ha visto muy golpeado tanto por el estallido social y la pandemia. Los ingresos cayeron más de un 30% por diversos factores.

“Desde octubre de 2019 hemos venido viviendo momentos bien duros como centros comerciales. Hemos tenido que tener tiempo cerrados, hemos tenido mucha flexibilidad no cobrando arriendo y bajando los gastos comunes a nuestros locatarios, a la vez que nos subían los gastos en sanitización y tecnología. Tuvimos que seguir pagando las contribuciones que además fueron al alza, cumpliendo con los compromisos financieros de los centros comerciales y su construcción. Han sido un par de años muy difíciles donde hemos visto caer nuestros ingresos en más de un 30%. Sí entendemos que la posibilidad del comercio electrónico fue un gran alivio para nuestros locatarios. Han sido tiempos duros. Sí vemos hoy con optimismo lo que puede pasar hacia adelante”, indicó.

También apuntó a un cambio de hábito de los consumidores en los meses de pandemia, debido a las medidas más restrictivas que impulsaron el comercio electrónico en el país.

“Recién estamos viendo cifras parecidas al 2018, principios de 2019. Hay que tener presente que el consumidor cambió en estos dos años de encierro intermitente. Hoy día el consumidor es mucho más mixto. Desarrollamos un estudio y hace un par semanas tuvimos los resultados. Un 67% de las personas dice que va a mantener las compras online, si bien va a retornar a las físicas también. Estamos hablando de un consumidor que va a ser mucho más mixto en sus conductas de compra, respecto al consumidor que había en épocas de prepandemia. Son cambios que los centros comerciales vamos a tener que acostumbrarnos, adaptarnos y darle a este consumidor más tecnológico una oferta de valor nueva”, sostuvo.