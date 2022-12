Presidenta del Banco Central llamó a no impulsar políticas que afecten el trabajo para bajar la inflación

La presidenta del Banco Central, Rosanna Costa, expuso ante la Comisión de Hacienda del Senado el complejo escenario que dejó el último Informe de Política Monetaria (Ipom), pero también ocupó la instancia para recalcar la importancia de que las políticas públicas no atenten contra el objetivo de bajar la inflación y se pueda dar paso a pensar en cómo mejorar el desempeño de la economía tras este mal momento.

“La capacidad de la economía de realizar un ajuste ordenado y con el menor costo posible depende críticamente de la coherencia de las decisiones que tomen los distintos actores”, dijo Costa ante la Comisión de Hacienda del Senado.

En esa línea, la presidenta del Banco Central advirtió que de impulsar políticas públicas que entreguen un estímulo adicional a la demanda, los costos para reducir los impactos en la inflación serán mayores a los de ahora. Esto, ante un contexto de que la inflación está persistentemente al alza y seguiría así en caso de incentivar medidas que atenten contra el plan actual para reducir el alza del costo de la vida.

Los dichos de Costa también se dan en medio de los intentos de posicionar la idea de impulsar un nuevo retiro de dinero desde los fondos de pensiones, política apuntada como uno de las mayores responsables de los niveles de inflación que tiene Chile, junto a las ayudas masivas entregadas por el Estado durante el año pasado.

Además, la líder del ente emisor recordó que las políticas que aumentaron el consumo sobre los niveles normales, le quitó profundidad al mercado de capitales y generó una volatilidad en el tipo de cambio y en las tasas de interés de largo plazo.

Mientras que, con lo respecta al informe del Banco Central, la economista valoró que “este es el primer informe, en varios trimestres, en que nuestro escenario de proyección no presenta cambios significativos respecto del Ipom previo. La economía ya está en un proceso de ajuste y los factores de ofertas están comenzando a moderar su presión sobre los precios”.

Sin embargo, Costa también advirtió que “la inflación sigue siendo muy elevada y continuamos viendo sorpresas importantes, aunque en ambas direcciones”, y reiteró que a este escenario se llegó por causas principalmente internas, pero que igual fue influenciado por el aumento del costo de la vida a nivel global y el impacto en la economía de la invasión a Ucrania por parte de Rusia.

Ante este contexto, la presidenta del Banco Central destacó la labor de la política monetaria impulsada por el organismo que ella preside y resaltó la política fiscal del actual gobierno del Presidente Gabriel Boric en relación al objetivo de no presionar a la inflación al alza.

“Es evidente que la tarea está inconclusa y aún nos esperan meses difíciles, la inflación sigue en niveles muy elevados y sus efectos se hacen sentir con rigor en los hogares. Reducirla es una labor que no podemos claudicar”, dijo Costa ante los senadores de la Comisión de Hacienda.

Sobre las cifras de crecimiento económico en el corto plazo, la economista apuntó que “las cifras que estamos viendo hoy son parte del proceso de ajuste que esta economía requiere para resolver el exceso de gasto del 2021, no es una caída de la actividad que surge de un shock de externo, como hemos visto en el pasado, es el ajuste que requerimos para que la economía transite hacia niveles sostenibles, un requisito indispensable para bajar la inflación”

En tanto y de cara al futuro, Costa señaló que el crecimiento se sigue proyectando en niveles bajo el 2%, y llamó atender este problema aumentando la productividad, generando mayor ahorro e impulsando la inversión.

No obstante, la presidenta del Banco Central no desconoció que el mejoramiento de la productividad es un tema complejo: “Varios gobiernos han convocado comisiones y se han emprendido programas que abordan este tema, pero hasta ahora no hemos logrado una mejora suficiente para revertir esta tendencia decreciente”.

En relación a este tema, Costa dejó sobre la mesa la necesidad de mejorar los niveles de educación y la capacitación laboral en proyectos que se piensen para el largo plazo.

“Aumentar el crecimiento no es un fin en sí mismo, sino que el medio a partir del cual podemos generar un mayor flujo de recursos y distribuir más a todos los que habitamos en el país”, cerró Costa sobre sus reflexiones tras terminar la presentación del Ipom.

En desarrollo...