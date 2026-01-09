SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Pulso

    Presidente Boric rechaza relato del gobierno de emergencia de Kast en lo económico: “Chile no se cae a pedazos”

    El presidente Gabriel Boric resaltó las condiciones macroeconómicas que va a heredar el próximo gobierno de José Antonio Kast.

    Emiliano CarrizoPor 
    Emiliano Carrizo
    Diego Martin

    El Presidente Gabriel Boric mostró su rechazo al relato de un gobierno de emergencia, en lo económico, del presidente electo José Antonio Kast. El actual mandatario valoró las condiciones macroeconómicas que deja la actual administración.

    Somos el gobierno que menos aumentó la deuda en los últimos cuatro periodos. Somos el gobierno que, en conjunto con el Banco Central, que es autónomo, logró bajar la inflación que llegó a estar en 14%“, dijo el Presidente Boric al llevar a cabo su análisis.

    En conversación con Súbela, el Presidente Boric también apeló a que “las exportaciones están en su mayor nivel histórico. El precio del cobre está en su máximo histórico. Eso no es gracias al gobierno, son condiciones externas del precio del cobre, por cierto, y van a beneficiar al nuevo gobierno también”.

    Las condiciones macro con las que se va a recibir son muy beneficiosas. Y eso es bueno para Chile, yo me alegro de que eso sea bueno para Chile”, añadió.

    De esta forma, el Presidente Boric reiteró sus críticas sobre el relato de que en Chile la situación económica nacional es mala, un mensaje que, a juicio del mandatario, se retomó en una jornada marcada por la publicación de los datos de pobreza y la presentación del presidente electo José Antonio Kast y el próximo ministro de Hacienda, Jorge Quiroz.

    Jorge Quiroz y José Antonio Kast en Icare. Diego Martin

    No es sostenible seguir diciendo que Chile se cae a pedazos y toda esa narrativa de campaña que desgraciadamente pareciera que ayer retomó”, dijo.

    Un mensaje que planteó este jueves cuando la Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional (Casen) 2024 dio cuenta de que 600 mil personas salieron de la pobreza desde 2022.

    Mientras la derecha insiste en que Chile se cae a pedazos y habla de gobierno de emergencia, hoy la Casen nos informa que en nuestros 4 años de gobierno, siguiendo la trayectoria sembrada por quienes nos antecedieron, en Chile retrocede significativamente la pobreza”, dijo este jueves en sus redes sociales.

    Reflexión sobre su gestión

    En conversación con Súbela, el mandatario también llevó a cabo un balance de su gestión, pronto a terminar este 11 de marzo. En lo económico, resaltó medidas como el alza del salario mínimo y la tramitación de la reforma previsional y la de pensiones.

    Ante este contexto, el mandatario destacó los acuerdos que se lograron en materia tributaria y de pensiones, pese a que no fue la propuesta original del Ejecutivo.

    Uno no renuncia a sus convicciones por llegar a acuerdos. Lo que pasa es que entiende que las condiciones de posibilidad no permiten en este momento avanzar al 100% de lo que uno quiere. Y entre la opción de me quedo con todas mis banderas, pero no consigo nada, o llego a acuerdo con quienes piensan distinto a mí, todos cedemos un poco y le mejoramos la calidad de vida a la gente, yo adopto sin lugar a dudas por lo segundo”, dijo.

    DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

    Sin embargo, el Presidente Gabriel Boric resaltó que no se trató de moderación, sino de ponderación.

    “Los dos sectores (oposición y oficialismo) tienen aspectos en donde sus principios se vieron reflejados y los dos tuvimos que ceder algo. Eso al final del día yo creo que es bueno para Chile y nosotros más adelante seguiremos. Yo sigo convencido de que en el sistema previsional, y en ciertos aspectos en la vida común, en donde el negocio debiera estar fuera”, comentó.

    “Michael Walzer (filósofo y político) hablaba de la idea de las esferas de la justicia, en donde lo público debiera ser mayoritario. Yo sigo pensando eso, pero entiendo que hay que llegar a acuerdos. Entonces, me siento muy orgulloso de la reforma previsional”, añadió.

    Más sobre:EconómicoGabriel BoricJosé Antonio Kast

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Tribunal declara culpables a principales acusados de la Operación Huracán

    Estudio detecta que más de la mitad de quienes se declaran en quiebra no logra reinsertarse en el sistema financiero

    La guerra de los termopaneles

    Exalcalde de Rancagua es condenado a 16 años de presidio por delitos de cohecho, fraude al fisco y lavado de activos

    Ministro de Hacienda, Nicolás Grau, valora las expectativas de crecimiento de su sucesor Jorge Quiroz

    Importaciones de TV acentúan caída en un 2025 sin Mundial para Chile, pero celulares superan los US$ 2.000 millones

    Lo más leído

    1.
    Superintendencia de Pensiones emite norma definitiva para la creación de una AFP y eleva exigencia a directorios

    Superintendencia de Pensiones emite norma definitiva para la creación de una AFP y eleva exigencia a directorios

    2.
    ¿Cuáles fueron las principales exportaciones del país después del cobre?

    ¿Cuáles fueron las principales exportaciones del país después del cobre?

    3.
    S&P Global advierte sobre la encrucijada para Chile ante rally del cobre

    S&P Global advierte sobre la encrucijada para Chile ante rally del cobre

    4.
    El informe del exjefe de la FNE que apoya demanda contra Blue Express por competencia desleal

    El informe del exjefe de la FNE que apoya demanda contra Blue Express por competencia desleal

    5.
    Salomónico fallo de la Suprema: Estado deberá pagarle a Copec lo que dijeron los peritos por terreno de El Golf

    Salomónico fallo de la Suprema: Estado deberá pagarle a Copec lo que dijeron los peritos por terreno de El Golf

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Tras la lluvia, anuncian una posible ola de calor en la Región Metropolitana y 5 regiones de la zona central

    Tras la lluvia, anuncian una posible ola de calor en la Región Metropolitana y 5 regiones de la zona central

    Qué es la cereulida, la toxina que obligó a Nestlé a retirar miles de lotes contaminados de fórmula en Chile y el mundo

    Qué es la cereulida, la toxina que obligó a Nestlé a retirar miles de lotes contaminados de fórmula en Chile y el mundo

    De Kojima a GoPro: la estrategia de Asus detrás de las colaboraciones que marcan el CES 2026

    De Kojima a GoPro: la estrategia de Asus detrás de las colaboraciones que marcan el CES 2026

    CES 2026: lo nuevo y lo que marcará la pauta en tecnología

    CES 2026: lo nuevo y lo que marcará la pauta en tecnología

    Servicios

    Rating del jueves 8 de enero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del jueves 8 de enero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    El horario del Metro de Santiago para el viernes, sábado y domingo por los conciertos de Bad Bunny

    El horario del Metro de Santiago para el viernes, sábado y domingo por los conciertos de Bad Bunny

    Temblor hoy, viernes 9 de enero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, viernes 9 de enero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Tribunal declara culpables a principales acusados de la Operación Huracán
    Chile

    Tribunal declara culpables a principales acusados de la Operación Huracán

    Exalcalde de Rancagua es condenado a 16 años de presidio por delitos de cohecho, fraude al fisco y lavado de activos

    Presidente Boric se suma a tesis de Vallejo sobre EE.UU. y advierte: “En el futuro podría eventualmente amenazar a Chile”

    Estudio detecta que más de la mitad de quienes se declaran en quiebra no logra reinsertarse en el sistema financiero
    Negocios

    Estudio detecta que más de la mitad de quienes se declaran en quiebra no logra reinsertarse en el sistema financiero

    La guerra de los termopaneles

    Ministro de Hacienda, Nicolás Grau, valora las expectativas de crecimiento de su sucesor Jorge Quiroz

    Qué tan rápido subieron de peso quienes dejaron de usar Ozempic y otras inyecciones para adelgazar, según un estudio
    Tendencias

    Qué tan rápido subieron de peso quienes dejaron de usar Ozempic y otras inyecciones para adelgazar, según un estudio

    “Estaba pensando hacer cosas malas”: qué reveló Gustavo Petro sobre su llamada con Donald Trump

    Tras la lluvia, anuncian una posible ola de calor en la Región Metropolitana y 5 regiones de la zona central

    “¿Se pueden decir dos?“: Pablo Solari no olvida su amor por Colo Colo y lo pone a la altura de River Plate
    El Deportivo

    “¿Se pueden decir dos?“: Pablo Solari no olvida su amor por Colo Colo y lo pone a la altura de River Plate

    Universidad Católica suma a Leapmotor como nuevo sponsor

    La resignación de Daniel Garnero por el futuro de Eduard Bello en la UC: “Queríamos que se quede, pero hay dificultades”

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 10 y 11 de enero
    Finde

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 10 y 11 de enero

    Un día en Qatar: Al Zubarah, la ciudad perlera que desapareció bajo el desierto

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 3 y 4 de enero

    En CD y vinilo llega el “Bar 38 en vivo” de Los Miserables
    Cultura y entretención

    En CD y vinilo llega el “Bar 38 en vivo” de Los Miserables

    Muere a los 82 años Álvaro Peña, leyenda del punk chileno y compañero de Joe Strummer en sus primeros años

    72 accesos, puntos de hidratación y apertura de puertas a las 15 horas: lo que hay que saber de los shows de Bad Bunny

    Macron presenta su plan de despliegue militar en Ucrania durante una reunión con los principales partidos
    Mundo

    Macron presenta su plan de despliegue militar en Ucrania durante una reunión con los principales partidos

    Meloni descarta un ataque de Estados Unidos contra Groenlandia: “Las consecuencias que tendría lo hacen poco realista”

    “Iceworm”: cuando los estadounidenses ocultaban una base militar bajo el hielo de Groenlandia

    El modelo latinoamericano que acompaña a madres jóvenes a salir de la pobreza
    Paula

    El modelo latinoamericano que acompaña a madres jóvenes a salir de la pobreza

    Datos Paula: cuatro obras imperdibles de Teatro a Mil que ponen a las mujeres en escena

    Hablemos de amor: la herida del ninguneo