Presidente Boric rechaza relato del gobierno de emergencia de Kast en lo económico: “Chile no se cae a pedazos”

El Presidente Gabriel Boric mostró su rechazo al relato de un gobierno de emergencia, en lo económico, del presidente electo José Antonio Kast. El actual mandatario valoró las condiciones macroeconómicas que deja la actual administración.

“Somos el gobierno que menos aumentó la deuda en los últimos cuatro periodos. Somos el gobierno que, en conjunto con el Banco Central, que es autónomo, logró bajar la inflación que llegó a estar en 14%“, dijo el Presidente Boric al llevar a cabo su análisis.

En conversación con Súbela, el Presidente Boric también apeló a que “las exportaciones están en su mayor nivel histórico. El precio del cobre está en su máximo histórico. Eso no es gracias al gobierno, son condiciones externas del precio del cobre, por cierto, y van a beneficiar al nuevo gobierno también”.

“Las condiciones macro con las que se va a recibir son muy beneficiosas. Y eso es bueno para Chile, yo me alegro de que eso sea bueno para Chile”, añadió.

De esta forma, el Presidente Boric reiteró sus críticas sobre el relato de que en Chile la situación económica nacional es mala, un mensaje que, a juicio del mandatario, se retomó en una jornada marcada por la publicación de los datos de pobreza y la presentación del presidente electo José Antonio Kast y el próximo ministro de Hacienda, Jorge Quiroz.

Jorge Quiroz y José Antonio Kast en Icare. Diego Martin

“No es sostenible seguir diciendo que Chile se cae a pedazos y toda esa narrativa de campaña que desgraciadamente pareciera que ayer retomó”, dijo.

Un mensaje que planteó este jueves cuando la Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional (Casen) 2024 dio cuenta de que 600 mil personas salieron de la pobreza desde 2022.

“Mientras la derecha insiste en que Chile se cae a pedazos y habla de gobierno de emergencia, hoy la Casen nos informa que en nuestros 4 años de gobierno, siguiendo la trayectoria sembrada por quienes nos antecedieron, en Chile retrocede significativamente la pobreza”, dijo este jueves en sus redes sociales.

Reflexión sobre su gestión

En conversación con Súbela, el mandatario también llevó a cabo un balance de su gestión, pronto a terminar este 11 de marzo. En lo económico, resaltó medidas como el alza del salario mínimo y la tramitación de la reforma previsional y la de pensiones.

Ante este contexto, el mandatario destacó los acuerdos que se lograron en materia tributaria y de pensiones, pese a que no fue la propuesta original del Ejecutivo.

“Uno no renuncia a sus convicciones por llegar a acuerdos. Lo que pasa es que entiende que las condiciones de posibilidad no permiten en este momento avanzar al 100% de lo que uno quiere. Y entre la opción de me quedo con todas mis banderas, pero no consigo nada, o llego a acuerdo con quienes piensan distinto a mí, todos cedemos un poco y le mejoramos la calidad de vida a la gente, yo adopto sin lugar a dudas por lo segundo”, dijo.

DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

Sin embargo, el Presidente Gabriel Boric resaltó que no se trató de moderación, sino de ponderación.

“Los dos sectores (oposición y oficialismo) tienen aspectos en donde sus principios se vieron reflejados y los dos tuvimos que ceder algo. Eso al final del día yo creo que es bueno para Chile y nosotros más adelante seguiremos. Yo sigo convencido de que en el sistema previsional, y en ciertos aspectos en la vida común, en donde el negocio debiera estar fuera”, comentó.

“Michael Walzer (filósofo y político) hablaba de la idea de las esferas de la justicia, en donde lo público debiera ser mayoritario. Yo sigo pensando eso, pero entiendo que hay que llegar a acuerdos. Entonces, me siento muy orgulloso de la reforma previsional”, añadió.