Presidente de Banco de Chile por crecimiento: “Existen razones que justifican una preocupación estructural”

Banco de Chile publicó ya su memoria correspondiente al año 2025, y con ello llegó la carta anual que el presidente de la entidad, Pablo Granifo, dirige a los accionistas.

Allí comenzó destacando los resultados del banco, y enfatizó que “cobran aún más relevancia al considerar las complejidades del entorno de negocios, marcado por un bajo crecimiento económico, explicado principalmente por el débil desempeño de la inversión”.

Agregó que “si bien esta situación no es reciente –desde 2014 el país crece en promedio un 2%–, existen razones que justifican una preocupación estructural. Se ha ampliado la brecha con los países de mayor ingreso, alejándonos del tan anhelado umbral del desarrollo, pese a condiciones externas extraordinariamente favorables en los últimos años, como los altos precios del cobre y el dinamismo de nuestros principales socios comerciales".

En paralelo, señaló que “el país ha registrado un aumento en los niveles de deuda pública, una caída del ahorro y un desempleo que se ha mantenido elevado. Este deterioro en crecimiento, inversión y empleo constituye una barrera real para mejorar la calidad de vida de las personas y de las próximas generaciones”.

Bajo este escenario, sostuvo que “el gran desafío que enfrentamos como país es mirar hacia el futuro y reconstruir las bases para prosperar. Esta es una tarea en la que todos tenemos una responsabilidad, tanto el sector privado como las autoridades que asumen con el nuevo ciclo político”.

Añadió que “aunque los desafíos son múltiples, resulta fundamental trabajar desde ya en acuerdos amplios que permitan volver a cimentar bases sólidas para el largo plazo. Chile tiene una gran oportunidad, considerando los consensos existentes en diversas materias, así como en medidas tan necesarias como urgentes”.

En esa línea, dijo que “para avanzar, es esencial realizar un diagnóstico realista, con fundamentos técnicos y sin sesgos de corto plazo, que incluya acciones correctivas. Debemos aprender de políticas que han tenido efectos negativos, como los aumentos de impuestos o los retiros de fondos de pensiones, los cuales afectaron el ahorro y el costo del crédito".

Al respecto, comentó que “a lo largo de los años, hemos comprobado que las políticas económicas son capaces de marcar la diferencia en favor del desarrollo, y de generar costos severos cuando son las incorrectas o se implementan en condiciones inadecuadas”.

Es más, indicó que “la oportunidad de nuestro país consiste también en fortalecer aspectos institucionales en diversas áreas, para evitar las distorsiones que generan los ciclos políticos. Esto aplica, por ejemplo, al sistema de permisos y licencias, cuyas deficiencias han reducido nuestra competitividad y han contribuido a una salida de capitales”.

Además, dijo que “es clave avanzar en acuerdos que materialicen los cambios que el país requiere, lo que incluye mejoras al sistema político vigente. La tarea es enorme y requiere un arduo trabajo, pero Chile ha demostrado a lo largo de su historia ser un país resiliente y con una enorme capacidad para sobreponerse a la adversidad y salir adelante”.

Presión sobre rentabilidad

Con este telón de fondo, afirmó que “pese a los numerosos desafíos del entorno macroeconómico, la banca ha mostrado un buen desempeño en los últimos años, evidenciando su alta flexibilidad y adaptación. Sin embargo, debemos ser conscientes de la existencia de factores que podrían presionar los niveles de rentabilidad en el futuro, como la normalización de variables que transitoriamente impulsaron los ingresos".

Agregó que “debemos seguir de cerca la evolución del mercado laboral, ya que si persiste el desacople entre desempleo y crecimiento, podría afectar la calidad de la cartera crediticia. Todo esto ocurre en un entorno global más complejo, con mayores riesgos económicos y geopolíticos, una intensificación de la competencia y un aumento sostenido de regulaciones”.

Granifo comentó que “este escenario refuerza la necesidad de profundizar estrategias orientadas a mejorar niveles de eficiencia y productividad, con el fin de construir las bases para proyectar de manera sostenible el negocio hacia el largo plazo”.

El presidente del Chile enfatizó que “además de los cambios económicos, enfrentamos transformaciones estructurales que tendrán un impacto significativo en los modelos de negocios de la banca global. El fenómeno más relevante es la revolución tecnológica, que está redefiniendo profundamente la relación de los bancos con sus clientes y la forma de gestionar procesos internos”.