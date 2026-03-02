Presidente de Falabella afirma que existe consenso sobre la necesidad de fortalecer el crecimiento

El presidente de Grupo Falabella, Enrique Ostalé, destacó los resultados de la compañía, que en 2025 anotó cifras récord, y se mostró optimista respecto al futuro desempeño económico del país y la compañía.

“El contexto del país abre una nueva etapa. Chile se encamina hacia un nuevo ciclo político caracterizado por un consenso transversal respecto de la necesidad de fortalecer el crecimiento, la inversión y la confianza”, dijo en la carta a los accionistas publicada en la memoria anual de la compañía.

Asimismo sostuvo que “empresas con vocación de permanencia y continuidad como Grupo Falabella tienen un rol relevante en ese proceso, contribuyendo desde su quehacer a un desarrollo económico sostenible y a la generación de oportunidades”.

Ostalé afirmó que “Grupo Falabella enfrenta esta etapa con una organización más simple y enmifocada, con aprendizajes que hemos internalizado y con una estrategia que privilegia la efectividad y el largo plazo. Hoy están plenamente desplegadas las capacidades y fortalezas necesarias para seguir construyendo, sobre bases sólidas, el futuro auspicioso que tenemos por delante”.

Resultados históricos

La semana pasada la compañía reportó resultados financieros históricos en el ejercicio 2025, alcanzando utilidades atribuibles a los propietarios de la controladora por US$1.485 millones, lo que equivale a un crecimiento de 180% versus los US$530 millones obtenidos en 2024.

Al respecto el CEO de Falabella, Alejandro González, también en la carta a los accionistas dijo que “les escribo esta carta que recapitula lo que fue el 2025 con gran entusiasmo: tras dos años de recuperación sostenida, iniciamos una nueva etapa orientada al crecimiento. Esto, fruto de una estrategia clara, una ejecución disciplinada, el compromiso de nuestros más de 90 mil colaboradores y la confianza de 37 millones de clientes en la región. Hoy, tenemos un ecosistema omnicanal potente, construido sobre cinco principales negocios —Sodimac, Falabella Retail, Tottus, Banco Falabella y Mallplaza— que se complementan, y crean valor y sinergias que nos hacen únicos en la región".

Asimismo sostuvo: “pero ¿qué es la omnicanalidad para nosotros? En Grupo Falabella estamos convencidos de que es la mejor forma de interactuar con nuestros clientes, permitiéndoles satisfacer sus expectativas de manera flexible a través de nuestras plataformas digitales y tiendas físicas. Por eso, somos cada día más omnicanales".

Al respecto indicó que en el Cyber Day de octubre en Chile, el 63% de las compras en sus retailers fueron entregadas en sus más de 1.000 puntos Click & Collect y afirmó que gran parte de las personas que retiran una compra en tienda, después se queda recorriendo y adquiere algún producto, lo que calificó como una propuesta físico-digital integrada.