Falabella alcanza resultados históricos en 2025

Grupo Falabella reportó este martes resultados financieros históricos durante el ejercicio 2025, alcanzando utilidades atribuibles a los propietarios de la controladora por US$ 1.485 millones, lo que equivale a un crecimiento de 180% versus los US$ 530 millones obtenidos en 2024.

“Esta cifra incluye el efecto de fair value, una revalorización de propiedades de inversión a valor de mercado, sin el cual las ganancias alcanzan los US$ 897 millones, un nivel histórico y que supera en 1,9 veces a los resultados del ejercicio anterior”, explicó Falabella a través de un comunicado.

El resultado operacional de sus negocios no bancarios, indicador que refleja la salud de los negocios de una empresa, llegó a $403.050 millones (US$ 444 millones), con un incremento de 54% al compararlo con los $260.949 millones (US$ 288 millones) del año pasado. El negocio bancario obtuvo ganancias por $ 302.608 millones en 2025.

El gerente general de Grupo Falabella, Alejandro González, afirmó en un comunicado que “los resultados de 2025 reflejan una importante mejora en rentabilidad, construida a partir de una ejecución consistente de la estrategia de crecimiento. Estas cifras reflejan el trabajo sostenido que hemos impulsado en los últimos años para fortalecer la experiencia de nuestros clientes, mejorar la eficiencia de nuestras operaciones y crecer de manera rentable. En consecuencia, no son el resultado de factores coyunturales ni de un entorno especialmente favorable”.

Los ingresos de la compañía durante 2025 se expandieron un 9,5% versus los registros del 2024, pasando de $12.164.366 millones (US$ 13.410 millones) a $11.342.386 millones (US$14.679 millones). Estos resultados fueron “impulsados principalmente por el sólido desempeño de nuestros retailers, gracias a una propuesta comercial atractiva y bien ejecutada, y el crecimiento de nuestro negocio online (GMV online ecosistema: +17% a/a)“, explicó el grupo.

La firma desglosó que Falabella Retail tuvo un crecimiento de 14% “reflejo de mejoras en su propuesta comercial multiespecialista y, en menor proporción, por una mayor afluencia de turistas a nuestras tiendas en Chile que ha ido reduciendo su impacto en los últimos trimestres”, dijo. Tottus, creció un 9% año a año, Sodimac un 5,2% y el negocio bancario un 7,1%.

El ebitda (ganancias antes de impuestos, intereses, depreciación y amortización, una medida del flujo de caja operacional) se expandió un 34%, alcanzando $1.944.953 millones (US$ 2.144 millones), versus los $1.451.560 millones (US$ 1.600 millones) del 2024.

Con estos resultados, Falabella superó en la última línea a Latam Airlines, que reportó ganancias de US$1.460 millones al cierre del 2025, también marcando cifras históricas.

Hacia adelante, Alejandro González añadió que “continuaremos enfocados en profundizar la estrategia de crecimiento, fortaleciendo su propuesta de valor, manteniendo una gestión financiera eficiente y avanzando en mejoras operacionales para seguir generando resultados sostenibles”.

El ratio de deuda financiera neta sobre ebitda de Falabella se situó al cierre del año en 1,3 veces, un 21% más bajo que hace un año y considerablemente menor al peak de 2023, cuando llegó a 8,2 veces.

El factor Mallplaza

Durante el 2025, la filial de centros comerciales de Falabella, Mallplaza, consolidó ganancias por $1.431.012 millones (US$1.578 millones), lo que significó un alza de 326% versus los $335.934 millones (US$370 millones) registrados durante el 2024.

Igual que Falabella, Mall Plaza se vio beneficiada por la revalorización de sus propiedades. Al excluir el efecto fair value, la ganancia de Mall plaza fue de $369.312 millones (US$ 407 millones), lo que equivale a un incremento de 53,3%.

Los ingresos de las actividades ordinarias aumentaron un 32% en el 2025, al pasar de $494.605 millones (US$ 545 millones) a $653.911 millones (US$ 721 millones). Esto fue impulsado por “una robusta gestión regional que capitalizó mayores metros arrendados, la indexación de contratos a la inflación y el crecimiento en ventas de los socios comerciales. Adicionalmente, contribuyó la consolidación de la división Perú desde diciembre 2024“, explicó Mallplaza.

“Nuestra estrategia nos ha permitido avanzar en el propósito de ‘simplificar y disfrutar más la vida’ con propuestas conectadas con las comunidades y las personas, y así potenciar nuestro liderazgo en la región Andina, con un plan de crecimiento y transformación en ejecución por más USD 600 millones, siempre con la mirada en ofrecer espacios en constante evolución, que promuevan la conexión humana e impacten positivamente en personas y comunidades” explicó Pablo Pulido, Gerente General de Mallplaza.

El ebitda de la filial se incrementó 38% al cierre del año, al subir desde los $380.637 millones (US$ 420 millones) al 2024 hasta los $526.228 millones (US$ 580 millones) en el 2025.

Derek Schwietzer, gerente corporativo de administración y finanzas, afirma que el crecimiento de Mallplaza esta (y estará) impulsado por una creación de valor de los m2 que actualmente tienen en el portafolio, las expansiones de los activos, y además, los nuevos usos. En esta última arista, mencionó el ingreso de la firma al segmento de outlets, con Mallplaza Premium Outlet, transformando el ex Mirador Biobío. Pero también resaltó los nuevos proyectos multifamily, asegurando que la firma tiene “un banco de terrenos de potencial construible que nos permite buscar nuevos proyectos residenciales”, dijo Schwietzer en una conferencia de prensa.