SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Pulso

    Falabella alcanza resultados históricos en 2025

    El grupo logró ganancias por US$ 1.485 millones, incluso superando las utilidades de Latam Airlines. En los resultados, sin embargo, influyó una revalorización de propiedades a valor de mercado. Descontado ese efecto, la compañía habría ganado US$ 897 millones, aun sí el nivel más alto de la historia.

    Paulina OrtegaPor 
    Paulina Ortega

    Grupo Falabella reportó este martes resultados financieros históricos durante el ejercicio 2025, alcanzando utilidades atribuibles a los propietarios de la controladora por US$ 1.485 millones, lo que equivale a un crecimiento de 180% versus los US$ 530 millones obtenidos en 2024.

    “Esta cifra incluye el efecto de fair value, una revalorización de propiedades de inversión a valor de mercado, sin el cual las ganancias alcanzan los US$ 897 millones, un nivel histórico y que supera en 1,9 veces a los resultados del ejercicio anterior”, explicó Falabella a través de un comunicado.

    El resultado operacional de sus negocios no bancarios, indicador que refleja la salud de los negocios de una empresa, llegó a $403.050 millones (US$ 444 millones), con un incremento de 54% al compararlo con los $260.949 millones (US$ 288 millones) del año pasado. El negocio bancario obtuvo ganancias por $ 302.608 millones en 2025.

    El gerente general de Grupo Falabella, Alejandro González, afirmó en un comunicado que “los resultados de 2025 reflejan una importante mejora en rentabilidad, construida a partir de una ejecución consistente de la estrategia de crecimiento. Estas cifras reflejan el trabajo sostenido que hemos impulsado en los últimos años para fortalecer la experiencia de nuestros clientes, mejorar la eficiencia de nuestras operaciones y crecer de manera rentable. En consecuencia, no son el resultado de factores coyunturales ni de un entorno especialmente favorable”.

    Los ingresos de la compañía durante 2025 se expandieron un 9,5% versus los registros del 2024, pasando de $12.164.366 millones (US$ 13.410 millones) a $11.342.386 millones (US$14.679 millones). Estos resultados fueron “impulsados principalmente por el sólido desempeño de nuestros retailers, gracias a una propuesta comercial atractiva y bien ejecutada, y el crecimiento de nuestro negocio online (GMV online ecosistema: +17% a/a)“, explicó el grupo.

    La firma desglosó que Falabella Retail tuvo un crecimiento de 14% “reflejo de mejoras en su propuesta comercial multiespecialista y, en menor proporción, por una mayor afluencia de turistas a nuestras tiendas en Chile que ha ido reduciendo su impacto en los últimos trimestres”, dijo. Tottus, creció un 9% año a año, Sodimac un 5,2% y el negocio bancario un 7,1%.

    El ebitda (ganancias antes de impuestos, intereses, depreciación y amortización, una medida del flujo de caja operacional) se expandió un 34%, alcanzando $1.944.953 millones (US$ 2.144 millones), versus los $1.451.560 millones (US$ 1.600 millones) del 2024.

    Con estos resultados, Falabella superó en la última línea a Latam Airlines, que reportó ganancias de US$1.460 millones al cierre del 2025, también marcando cifras históricas.

    Hacia adelante, Alejandro González añadió que “continuaremos enfocados en profundizar la estrategia de crecimiento, fortaleciendo su propuesta de valor, manteniendo una gestión financiera eficiente y avanzando en mejoras operacionales para seguir generando resultados sostenibles”.

    El ratio de deuda financiera neta sobre ebitda de Falabella se situó al cierre del año en 1,3 veces, un 21% más bajo que hace un año y considerablemente menor al peak de 2023, cuando llegó a 8,2 veces.

    El factor Mallplaza

    Durante el 2025, la filial de centros comerciales de Falabella, Mallplaza, consolidó ganancias por $1.431.012 millones (US$1.578 millones), lo que significó un alza de 326% versus los $335.934 millones (US$370 millones) registrados durante el 2024.

    Igual que Falabella, Mall Plaza se vio beneficiada por la revalorización de sus propiedades. Al excluir el efecto fair value, la ganancia de Mall plaza fue de $369.312 millones (US$ 407 millones), lo que equivale a un incremento de 53,3%.

    Los ingresos de las actividades ordinarias aumentaron un 32% en el 2025, al pasar de $494.605 millones (US$ 545 millones) a $653.911 millones (US$ 721 millones). Esto fue impulsado por “una robusta gestión regional que capitalizó mayores metros arrendados, la indexación de contratos a la inflación y el crecimiento en ventas de los socios comerciales. Adicionalmente, contribuyó la consolidación de la división Perú desde diciembre 2024“, explicó Mallplaza.

    “Nuestra estrategia nos ha permitido avanzar en el propósito de ‘simplificar y disfrutar más la vida’ con propuestas conectadas con las comunidades y las personas, y así potenciar nuestro liderazgo en la región Andina, con un plan de crecimiento y transformación en ejecución por más USD 600 millones, siempre con la mirada en ofrecer espacios en constante evolución, que promuevan la conexión humana e impacten positivamente en personas y comunidades” explicó Pablo Pulido, Gerente General de Mallplaza.

    El ebitda de la filial se incrementó 38% al cierre del año, al subir desde los $380.637 millones (US$ 420 millones) al 2024 hasta los $526.228 millones (US$ 580 millones) en el 2025.

    Derek Schwietzer, gerente corporativo de administración y finanzas, afirma que el crecimiento de Mallplaza esta (y estará) impulsado por una creación de valor de los m2 que actualmente tienen en el portafolio, las expansiones de los activos, y además, los nuevos usos. En esta última arista, mencionó el ingreso de la firma al segmento de outlets, con Mallplaza Premium Outlet, transformando el ex Mirador Biobío. Pero también resaltó los nuevos proyectos multifamily, asegurando que la firma tiene “un banco de terrenos de potencial construible que nos permite buscar nuevos proyectos residenciales”, dijo Schwietzer en una conferencia de prensa.

    Más sobre:Resultados de empresasMallplazaFalabellaCentros comercialesMallsRetail

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Portabilidad numérica en 2025 alcanza su nivel más bajo desde 2020

    Este es el retrato oficial del Presidente electo José Antonio Kast

    Lluvias estivales provocan anegamientos, evacuación de personas y una veintena de viviendas afectadas en Antofagasta y Atacama

    EE.UU. fuerte, próspero y respetado: el mensaje que entregaría Trump en el discurso del Estado de la Unión

    Squella acusa al gobierno de “mentir” respecto al conocimiento de la aprobación del cable submarino con China y pide comisión investigadora

    “Lo peor en política es no tener convicciones”: Sharp arremete contra el gobierno por no defender el proyecto del cable submarino chino

    Lo más leído

    1.
    Huawei aclara que no tiene relación con el proyecto de cable submarino entre Chile y China

    Huawei aclara que no tiene relación con el proyecto de cable submarino entre Chile y China

    2.
    Las reuniones del subsecretario de Telecomunicaciones con China Mobile que generaron la sanción de Estados Unidos

    Las reuniones del subsecretario de Telecomunicaciones con China Mobile que generaron la sanción de Estados Unidos

    Portada del dia

    Plan Digital + LT Beneficios por 3 meses

    Infórmate mejor y accede a beneficios exclusivos$6.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Humboldt: cómo es el cable submarino de Google que unirá a Chile con Oceanía

    Humboldt: cómo es el cable submarino de Google que unirá a Chile con Oceanía

    “Es el mall del futuro”: el turista canadiense sorprendido por el MUT en Santiago

    “Es el mall del futuro”: el turista canadiense sorprendido por el MUT en Santiago

    Gtd estrena en Chile el eero 7: así es el router de Amazon que promete desbloquear la verdadera velocidad del Wi-Fi 7

    Gtd estrena en Chile el eero 7: así es el router de Amazon que promete desbloquear la verdadera velocidad del Wi-Fi 7

    ¿Qué le pasa al cuerpo cuando alguien se mueve como animal? La ciencia detrás del fenómeno Therian

    ¿Qué le pasa al cuerpo cuando alguien se mueve como animal? La ciencia detrás del fenómeno Therian

    Servicios

    Las 8 comunas de la RM con corte de luz programado para este miércoles

    Las 8 comunas de la RM con corte de luz programado para este miércoles

    A qué hora y dónde ver a Alejandro Tabilo vs. Tomás Barrios hoy en el Chile Open

    A qué hora y dónde ver a Alejandro Tabilo vs. Tomás Barrios hoy en el Chile Open

    Dónde y a qué hora ver a Newcastle United vs. Qarabag por la Champions League

    Dónde y a qué hora ver a Newcastle United vs. Qarabag por la Champions League

    Cable submarino: La Moneda niega ocultamiento de información y Kast pide aclarar episodio
    Chile

    Cable submarino: La Moneda niega ocultamiento de información y Kast pide aclarar episodio

    Carolina Cucumides (ind-PS): “No le veo dramatismo a ser oposición”

    Delpiano y Barros se reúnen en bilateral de Defensa en medio de tensiones por cable submarino chino

    Gremio de clientes eléctricos a un año del 25F: “Lo que se perdió por el apagón es mucho más grande que lo que se puede multar o compensar”
    Negocios

    Gremio de clientes eléctricos a un año del 25F: “Lo que se perdió por el apagón es mucho más grande que lo que se puede multar o compensar”

    Médicos extranjeros registraron la mayor caída en la emisión de licencias en 2025: cercana a 20%

    Portabilidad numérica en 2025 alcanza su nivel más bajo desde 2020

    Esto es lo que el alcohol le hace a cada parte de tu cuerpo, según la ciencia
    Tendencias

    Esto es lo que el alcohol le hace a cada parte de tu cuerpo, según la ciencia

    Quién era Robert Carradine, el actor de Lizzie McGuire que falleció a los 71 años

    Caso Nancy Guthrie: el sospechoso se acercó a su casa antes de la noche de su desaparición, según reportes

    Los hermanos Nicolás y Diego Jarry caen en la primera ronda de dobles del BCI Seguro ChileOpen 2026
    El Deportivo

    Los hermanos Nicolás y Diego Jarry caen en la primera ronda de dobles del BCI Seguro ChileOpen 2026

    En vivo: Huachipato busca avanzar en la Libertadores ante Carabobo de Venezuela

    Champions League: Bodo/Glimt noruego da el gran golpe y elimina al último finalista Inter de Milán

    Review del Blik Fidelity 2: equilibrio Hi-Fi por menos de $150.000
    Tecnología

    Review del Blik Fidelity 2: equilibrio Hi-Fi por menos de $150.000

    Humboldt: cómo es el cable submarino de Google que unirá a Chile con Oceanía

    Gtd estrena en Chile el eero 7: así es el router de Amazon que promete desbloquear la verdadera velocidad del Wi-Fi 7

    Arredondo y Undurraga abordan polémica del Pase Cultural en reunión bilateral
    Cultura y entretención

    Arredondo y Undurraga abordan polémica del Pase Cultural en reunión bilateral

    “Este pana que en 2015 vendía arepas en la feria”: viaje al origen del comediante venezolano Esteban Düch

    “Lo vamos a pasar todos bien”: Asskha Sumathra desdramatiza la presión por su debut en Viña

    EE.UU. fuerte, próspero y respetado: el mensaje que entregaría Trump en el discurso del Estado de la Unión
    Mundo

    EE.UU. fuerte, próspero y respetado: el mensaje que entregaría Trump en el discurso del Estado de la Unión

    Ucrania marca el cuarto año de la invasión rusa a gran escala con homenajes a los fallecidos y actos conmemorativos

    Tras desacuerdos con Balcázar premier peruano se alista a juramentación del gabinete

    Hablemos de amor: él me recordó que sigo viva
    Paula

    Hablemos de amor: él me recordó que sigo viva

    Identidad y refugio en el canto: la historia del Coro Queer Chile

    Nancy Mamani Loza: La única mujer