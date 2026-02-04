Latam Airlines vuelve a obtener resultados históricos en 2025, con ganancias de más de US$1.400 millones

Latam Airlines presentó este martes sus resultados del cierre de 2025, dando cuenta de un fuerte crecimiento de sus ganancias en el año. El grupo logró un alza de 50% de sus utilidades, pasando de US$977 millones en 2024, a US$1.460 millones.

El CFO del grupo, Ricardo Bottas, apuntó a que estos son resultados históricos para la compañía, siendo las utilidades anuales más altas para Latam Airlines. En 2024 ya había logrado marcar un récord. “Hemos crecido en ingresos, hemos crecido en márgenes, pero también hemos crecido en la última línea, en la utilidad neta, de una manera muy consistente, alineada con nuestra estrategia de crecimiento rentable”, dijo Bottas.

La firma registró ingresos de US$14.495 millones, lo que significó un aumento de más de 11% en comparación al año anterior, cuando totalizó US$13.034 millones. Sólo en el cuarto trimestre mejoró sus ventas en un 16,3%, pasando de US$3.395 millones a US$3.949 millones.

Latam explicó que esto se debe principalmente a un alza de los ingresos de pasajeros que se expandieron un 12,3%, hasta los US$12.612 millones. Esto fue impulsado por un alza de la demanda en más de 8% y del yield (ingreso promedio por pasajero-kilómetro) en un 3,7%. El factor de ocupación alcanzó un 84,4%, 0,1 puntos porcentuales más que en 2024.

Asimismo, los ingresos de carga también empujaron las ventas de Latam, al subir un 3,4%, hasta US$1.654 millones. “Este aumento se explica principalmente por un crecimiento del 2,2% en el tráfico medido en RTK y un aumento del 1,1% en el yield”, especificó la firma.

Adicionalmente, otros ingresos se incrementaron en US$29 millones, producto de mayores ventas por servicios de tours y aduana, aunque compensado por menores ingresos por canjes de productos no aéreos del programa Latam Pass.

“Cerramos el 2025 satisfechos por el avance en la consolidación de Latam. Los resultados reflejan un modelo de negocio fortalecido, sustentado en una propuesta de valor diferenciada, una ejecución operacional consistente y una disciplina financiera que le ha permitido crecer de manera rentable y sostenida”, señaló Roberto Alvo, CEO de Latam Airlines Group.

“El Ebitdar ajustado totalizó US$4.091 millones, con un margen de 28,2%, lo que representa una expansión de 4,4 puntos porcentuales año a año” destacó Latam a través de un comunicado. Este aumentó un 31,6% versus los US$3.108 millones del 2024.

La operación en 2025

En 2025 Latam transportó, en promedio, más de 239.000 pasajeros diarios y 23 millones de personas anuales. Los vuelos domésticos de Brasil fueron los que representaron la mayor parte con 10,4 millones, y un incremento de 13,5%. El segmento internacional también subió, un 5,8%, hasta 4,5 millones. En tanto, los vuelos domésticos de Chile, Colombia, Ecuador y Perú cayeron levemente, 0,3%, hasta los 8,1 millones de pasajeros.

En todos los segmentos el factor de ocupación superó el 85%, subiendo en los distintos mercados domésticos, pero disminuyendo en el internacional y en el consolidado 1,8 y 0,4 puntos porcentuales, respectivamente.

En el negocio de carga, las filiales del grupo transportaron más de 1 millón de toneladas durante el año, “consolidando a Latam Cargo Group como el mayor grupo de operadores de carga aérea de la región”, afirmó la compañía.

Durante 2025 se invirtieron US$1.500 millones. La firma aumentó su capacidad en 8,2% al cierre del año, con la incorporación de 26 aviones a la flota y sumando 22 nuevas rutas al portafolio. De estas, 15 corresponden a rutas internacionales.

Ricardo Bottas, CFO de Latam, se refirió al guidance para el 2026, señalando que durante el año “proyectamos seguir creciendo en rentabilidad, con un aumento de capacidad entre 8% y 10%, y un margen operativo que debería rondar entre 15% y 17%. Esperamos generar más de US$1,7 mil millones de caja y de liquidez, lo que reafirma nuestra confianza en el modelo del negocio, a pesar de la volatilidad del combustible y el tipo de cambio que pueden tener un impacto sobre estos supuestos”.

Para 2026 la aerolínea anunció inversiones netas de US$1.700 millones, enfocadas en gran parte en la ampliación y modernización de la flota, esperando recibir 41 aviones, con lo cual aumentará su capacidad hasta en un 10%. Al desglosar ese número Latam estima un alza de entre 6% y 8% para el mercado doméstico de Brasil; entre un 5% y 7% en los mercados domésticos de habla hispana; y entre un 11% y 13% para vuelos internacionales.

Consultado por las restricciones migratorias en Estados Unidos, Bottas aseguró que si bien han existido varios acontecimientos en el año que podrían haber afectado el flujo de pasajeros en rutas desde y hacia el país, el transporte de personas sigue incrementándose. Así, sostuvo que los planes seguirán apuntando a fortalecer dichas rutas.