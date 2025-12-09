VOTA INFORMADO por $1100
    Latam Airlines anuncia plan de inversiones de US$ 3.400 millones para los próximos dos años y pone foco en clientes premium

    En su investor day, la aerolínea detalló que una parte relevante de su plan de crecimiento se basará en la modernización de la flota, que tendrá una edad promedio menor a 12 años. Los ingresos de los clientes premium se han duplicado desde 2025 y ya representan el 23% del total. "Los clientes están dispuestos a pagar", dice el CEO, Roberto Alvo.

    Paulina OrtegaPor 
    Paulina Ortega

    Este martes Latam Airlines llevó a cabo su Investor Day, donde varios ejecutivos presentaron los lineamientos para el desempeño de la compañía durante el próximo 2026.

    La compañía anunció inversiones netas de US$1.700 millones para 2026 y un monto de igual para el 2027. Para los próximos dos años las inversiones suman US$3.400 millones, de los cuales US$2.200 millones corresponden a Capex (capital expenditure) de mantenimiento. Los US$1.200 restantes son los recursos destinados para el crecimiento de Latam.

    La compañía explicó que su plan de crecimiento se enfoca en gran parte en la ampliación y modernización de la flota, esperando recibir 26 aviones en 2025, 41 aviones en 2026 y 27 aviones en 2027, manteniendo una edad promedio de la flota de o menor a 12 años.

    Entre los objetivos, la empresa apuntó a poner el foco en los clientes premium, una novedad en la industria. Como parte clave de esta estrategia, el grupo lanzará la nueva clase premium comfort en 2027, que ofrecerá un 50% más de espacio de sus aviones.

    El 100% de los vuelos de Latam cuentan con este tipo de butacsa. La aerolínea proyecta que la oferta de asientos premium crecerá un 7% anualmente en los próximos cuatro años. Por ejemplo, en un Boeing787-9, los asientos premium business y premium confort pasarán a concentrar el 18% del total, versus 10% actual.

    La aerolínea “está invirtiendo estratégicamente para mejorar la experiencia del pasajero, incluyendo la renovación de sus cabinas (business, premium economy y economy) y la adición de servicios como Lounges y Wi-Fi a bordo”, declararon a través de un comunicado sobre la instancia.

    De acuerdo a lo expuesto por el CEO del grupo, Roberto Alvo, en el Investor Day, los pasajeros premium considerados como los miembros gold, platinum, black y black signature de Latam Pass, más los pasajeros que viajan en cabinas premium, se han triplicado desde el 2019. En el 2019 apenas eran 1 millón, es decir, un 5% del universo de clientes. Para el 2024 alcanzaron 2,5 millones, equivalente a un 10% del total de pasajeros, y hoy ya alcanza 3 millones y son un 12%.

    El Chief Commercial Officer CCO de la compañía, Ramiro Alfonsín, expuso que los ingresos premium se han más que duplicado desde el 2019, pasando de US$ 1.500 millones a US$ 3.300 millones al 2025. Estos consideran las cabinas premium, los servicios complementarios y las ventas adicionales, los ingresos de Latam Travel y los ingresos corporativos. Durante este último año, los ingresos premium representan un 23% del total, mientras que en el 2019 apenas un 14%.

    “Esto está creando una brecha importante, donde hemos encontrado que los clientes están dispuestos a pagar, y una lealtad que, para ser sincero, no habíamos visto antes. Probablemente nos lo perdimos hace unos años, pero ahora lo estamos descubriendo. Y a medida que seguimos mejorando la ejecución de nuestro producto, creemos que esta tendencia puede continuar en el futuro”, dijo Alvo.

    Al ser consultados por qué enfocarse en los clientes premium cuando ninguna otra aerolínea lo está haciendo, el CEO de Latam, Roberto Alvo dijo: “No sé por qué nuestros competidores no se enfocan en ellos. Ha sido un proceso de aprendizaje y de entendimiento de que allí hay un potencial. Probablemente otros traten de imitarnos. ¿Cómo vamos un paso más adelante? Estamos enfocados en nuestra estrategia, estamos viendo resultados".

    “Creo que hemos encontrado un caso muy interesante de crecimiento de casi dos dígitos y expansión de las ganancias al mismo tiempo en una industria que no está acostumbrada a eso”, evaluó el ejecutivo de la aerolínea.

    Paulo Miranda vicepresidente de clientes, apuntó también al despliegue de lounges para los clientes elite en distintas ciudades como Miami, Bogotá, Lima, Santiago, Buenos aires y Sao Paulo. En esta última Latam abrirá una nueva para el 2027.

    Crecimiento de Latam

    El grupo aspira a alcanzar un crecimiento de capacidad (ASK) en el rango de un dígito medio a alto. Según expuso Alfonsín, se espera un crecimiento de entre 8% y 10% de capacidad, con un desglose por mercados: entre 6% y 8% para el mercado doméstico de Brasil; entre un 5% y 7% en los mercados domésticos de habla hispana; y entre un 11% y 13% para vuelos internacionales.

    Para el 2027 Latam contaría con una flota de 422 aviones, y aún tiene opción de adquirir otras 50 aeronaves que se incorporarían al portafolio entre 2027 y 2030. Con esta nueva capacidad, se espera abrir más de ocho nuevos destinos para el 2026, con más de 16 nuevas rutas. En esta línea, la empresa apuntó ha que hay 35 posibles nuevos destinos en América Latina.

    En la presentación de inversionistas, la aerolínea apuntó a que América Latina continúa en una trayectoria rentable y se espera un crecimiento de 5% en los pasajeros en la región entre 2025 y 2031. “Es una región con un alto potencial en viajes per cápita. El crecimiento será procedente del sector del ocio de alta gama y del sector corporativo”.

    Alfonsín complementó: “Nuestra estrategia en el continente es clara. En Chile y Perú continuamos manteniendo nuestra competitividad, añadiendo frecuencias para tráficos corporativos específicos. En Brasil nuestro foco sigue siendo Guarulhos, que continúa siendo el aeropuerto más importante, pero vamos a seguir mejorando nuestra presencia y nuestra conectividad en Brasilia y Fortaleza. También empezaremos a centrarnos en algunas ciudades secundarias”, anunció.

    Y añadió: “En Colombia y Ecuador seguimos consolidando nuestra posición como un actor fuerte. Y en 2026 nos verán expandir un poco nuestra red internacional”.

    Financieramente, la aerolínea finalizará el año con ingresos de entre US$14.400 millones y US$14.500 millones, mientras que el año pasado finalizó con US$13.000 millones.

