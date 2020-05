Presidente del Banco Central afirma que una característica inédita de esta crisis es que el crédito comercial está creciendo y todo apunta que seguirá así

“Hoy en día una característica de esta crisis a nivel mundial, es que en muchos países el crédito en lugar de contraerse, se está expandiendo, también eso a nivel global es un dato positivo”. Eso fue lo que dijo Mario Marcel, presidente del Banco Central (BC), en su presentación del Informe de Estabilidad Financiera (IEF) ante la Comisión de Hacienda del Senado.

Marcel agregó que “la gran preocupación que teníamos y que motivó la creación de esta facilidad de Crédito Condicional al Incremento de las Colocaciones (FCIC), era que en un escenario como este tuviéramos una contracción del crédito, eso ocurre naturalmente en los ciclos económicos, sobre todo cuando hay un aumento importante de la incertidumbre, porque entonces los bancos tratan de mantener su liquidez y no prestan la plata”.

Sin embargo, dijo que “en marzo, antes de que estuviera la garantía estatal (mediante Fogape para pymes), en lugar de contraerse las colocaciones, crecieron fuertemente, hay una parte de eso que corresponde a líneas que giraron a empresas más grandes, hay otra parte que tiene que ver con reprogramaciones, pero también hubo flujos positivos de créditos en cuotas”.

Es más, el presidente del BC dijo que todo apunta a que los bancos seguirán prestando dinero a empresas. “Los bancos no han retirado todo su cupo (de la facilidad de liquidez que dispuso el BC). Eso puede ser porque no necesitan acumular tanta liquidez o porque no tenían colateral suficiente cuando todavía no ampliábamos los colaterales, pero lo que es positivo es que si hubiera un banco que estuviera pensando reducir sus colocaciones, se apresuraría a retirar todo altiro, antes de que la fórmula le vaya restringiendo hacia adelante, pero como eso no ha ocurrido, pareciera claro que los bancos tienen previsto seguir prestando”, detalló Marcel.

La gerenta de la división de política financiera del Banco Central, Solange Berstein, enfatizó también este punto, y dijo que “en el caso de las colocaciones comerciales, la aceleración del mes de marzo en un contexto de caída de la actividad, es un hecho bastante inédito, eso no sucede habitualmente, normalmente las colocaciones se contraen cuando la actividad se contrae, y eso no lo vimos durante el mes de marzo, sino que fue lo contrario”.

Por otro lado, Marcel también comentó que la línea de crédito flexible que solicitaron al FMI de manera precautoria, podría ayudar a fortalecer las facilidades de liquidez que han entregado, por ejemplo, mediante el FCIC. “Ahora teniendo más espaldas para tomar más decisiones de política monetaria financiera, podemos por ejemplo pensar en una siguiente etapa de esa facilidad”, detalló

También dijo que tener disponible esta línea con el FMI, puede ayudarlos frente a una eventual compra de bonos de gobierno en el mercado secundario, como se ha discutido en el último tiempo. “Es otro tema en el cual, teniendo una protección más sólida en términos de la posición externa del país, también es algo que nos ayuda a actuar en ese ámbito, si es que tenemos por supuesto las facultades legales para hacerlo”, aseguró.