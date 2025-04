Presidentes de AFP Habitat y Cuprum abordan lo bueno y lo malo de la reforma previsional

Una posición más crítica sobre la reforma de pensiones que aprobó en enero el Congreso, y que en marzo se convirtió en ley, fue lo que mostró el presidente de AFP Habitat, Luis Rodríguez-Villasuso; en comparación con la postura que enseñó la presidenta de AFP Cuprum, Daniela Zecchetto.

Eso es lo que muestran las cartas dirigidas a sus accionistas, y que están contenidas en la memoria 2024 de cada empresa. Primero, el presidente de Habitat enumeró los temas que explican las bajas pensiones. Entre ellos, mencionó la informalidad laboral, la falta de obligatoriedad de cotizar para independientes, y la edad de jubilación.

“La reforma de pensiones, aprobada en enero de 2025, no ataca los problemas mencionados, por lo que no es una solución de largo plazo y, por el contrario, le introduce cambios que probablemente impacten negativamente en las futuras pensiones. Si bien tiene importantes mejoras respecto de su proyecto inicial, eso no la hace una buena reforma", afirmó Rodríguez-Villasuso.

El directivo agregó que “algunos de los cambios y la introducción de fondo de reparto y beneficios definidos hacen necesario fortalecer enormemente la institucionalidad actual e incluso la propuesta, ya que el sistema queda más vulnerable a presiones políticas y a riesgos de viabilidad de largo plazo”.

Eso sí, el presidente de Habitat sostuvo que “la gran virtud de esta reforma está en materializar un aumento sustancial en la cotización, de más de 70%, pese a que solo un 45% (4,5% del sueldo) se destina directamente y en forma gradual a las cuentas de los trabajadores. El premio por años cotizados apunta en la dirección correcta, pero la forma de pago desincentiva postergar la edad de jubilación”.

Asimismo, señaló que “con el objeto de buscar inversiones acordes a las edades de los afiliados, se cambian los multifondos por fondos generacionales donde las personas son asignadas en base a su año de nacimiento, prohibiendo mover sus ahorros a un fondo distinto. Esto quita a los afiliados la actual libertad de elegir un nivel de riesgo diferente al definido por el regulador para su edad”.

Entre otras cosas, Rodríguez-Villasuso también comentó que “la licitación de afiliados, que impacta directamente en los resultados futuros de nuestra compañía, está basada únicamente en comisiones, y junto a la importante disminución en los requisitos para administrar los fondos de pensiones, pone una nota de alerta sobre la seguridad y rentabilidad de los ahorros previsionales en el futuro”.

Adicionalmente, dijo que “al estar basadas solo en comisiones, no producen beneficio alguno a quienes no están cotizando, que son la mayoría de los afiliados, ya que solo se paga comisión al momento de cotizar y, para aquellos que sí lo hacen, la menor comisión no tiene impacto en su pensión ya que se descuenta del sueldo y no del ahorro”.

Finalmente, afirmó que “el impacto de esta reforma dependerá en gran medida de cómo se implementen sus regulaciones. Por ello es fundamental que las normativas que definan su aplicación garanticen la solidez institucional, eviten riesgos de politización y aseguren que la gestión de los fondos acumulados, de los beneficios y de las carteras de inversión, se realicen con criterios técnicos y de largo plazo".

AFP Cuprum

Por su parte, Daniela Zecchetto, en su primera carta como presidenta de AFP cuprum, comentó que el año 2024 “fue clave para el sistema previsional en Chile. La aprobación de la reforma de pensiones marca un antes y un después, con nuevos desafíos para todos quienes participamos en esta industria”.

Agregó que “en Cuprum asumimos este cambio con responsabilidad y visión de largo plazo, convencidos de que nuestro propósito es contribuir al bienestar financiero de las personas, hoy y mañana”.

También dijo que “desde el inicio del debate legislativo, participamos activamente aportando propuestas y visibilizando riesgos, tanto de forma directa como a través de la Asociación de AFP. Siempre con una mirada técnica y centrada en los afiliados, destacamos los beneficios y advertimos sobre posibles impactos. Algunas de nuestras observaciones fueron consideradas; otras siguen pendientes y requerirán atención futura”.

Bajo este escenario, afirmó que “hoy, con la reforma ya aprobada, estamos enfocados en una implementación rigurosa que resguarde los intereses de nuestros afiliados y fortalezca el sistema”.

Adicionalmente, dijo que tienen claro “que esta reforma traerá cambios profundos en nuestro modelo operativo. Por eso, nos anticipamos fortaleciendo nuestras capacidades internas, formando equipos especializados y desarrollando soluciones tecnológicas para adaptarnos con agilidad”.

Además, detalló que “hemos puesto especial atención en la comunicación con afiliados y pensionados. A través de correos, webinars y contenido claro en nuestro sitio web, entregamos información útil y accesible para que puedan tomar decisiones informadas sobre su futuro”.

Zecchetto destacó que “uno de los principales cambios será el paso desde el modelo de multifondos a fondos generacionales, previsto para abril de 2027. Este modelo, que ajusta su composición de inversión según la edad de cada persona, representa una mejora respecto del sistema actual, ya que su horizonte de inversión más largo podría traducirse en mejores retornos y, por ende, en mejores pensiones. En Cuprum apoyamos esta idea, pero su éxito dependerá del diseño que establezca el regulador. Será fundamental contar con lineamientos claros, oportunos y técnicamente sólidos para que esta transición cumpla con su promesa”.