BLACK SALE $990
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Pulso

    Presupuesto 2026: oposición queda disconforme con indicaciones del gobierno y se caen recursos para Salud y Educación en la Cámara

    La oposición esperaba que el gobierno llegara con alguna modificación en cuanto a las proyecciones de ingresos y gastos antes de votar las partidas del erario fiscal del próximo año.

    Carlos AlonsoPor 
    Carlos Alonso
    Claudio Cavalieri

    Un complejo inicio tuvo la discusión del Presupuesto 2026 en la sala de la Cámara de Diputados este lunes. Si bien el Ministerio de Hacienda ingresó una serie de indicaciones que consideraron propuestas de los parlamentarios de oposición y del oficialismo relacionadas con mejoras sectoriales, estas no dejaron conformes a los sectores de derecha y centroderecha, los que optaron por rechazar varias de las partidas votadas en la sesión.

    El diputado Republicano Agustín Romero entregó sus razones del por qué esa bancada rechazó en bloque: “En lo macro, se mantiene el mismo escenario que se produjo en la comisión mixta. Por lo tanto, no vemos razones para aprobar”.

    Mientras que en RN el diputado Frank Sauerbaum señaló que “no quedamos conformes con las indicaciones. Esperábamos que primero se aclarara el problema en las proyecciones de ingresos y gastos y luego comenzar a votar las partidas”.

    Cabe recordar que, para la oposición, el Presupuesto del próximo año estaría desfinanciado en torno a los US$1.500 millones, por lo que han solicitado que “el gobierno debiera proponer recortes en torno a esa cifra”.

    Durante la primera jornada se revisaron 17 partidas. Se aprobaron los recursos para 11 de ellas: Congreso, Poder Judicial, Contraloría, Economía, Hacienda, Justicia, Defensa, Obras Públicas, Agricultura, Bienes Nacionales y Trabajo. En tanto, se rechazaron 6 partidas: Presidencia, Interior, Relaciones Exteriores, Educación, Salud y Minería.

    Al término de la sesión, el ministro de Hacienda, Nicolás Grau, afirmó que seguirán buscando acuerdo con los parlamentarios.

    En otro incidente durante la tramitación, el Partido Republicano no dio la unanimidad para que pudiera estar presente en la sala de la Cámara, la Directora de Presupuestos, Javiera Martínez.

    “El Ejecutivo repuso acá las partidas completas, tal como fueron rechazadas. En simple, no hay ninguna intención de conversar. Entonces, no vemos ninguna razón para autorizar algo que es excepcional, que es el ingreso a la discusión de un proyecto de ley, de un funcionario de gobierno que no es ministro ni subsecretario”, explicó el diputado y jefe de la bancada Republicana, Luis Sánchez.

    Las indicaciones del Ejecutivo

    En la Comisión Especial Mixta se aprobaron solo cuatro partidas de un total de 33 (contando el Tesoro Público): Congreso Nacional, Ministerio de Bienes Nacionales, Servicio Electoral y Poder Judicial. Por lo mismo, para esta instancia del debate, el Ejecutivo presentó la semana pasada 89 indicaciones sustitutivas de todas las partidas, que tienen como objetivo reponer los recursos rechazados y materializar los acuerdos alcanzados con los diputados, senadores y equipos técnicos de los legisladores.

    Para ello, el gobierno incorporó glosas solicitadas por los parlamentarios y se hicieron reasignaciones. Entre ellas, destaca una disminución generalizada de un 10% a las funciones críticas de los ministerios, que ya se habían reducido en un 8,8% en el proyecto de ley respecto de la Ley 2025, y que permitirán reponer fondos de la Junaeb.

    Esta rebaja se suma a la reducción de viáticos y horas extras de un 1,2% incluido en el proyecto de ley presentado por el Ejecutivo. En términos sectoriales, resaltan las modificaciones introducidas al Ministerio de Vivienda y Urbanismo, en el que se incrementó en 15 mil el número de subsidios DS49, para alcanzar un total de 40 mil subsidios de este tipo en 2026. Para materializar dicho incremento, se aumentó en 17,4 millones de UF la partida.

    En la misma partida se repusieron las glosas 08 y 09 del ministerio incluidas en el Presupuesto 2025, que autorizan la compra de terrenos.

    También se incluye una glosa que permitirá ejecutar el programa Más Adultos Mayores Autovalentes (AMA) en el Ministerio de Salud. Cabe precisar que el programa se rediseñará e integrará con otros cuatro, y las adecuaciones se implementarán respetando las capacidades instaladas y asegurando la continuidad de las acciones, con nuevos indicadores que reflejen una gestión pública moderna, eficiente y sostenible.

    En el caso de los Gobiernos Regionales, se habilitó la posibilidad de hacer transferencias corrientes para la ejecución de planes de resolución de lista de espera en coordinación con el Ministerio de Salud. Además, se habilitó la opción de realizar transferencias de recursos a universidades que pertenezcan al Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas (Cruch), entre otras.

    En la partida de Educación, destaca la reposición de recursos para el Programa Habilidades para la Vida y Salud Oral, además de la reposición de parte de Servicios Médicos.

    Asimismo, una nueva glosa permitirá el uso de recursos proyectados de cada municipio para el pago de indemnizaciones a los funcionarios municipales en los procesos de traspaso a los Servicios Locales de Educación Pública (SLEP).

    En Desarrollo Social y Familia, para la implementación de centros de cuidados como parte del Sistema Nacional de Cuidados, se incorpora la habilitación para la suscripción de convenios con el Ministerio de Vivienda y la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo (Subdere).

    También se agregó la obligación de informar al Congreso sobre el desarrollo, funcionamiento y planificación de la construcción de los centros. En Trabajo y Previsión Social, se incluyeron tres oficinas nuevas de Chile Valora para las regiones de Atacama, Biobío y Magallanes. Adicionalmente, en la partida del Tesoro Público se sumó la obligatoriedad de reportar semestralmente el destino de los fondos del Royalty a la Minería.

    La discusión del Presupuesto 2026 continúa este miércoles.

    Más sobre:PresupuestoPresupuesto 2026

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    ONU aprueba plan impulsado por EE.UU. para Gaza y crea fuerza internacional: Trump celebra y Hamas acusa “tutela extranjera”

    Trump dice que estaría “orgulloso” de ordenar ataques contra grupos narcos en México y Colombia

    Tasa de fraudes en medios de pago en Chile es tres veces más alta que previo a ley de 2020 y 6,5 veces mayor que en la UE

    Evópoli y el incómodo silencio del día después tras la dura derrota electoral

    Riesgo país de Chile cae luego de comicios del domingo, con el mercado atento al cambio de ciclo político

    El primer cara a cara en La Moneda tras derrota electoral: ministros advierten la dificultad de traspasar el voto Parisi

    Lo más leído

    1.
    “Es el mayor fracaso histórico de un sector que ya no representa a los chilenos”: la reflexión de ME-O tras las elecciones

    “Es el mayor fracaso histórico de un sector que ya no representa a los chilenos”: la reflexión de ME-O tras las elecciones

    2.
    Kaiser arremete contra Parisi: “No se demoró ni cinco minutos en poner en venta su respaldo político”

    Kaiser arremete contra Parisi: “No se demoró ni cinco minutos en poner en venta su respaldo político”

    3.
    Elecciones 2025: Quiénes son los 23 senadores electos en Chile

    Elecciones 2025: Quiénes son los 23 senadores electos en Chile

    4.
    Boric sufre duro golpe que pone en duda la continuidad de su proyecto político

    Boric sufre duro golpe que pone en duda la continuidad de su proyecto político

    5.
    Las sorpresas de las figuras del espectáculo aspirantes al Congreso: Dr. File entra y Pablo Herrera queda fuera

    Las sorpresas de las figuras del espectáculo aspirantes al Congreso: Dr. File entra y Pablo Herrera queda fuera

    Portada del dia

    ⚡Black Sale: información real + ventajas exclusivas

    Digital + LT Beneficios$1.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Qué es la “dieta de la cartera” que puede reducir tus niveles de grasa y colesterol, según un médico

    Qué es la “dieta de la cartera” que puede reducir tus niveles de grasa y colesterol, según un médico

    Qué dijo Trump sobre la posibilidad de tener “conversaciones” con Maduro en medio de las crecientes tensiones

    Qué dijo Trump sobre la posibilidad de tener “conversaciones” con Maduro en medio de las crecientes tensiones

    Cuáles son los beneficios del ajo para la salud

    Cuáles son los beneficios del ajo para la salud

    El método Kramer: los candidatos presidenciales, según el comediante

    El método Kramer: los candidatos presidenciales, según el comediante

    Servicios

    El trámite a completar antes de diciembre para poder recibir el próximo Bono Marzo 2026

    El trámite a completar antes de diciembre para poder recibir el próximo Bono Marzo 2026

    Estos son los requisitos para recibir el Aguinaldo de Navidad dirigido a pensionados y los montos de 2025

    Estos son los requisitos para recibir el Aguinaldo de Navidad dirigido a pensionados y los montos de 2025

    Cuándo ver la Lluvia de estrellas Leónidas de noviembre en Chile

    Cuándo ver la Lluvia de estrellas Leónidas de noviembre en Chile

    Evópoli y el incómodo silencio del día después tras la dura derrota electoral
    Chile

    Evópoli y el incómodo silencio del día después tras la dura derrota electoral

    El primer cara a cara en La Moneda tras derrota electoral: ministros advierten la dificultad de traspasar el voto Parisi

    Cámara le dobla la mano a Hacienda y recorta fondos para viajes y oficinas de Boric y expresidentes

    Presupuesto 2026: oposición queda disconforme con indicaciones del gobierno y se caen recursos para Salud y Educación en la Cámara
    Negocios

    Presupuesto 2026: oposición queda disconforme con indicaciones del gobierno y se caen recursos para Salud y Educación en la Cámara

    Tasa de fraudes en medios de pago en Chile es tres veces más alta que previo a ley de 2020 y 6,5 veces mayor que en la UE

    Riesgo país de Chile cae luego de comicios del domingo, con el mercado atento al cambio de ciclo político

    10 mitos sobre la nutrición que deberían desaparecer, según los expertos
    Tendencias

    10 mitos sobre la nutrición que deberían desaparecer, según los expertos

    “Un acto de sabotaje sin precedentes”: qué se sabe de la explosión en la red ferroviaria de Polonia clave para Ucrania

    Qué es Proyecto Prometeo, la nueva apuesta de Jeff Bezos en Inteligencia Artificial

    Su primer éxito en un WTA 125: Fernanda Labraña se estrena con un gran triunfo en el LP Open de Colina
    El Deportivo

    Su primer éxito en un WTA 125: Fernanda Labraña se estrena con un gran triunfo en el LP Open de Colina

    Hermanos Medina salen a la conquista del extremo Rally del Atlas en Marruecos y Argelia

    Fiesta en Leipzig: Alemania golea a Eslovaquia y clasifica sin sobresaltos al Mundial de 2026

    Un día en Qatar: dos aventuras en los desiertos de Doha
    Finde

    Un día en Qatar: dos aventuras en los desiertos de Doha

    Rito de Primavera en el MUT: los detalles de las tres funciones de la obra de danza contemporánea

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 15 y 16 de noviembre

    “Locura”: la escritora argentina Mariana Enriquez se declara obsesionada con Rosalía
    Cultura y entretención

    “Locura”: la escritora argentina Mariana Enriquez se declara obsesionada con Rosalía

    Lollapalooza Chile 2026 anuncia a Marina como uno de sus sideshows en el Teatro Coliseo

    Claudio Parra y Mario Mutis se confiesan: “No hay otros Jaivas ni los habrá”

    ONU aprueba plan impulsado por EE.UU. para Gaza y crea fuerza internacional: Trump celebra y Hamas acusa “tutela extranjera”
    Mundo

    ONU aprueba plan impulsado por EE.UU. para Gaza y crea fuerza internacional: Trump celebra y Hamas acusa “tutela extranjera”

    Trump dice que estaría “orgulloso” de ordenar ataques contra grupos narcos en México y Colombia

    Las contradictorias señales de Washington hacia Maduro mientras aumenta su despliegue militar en el Caribe

    No basta con pagar, hay que hacerlo correctamente: los efectos prácticos del Registro de Deudores
    Paula

    No basta con pagar, hay que hacerlo correctamente: los efectos prácticos del Registro de Deudores

    Margarita Moscoso Sánchez: Volver, siempre volver

    ¿Qué pasará con el rol de Primera Dama en el próximo gobierno?