Multigremial y 106 asociaciones de pymes piden al Gobierno dejar en 12,5% el impuesto de primera categoría para el sector

Plantearon de manera transversal al Gobierno el cumplimiento de su compromiso de campaña respecto de esta materia.

En medio de la discusión tributaria a propósito de la Megarreforma del gobierno, 106 gremios de micro, pequeñas y medianas empresas solicitaron al Ejecutivo mantener de forma permanente la tasa de impuesto de primera categoría en 12,5% para este segmento, e incorporar explícitamente esta medida en el proyecto de ley.

A través de una declaración pública, las organizaciones -que representan a emprendedores de todo el país- manifestaron su preocupación por el tratamiento impositivo propuesto para las Mipymes.

“Cambios en la carga tributaria inciden directamente en liquidez, capital de trabajo, capacidad de inversión y, en muchos casos, en la continuidad operacional de las empresas de menor escala”, dijeron el documento.

En ese contexto, señalaron que han planteado de manera transversal al Gobierno el cumplimiento de su compromiso de campaña respecto de esta materia.

Los gremios indicaron que la mantención de la tasa no constituye un beneficio ni un privilegio, sino que responde a una condición estructural del sistema integrado del Régimen Propyme.

Juan Pablo Swett - Presidente de la Multigremial Nacional. Crédito: Multigremial Nacional.

Según expusieron, para cerca del 99% de los contribuyentes, este nivel permite cumplir plenamente, e incluso en exceso, con sus obligaciones tributarias. Añadieron que un eventual aumento no implicaría mayor recaudación efectiva, sino la generación de un crédito forzoso y sin costo financiero para el Fisco.

Asimismo, advirtieron que cambios en la carga tributaria tienen efectos directos en variables como la liquidez, el capital de trabajo, la capacidad de inversión y la continuidad operacional de las empresas de menor tamaño.

En la declaración, los gremios sostuvieron que las Mipymes operan con márgenes más estrechos y mayor exposición a la volatilidad económica, por lo que equiparar su carga tributaria con la de empresas de mayor tamaño afectaría la sostenibilidad del ecosistema emprendedor.

Finalmente, subrayaron que este punto debe ser abordado durante la tramitación legislativa y recalcaron que la mantención permanente de la tasa en 12,5% constituye una señal de apoyo a un segmento que representa el 98% de las empresas del país y cumple un rol relevante en la generación de empleo y dinamismo económico.

Tema estaría siendo revisado por Hacienda

Esta mañana, el presidente de la Cámara de Diputados, Jorge Alessandri, reveló que esta demanda se la comunicaron directamente al ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, y que se está evaluando que el sector mantenga durante más tiempo la tasa de 12,5% y/o que quizás suban a 15%; mientras que aquellas que venden entre UF 75.000 y UF 100.000 puedan igual tener una tasa diferenciada para no llegar a la tasa de las grandes empresas.