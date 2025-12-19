Acciones de Nike caen más de 10% ante preocupaciones por su desempeño en China

Qué pasa con las acciones de Nike

Nike no lo pasa muy bien este viernes ya que sus acciones registraban una caída superior al 10% en las operaciones previas a la apertura del mercado.

Este retroceso responde a que las preocupaciones de los inversionistas sobre el desempeño de la firma en China pesaron más que el hecho de haber superado las expectativas de ganancias.

Ayer la compañía reportó resultados trimestrales que superaron las estimaciones de Wall Street, gracias a que la solidez en Norteamérica ayudó a compensar una desplome en las ventas en China.

No obstante, los resultados también revelaron su segunda caída trimestral consecutiva en los márgenes brutos.

Shannon Stapleton

En ese contexto, los títulos de Nike bajaban 10,65% hasta los US$ 65,63 extendiendo las pérdidas registradas en las operaciones extendidas del día anterior.

El movimiento bursátil se produce mientras el mercado digiere la debilidad reportada en China y el golpe sostenido que Nike está recibiendo debido a aranceles más altos.

Pese a todo, algunos analistas observan mejores perspectivas para el tradicional fabricante de vestuario y calzado deportivo.

Morningstar, por ejemplo, espera que la empresa vuelva a crecer, apoyada en su fuerte posición en deportes, productos innovadores, fuerza de marketing y asociaciones minoristas, informó Reuters.

KeyBanc, por su parte, cree que las acciones “Win Now” deberían posicionar a NKE para un retorno más duradero al crecimiento y la normalización de los márgenes, de acuerdo a información de la misma agencia