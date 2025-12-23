Qué regiones empujaron el crecimiento económico y cuáles frenaron la actividad en el tercer trimestre

Las regiones que más crecieron en Chile

Once de las dieciséis regiones del país registraron expansiones en su actividad económica durante el tercer trimestre de 2025, contribuyendo al crecimiento de 1,6% del Producto Interno Bruto (PIB) nacional, según informó el Banco Central en su reporte preliminar de Cuentas Nacionales Regionales.

En paralelo, el consumo de los hogares aumentó en quince regiones, lo que aportó al crecimiento nacional de 2,9%.

Desde una perspectiva territorial, el instituto emisor señaló que, al desagregar el PIB por macrozonas, “destacó la contribución de la región Metropolitana, seguida en menor medida por las de las zonas Centro y Sur”.

En contraste, la macrozona Centro Sur —que agrupa a O’Higgins, Maule, Ñuble y Biobío— “presentó la mayor incidencia negativa” en el período analizado.

En cuanto al consumo de los hogares, el Banco Central precisó que este indicador fue impulsado por todas las macrozonas, aunque la mayor contribución provino nuevamente de la Región Metropolitana, seguida por la macrozona Centro Sur.

Sectores

A nivel sectorial, el informe del emisor indica que “el comercio, los servicios personales y empresariales explicaron el crecimiento de la actividad económica a nivel nacional e incidieron positivamente en la mayoría de las regiones”.

En sentido contrario, la entidad advirtió que “la menor producción de la minería incidió negativamente en la economía nacional y en la mayoría de las regiones mineras”.

Las regiones que más crecieron en Chile Oliver Llaneza Hesse

El reporte también detalla que el consumo de los hogares creció con aportes de todos sus componentes. En particular, “destacó el alza del consumo de servicios, en especial personales, restaurantes, hoteles y transporte”, mientras que el mayor gasto en alimentos, bebidas, vestuario y calzado explicó el desempeño de los bienes no durables.

A su vez, “el gasto en productos tecnológicos explicó la contribución positiva de los bienes durables”.

Resultados regionales dispares

Por macrozonas, el desempeño fue heterogéneo. En el Norte, Atacama anotó un crecimiento de 11,5%, impulsado por la minería del cobre, oro y plata, mientras que Tarapacá registró una contracción de 8,0%, asociada al desempeño de la minería del cobre.

En Antofagasta, la actividad cayó 1,4%, reflejando la menor producción de litio y cobre.

En la zona Centro, Coquimbo mostró una variación de 0,4%, mientras que Valparaíso creció 2,9%, explicado principalmente por la generación eléctrica y los servicios.

La Región Metropolitana, en tanto, registró un alza de 3,5%, coherente con el desempeño de los servicios empresariales, personales y de transporte.

Las regiones que más crecieron en Chile Andres Perez

La macrozona Centro Sur concentró los retrocesos más relevantes. O’Higgins y Maule cayeron ambos 3,3%, mientras que Biobío se contrajo 4,2%, afectado por la menor generación eléctrica y el desempeño de la industria manufacturera.

Ñuble, en contraste, creció 1,8%, impulsado por los servicios y la industria manufacturera.

En el Sur, La Araucanía anotó un avance de 0,8%, Los Ríos creció 2,0% y Los Lagos destacó con una expansión de 5,3%, incidida por la industria manufacturera y la acuicultura.

Las regiones que más crecieron en Chile Francisco Negroni

Finalmente, en la macrozona Austral, Aysén creció 8,2% y Magallanes 4,9%, con aportes relevantes del resto de bienes, particularmente la acuicultura y la construcción.