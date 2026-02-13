SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Pulso

    Quiebra inmobiliaria de la familia Alaluf, tras fallida reorganización con pasivos por $16.510 millones

    El 8º Juzgado Civil de Santiago decretó la liquidación de Inmobiliaria Los Capitanes, tras el rechazo de su propuesta de reorganización concursal, que no logró convencer a su acreedor mayoritario, Banco BICE, a pesar de los esfuerzos de la empresa por renegociar y refinanciar sus deudas.

    Leonardo CárdenasPor 
    Leonardo Cárdenas

    Pasado el mediodía de ayer jueves, la jueza Isabel Eyzaguirre, del 8º Juzgado Civil de Santiago, resolvió decretar la liquidación de Inmobiliaria Los Capitanes, propiedad del empresario Alberto Alaluf Alvo, miembro de una conocida familia vinculada a negocios inmobiliarios e inversiones.

    La compañía presenta pasivos que suman $16.510 millones, distribuidos principalmente entre empresas relacionadas ($8.595 millones), acreedores financieros ($7.698 millones) y proveedores ($215 millones), según el balance provisorio presentado al tribunal el 30 de septiembre de 2025.

    El 15 de agosto del año pasado, Banco Security -hoy BICE- solicitó la quiebra de la inmobiliaria debido al incumplimiento de 11 pagarés por un total de 91.176,1676 Unidades de Fomento (UF), equivalentes a $3.571 millones, además de un documento de 2018 por otros $4.099 millones.

    A pesar de ello, la inmobiliaria intentó, con la asesoría del abogado Mario Olivares, llegar a un acuerdo con sus acreedores mediante un proceso de reorganización concursal, con la veedora Daniela Camus. Sin embargo, las gestiones no tuvieron éxito, ya que las condiciones de pago planteadas no logró convencer al banco que pidió la quiebra.

    Según el acta de la última junta de acreedores, realizada el miércoles pasado, la Propuesta de Acuerdo de Reorganización consistía, en términos generales, en ofrecerle al Banco Security (hoy Banco BICE), acreedor mayoritario, la dación en pago de un terreno significativo y un proyecto que comprendía 18 casas. De estas, varias serían entregadas en dación en pago, mientras que otras 14 casas tenían promesas de venta, que debían formalizarse dentro de los 15 días posteriores a la aprobación del proyecto de reorganización judicial. Los pagos generados por estas ventas se destinarían principalmente al Banco Security, mientras que el saldo restante, cerca de 2.000 UF, sería utilizado para otros fines.

    Inmobiliaria Los Capitanes desarrolló con éxito el proyecto inmobiliario “CasaLago” en la Región de Los Lagos, en la comuna de Puerto Varas. El proyecto incluye 18 casas tipo Townhouse, destinadas a uso residencial, ubicadas en Avenida Vicente Pérez Rosales 1620, todas construidas. De las 18 casas, 10 se denominan “Casa Lago” y 8 “Casa Roble”. Sin embargo, debido a la difícil situación del mercado inmobiliario, el proyecto sufrió retrasos significativos en los flujos proyectados.

    “Los Capitanes sufrió una crisis que afectó el normal desarrollo de sus operaciones comerciales. El retraso de las obras, permisos y consecuentemente en las ventas de las viviendas son ajenos a las acciones de la Inmobiliaria y de naturaleza excepcional”, acotó.

    En su propuesta de reorganización, la inmobiliaria detalló que “hizo un gran esfuerzo para evaluar opciones, buscar alternativas de renegociación y financiamiento, y proponer acuerdos con los principales acreedores para superar la situación difícil que enfrentaba”.

    Sin embargo, “esto no fue suficiente para llegar a un acuerdo que permitiera reestructurar o refinanciar las deudas. Como resultado, Banco Security solicitó la liquidación de la sociedad. Ante esto, la empresa pidió la reorganización judicial, creyendo que era la mejor opción para alcanzar un acuerdo que le permita seguir adelante con su negocio y ser lo más beneficioso para todos sus acreedores”.

    Alberto Alaluf, dueño de Inmobiliaria Los Capitanes.

    Votación

    Según el acta, en la reunión el abogado de la inmobiliaria explicó que “las promesas se entregaran para para satisfacer los créditos del banco”.

    “En resumen, se efectuaba un pago cercano a las 82.000 U.F. aproximadamente y con una promesa de venta de respecto a 2 casas de 4.000 U.F., cada una, lo que da un total de 190.000 U.F. y fracción. El banco pedía que lo menos fueran 96.000 U.F. pagadas dentro de la brevedad posible que eran cerca de 10 días después de aprobada esta reorganización”, acotó.

    Sin embargo, según consta en el acta, Banco BICE optó por rechazar la propuesta planteada por la inmobiliaria. Mientras los acreedores valistas: Sociedad De Diseño Arquitectos Limitada, Constructora Cerro Moreno Sur Limitada y Asesorías BW Limitada aprobaron el plan de la deudora.

    “Atendida la votación de la junta de acreedores, se tiene por rechazada la propuesta de reorganización concursal de Inmobiliaria Los Capitanes SpA. Habiéndose consultado a la Junta de acreedores, se deja constancia que esta no autoriza a la empresa deudora para presentar una nueva propuesta de acuerdo de Reorganización”, consignó el mismo documento.

    Según el acta, la junta de acreedores por unanimidad designó como liquidador titular a Francisco Javier Cuadrado.

    Lee también:

    Más sobre:NegociosEmpresasQuiebraInmobiliariaMillonesDeudaBancos

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Tribunal Superior británico declara ilegal considerar como terrorista al grupo “Palestine Action”

    Abren escuela de verano de emergencia en Lirquén para niños damnificados por incendios

    Hermanos Ilabaca presentan “Venus en Marte” el primer adelanto de su nuevo disco

    “Se requiere salir de las pequeñeces”: gobierno responde a críticas de Poduje por gestión tras incendios y ayuda a Cuba

    La modificación del Plan Regulador Metropolitano que permitiría ensanchar el camino La Pirámide que une Huechuraba y Vitacura

    Gobierno detalla envío de US$ 1 millón de ayuda humanitaria a Cuba y refuta críticas de la oposición

    Lo más leído

    1.
    Accidente en El Teniente: Codelco remueve a altos cargos tras “inconsistencias y ocultamientos” en información entregada

    Accidente en El Teniente: Codelco remueve a altos cargos tras “inconsistencias y ocultamientos” en información entregada

    2.
    Temporada de cerezas: precios de la fruta roja caen por descalce entre cosecha y Año Nuevo chino

    Temporada de cerezas: precios de la fruta roja caen por descalce entre cosecha y Año Nuevo chino

    3.
    Red Interclínica adquiere el Hospital Clínico Viña del Mar y FNE inicia investigación de oficio por posible concentración

    Red Interclínica adquiere el Hospital Clínico Viña del Mar y FNE inicia investigación de oficio por posible concentración

    4.
    Chile registra su mayor producción de oro de la década y también aumenta la de plata

    Chile registra su mayor producción de oro de la década y también aumenta la de plata

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Qué es el “deber conyugal” que Francia busca abolir en el matrimonio

    Qué es el “deber conyugal” que Francia busca abolir en el matrimonio

    5 medidas para controlar la presión arterial, según los médicos

    5 medidas para controlar la presión arterial, según los médicos

    Cómo fue el choque entre dos buques de la Armada de EEUU en aguas cercanas a Sudamérica, según reportes

    Cómo fue el choque entre dos buques de la Armada de EEUU en aguas cercanas a Sudamérica, según reportes

    Fui una caña de azúcar en el Super Bowl de Bad Bunny

    Fui una caña de azúcar en el Super Bowl de Bad Bunny

    Servicios

    Dónde y a qué hora ver el partido Sub 17 de Chile vs. Ecuador por el Torneo Internacional Jóvenes Promesas

    Dónde y a qué hora ver el partido Sub 17 de Chile vs. Ecuador por el Torneo Internacional Jóvenes Promesas

    A qué hora y dónde ver hoy a Alejandro Tabilo contra Tomás Etcheverry por el ATP de Buenos Aires

    A qué hora y dónde ver hoy a Alejandro Tabilo contra Tomás Etcheverry por el ATP de Buenos Aires

    Rating del jueves 12 de febrero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del jueves 12 de febrero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Abren escuela de verano de emergencia en Lirquén para niños damnificados por incendios
    Chile

    Abren escuela de verano de emergencia en Lirquén para niños damnificados por incendios

    “Se requiere salir de las pequeñeces”: gobierno responde a críticas de Poduje por gestión tras incendios y ayuda a Cuba

    La modificación del Plan Regulador Metropolitano que permitiría ensanchar el camino La Pirámide que une Huechuraba y Vitacura

    Accionistas minoritarias del Hipódromo Chile lanzan nueva ofensiva legal contra casinos online
    Negocios

    Accionistas minoritarias del Hipódromo Chile lanzan nueva ofensiva legal contra casinos online

    Accidente en El Teniente: Codelco remueve a altos cargos tras “inconsistencias y ocultamientos” en información entregada

    Quiebra inmobiliaria de la familia Alaluf, tras fallida reorganización con pasivos por $16.510 millones

    Caso Nancy Guthrie: los nuevos detalles que entregó el FBI sobre el sospechoso de su desaparición
    Tendencias

    Caso Nancy Guthrie: los nuevos detalles que entregó el FBI sobre el sospechoso de su desaparición

    Qué significa para el clima la “mayor desregulación de la historia” anunciada por Trump

    Así es Motorola Signature, su nuevo smartphone premium que tiene “la mejor cámara de la historia” de sus teléfonos

    En vivo: Alejandro Tabilo enfrenta a Tomás Etcheverry por el paso a las semifinales del Abierto de Buenos Aires
    El Deportivo

    En vivo: Alejandro Tabilo enfrenta a Tomás Etcheverry por el paso a las semifinales del Abierto de Buenos Aires

    Mauricio Pinilla le pone presión a Juan Martín Lucero en la U: “Si no hace más de 15 goles, para afuera”

    Sebastián Endrestad completa su participación en 10 kilómetros esquí de fondo en los Juegos Olímpicos de Invierno

    Así es Motorola Signature, su nuevo smartphone premium que tiene “la mejor cámara de la historia” de sus teléfonos
    Tecnología

    Así es Motorola Signature, su nuevo smartphone premium que tiene “la mejor cámara de la historia” de sus teléfonos

    Las 5 tendencias que marcan el gaming en 2026: el fin de la consola fija, IA y menos estrenos pero con mayor profundidad

    El fin de la era del “todo vale” por la atención del usuario: la UE acusa a TikTok de diseño adictivo

    Hermanos Ilabaca presentan “Venus en Marte” el primer adelanto de su nuevo disco
    Cultura y entretención

    Hermanos Ilabaca presentan “Venus en Marte” el primer adelanto de su nuevo disco

    Ca7riel y Paco Amoroso se unen a Sting en la espiritual Hasta Jesús tuvo un Mal Día

    Los Tres adelantan un extracto del primer single que reúne a su formación original

    Tribunal Superior británico declara ilegal considerar como terrorista al grupo “Palestine Action”
    Mundo

    Tribunal Superior británico declara ilegal considerar como terrorista al grupo “Palestine Action”

    Corea del Norte amenaza con una “respuesta terrible” si se producen más incursiones de drones surcoreanos

    Canciller alemán Merz advierte de que “el orden internacional ya no existe” y que grandes potencias ponen en riesgo la libertad europea

    Simplificar el bienestar: Superblends, la nueva forma de suplementarse
    Paula

    Simplificar el bienestar: Superblends, la nueva forma de suplementarse

    Nicole Brunser: La mujer que lleva la orfebrería chilena a la Semana de la Moda de Nueva York

    Bombones de tahini y dátiles