Quiebras de empresas suben 44% a agosto y en comercio se duplican

Entre enero y agosto de 2025, 417 empresas chilenas iniciaron procedimientos de liquidación, según cifras de la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento (Superir) obtenidas por Pulso mediante una solicitud de transparencia, 44% más que en el mismo el mismo período del año pasado, cuando fueron 290. La diferencia muestra un aumento significativo y un escenario económico complejo para varios sectores.

Por rubros, el comercio lidera las cifras, con 116 cierres frente a 58 el año pasado, un aumento de 100%. Mientras la construcción no se queda atrás: 76 procesos frente a 49 en 2024. Industrias manufactureras, alojamiento, servicios de comidas y servicios administrativos también registran incrementos, aunque más moderados. En contraste, agricultura, ganadería, silvicultura y pesca mantienen cifras estables o apenas caen.

“El aumento de liquidaciones refleja cierres efectivos, formales y regulados”, explica el superintendente Hugo Sánchez.

Señala que, aunque en Chile hay más de 78 mil empresas morosas, solo un 1,3% inicia un procedimiento de liquidación. La decisión suele responder a factores externos: conflictos internacionales, alza de créditos e inflación. Todo ello eleva los costos fijos y variables, generando déficit de caja y dificultando la continuidad.

Bernardita Silva, gerente de Estudios de la Cámara Nacional de Comercio (CNC), el sector más tensionado, explica que las pymes enfrentan márgenes estrechos y mayores costos financieros y laborales. “Las ventas han repuntado, pero no basta. Muchas empresas buscan reorganizarse antes de llegar a la liquidación, mostrando voluntad de continuidad, aunque la fragilidad del sector es evidente”.

Mientras, la industria de la construcción ha atravesado una crisis de cuatro años. La Cámara Chilena de la Construcción (CChC) señala que la caída en la inversión solo comienza a revertirse en 2025, impulsada por minería, energía y la ley de subsidio a la tasa de créditos hipotecarios, vigente desde junio. “Si esta tendencia se mantiene, el sector puede avanzar en su recuperación”, aseguran.

Expertos

Ricardo Reveco, socio de Carey, advierte que algunas industrias siguen rezagadas. “La agroindustria y la construcción no logran despegar, lo que afecta a proveedores y empresas de transporte y logística”, afirma.

Ernesto Solis, socio de Fix Partners Advisors, destaca que el monto reestructurado cayó de 883 mil millones en el primer semestre de 2024 a 77 mil millones este año. “Esto muestra que las empresas encuentran mejores condiciones para reestructurar sus pasivos, pero la volatilidad persiste. La economía nacional aún no da señales claras de crecimiento”.

Luis Felipe Castañeda, socio de Castañeda y Pino Abogados, agrega que muchas empresas han optado por reorganizarse mientras esperan mejores condiciones en 2026. “Los bancos han tomado un rol más activo y han rechazado propuestas de empresas reconocidas. Aun así, pese a expectativas más favorables, las insolvencias podrían mantenerse en niveles similares”.

Según Castañeda, el retail sigue afectado por el menor poder adquisitivo de los consumidores. El sector inmobiliario enfrenta dificultades por la lentitud en la venta de propiedades. Aunque el récord de 9.000 puntos en la Bolsa genera expectativas positivas, los efectos de la pandemia y del estallido social aún impactan a varias empresas, que no han logrado superar las dificultades acumuladas.