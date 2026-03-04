Quién es Fernando de Peña, el futuro presidente de Falabella

Falabella renovará su directorio en marzo y a partir de entonces tendrá otro presidente. El 17 de ese mes, la junta ordinaria de accionistas elegirá a los nueve integrantes y la mayoría de los socios relevantes han dado un público respaldo al ingreso de un nuevo director que ocupará su presidencia: Fernando de Peña.

Este martes, la empresa comunicó en su página web que había recibido hasta ahora ocho candidatos para los nueve cargos de director. Uno de ellos, Fernando de Peña Iver, cuya candidatura llegó a Falabella el 28 de febrero, con el apoyo de los accionistas Inversiones Avenida Borgoño Limitada, vinculada a la familia Fürst; Lucec Tres SpA, relacionada a Cecilia Karlezi Solari; Asesorías e Inversiones Barolo Limitada, de Piero Solari; Importadora y Comercializadora Amalfi SpA, de Sergio Cardone Solari; Inder SpA, matriz de los negocios de José Luis del Rio; DT Peñuelas SpA, ligada a los Pucci del Río; Inversiones y Rentas Liguria SpA, de la familia Cúneo; e Inversiones Mapter Dos Limitada, controlada por los hermanos Cortés Solari.

La presentación fue una señal relevante, dicen accionistas de Falabella: De Peña es un hombre de consenso que se perfila como el nuevo presidente de Falabella, un cargo que desde 2023 ejerció Enrique Ostalé y que ahora no es postulado por los accionistas del retailer.

¿Quién es el nuevo presidente?

Fernando de Peña Yver es un ingeniero civil industrial de la Pontificia Universidad Católica de Chile, de 68 años, nacido en Viña del Mar. Estudió en The Grange School, según publicó el DF y es fanático del surf y los caballos. En sus primeros años en el mundo laboral estuvo en el Banco Santiago y la pesquera Sipsa, hasta que en agosto de 1990 llegó al cargo que ocupó más de la mitad de su vida.

“Soy una persona con un espíritu innovador, me gustan los desafíos, además de conectarme con otros. Me apasiona simplificar la vida de nuestros visitantes, stakeholders y socios comerciales de Colombia, Perú y Chile, además de disfrutar más la vida”, se autodefine en su linkedin.

Desde 1990 en adelante entró a la primera línea de la filial de centros comerciales de Falabella, Mallplaza, y desde 2008 fue el gerente general corporativo de la sociedad. En agosto del año pasado, anunció su renuncia a la compañía luego de 35 años de trayectoria. Esto, “para iniciar una nueva etapa en su vida personal y profesional”, afirmó entonces el grupo Plaza.

Al dar a conocer la noticia, De Peña relató en una carta que llegó a hacerse cargo de Mallplaza “cuando el desafío, calificado por algunos como arriesgado, era hacer un centro comercial de nivel mundial en la comuna de La Florida”. Hoy Mallplaza Vespucio no es sólo uno de los más grandes en el país, sino que también es el tercero con las mayores ventas.

Sergio Cardone Solari, presidente del directorio de Plaza, se refirió a él en la memoria de la firma de centros comerciales del cierre del 2025. “Quiero agradecer especialmente a Fernando de Peña, quien nos ha acompañado como gerente general en estos 35 años de trayectoria. Fernando ha sido un líder que inspira, que confía profundamente en las personas y que tiene la capacidad —tan escasa y tan valiosa— de invitar a soñar. Con él, siempre sentimos que éramos parte de un barco con un proyecto que iba mucho más allá de los resultados“, escribió Cardone.

El mismo De Peña escribió también una carta de desepedida y recordó que también se cumplieron los 35 años de Plaza Vaspucio: hoy el grupo tiene 37 activos en 23 ciudades de Chile, Perú y Colombia y 385 millones de visitas al año.

“Dejo una compañía que ha sabido leer los tiempos y que ha sido capaz de transformar el concepto de comercio. Hace más de 20 años dejamos atrás la mirada transaccional para convertirnos en centros urbanos con una propuesta de valor diferenciada y con múltiples propósitos de visita, adelantándonos a los cambios que otros recién comienzan a transitar”, manifestó.

De Peña hasta 2025 era el único chileno en integrar la ICSC (la organización internacional de la industria de centros comerciales con base en Estados Unidos). Por segundo periodo consecutivo fue electo como uno de los 50 ejecutivos miembros del comité consultivo, quedándose con el único cupo designado para Latinoamérica.