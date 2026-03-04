Falabella 2026: cuatro nuevos directores, el recambio Ostalé-De Peña en la presidencia y una mujer por las AFP

La renovación del directorio de Falabella tras tres años de ruidos, recuperaciones y movimientos ya está relativamente resuelta. Y en los cambios ya hay algunas certezas: terminó el trienio de Enrique Ostalé como presidente; este mes comienza uno nuevo con Fernando De Peña al mando; y la mesa tendrá cuatro nuevos directores, entre ellos una nueva mujer que propondrán las AFP para la mesa de la empresa.

La junta de accionistas del 17 de marzo deberá elegir a los nueve directores, una mesa electa por última vez en 2023 en un proceso que dividió a las familias accionistas y que terminó con la presidencia de Carlo Solari y la entronización, entonces, de Enrique Ostalé, el primer presidente externo, que no formaba parte de alguna de las familias accionistas.

Pero en estos tres años, cambió la composición de la empresa: en julio de 2025 venció un pacto de control que no fue renovado y que dejó a Falabella sin un controlador claro; nuevos accionistas entraron con fuerza a la empresa, la alianza Müller y Fürst; Bethia, de los hermanos Carlos y Andrea Heller, redujo su presencia en la estructura de propiedad; y los Del Rio dejaron de operar a través de una misma sociedad conjunta.

Este martes, Falabella publicó una lista de ocho candidatos. Según varias fuentes, todos esos candidatos tendrían asegurada su presencia en el nuevo directorio. La tradicional alianza entre las familias Solari Donaggio, Karlezi y los hermanos Cortés Solari reelegirán a sus tres representantes actuales: Carlo Solari, Cecilia Karlezi y Juan Carlos Cortés.

Ellos, en la elección pasada, habían apoyado a un externo, Germán Quiroga, se unieron ahora en torno a otro candidato: Fernando de Peña, quien en 2025 dejó Mall Plaza, la filial del grupo de retail que dirigió desde la gerencia general por 35 años. A De Peña lo apoyan otras familias accionistas, por lo que muchos ya dan por seguro su nuevo destino: será el nuevo presidente de Falabella por el trienio 2026-2029.

También se reelegirá a Paula Cúneo, cuya familia, liderada por su padre Juan Cúneo, ex presidente de la empresa, tiene votos suficientes para ser elegida.

La familia Del Rio, que hasta el año pasado sumaba cerca del 14% de las acciones y elegía a el mayor de los hermanos Del Rio Goudie, decidió elegir ahora a Juan Pablo Del Rio, quien también está en el directorio global de Inchcape. Juan Pablo Del Rio estuvo antes en Falabella, pero es uno de los cuatro nombres que se integran a la mesa versión 2026.

Los Del Rio siempre apoyaron a un segundo candidato: el ex director de Sodimac y Falabella y ex ministro de los dos gobiernos de Sebastián Piñera, Alfredo Moreno Charme. Moreno, quien también es director de Codelco, se repostula esta vez y su elección estaría asegurada. Su postulación fue apoyada por varias ramas de los Del Rio, pero también, dicen quienes conocen la interna de Falabella, tendría el respaldo de Bethia, ya sin votos suficientes para elegir un candidato por si sola.

A todos ellos se suma Tomás Müller, respaldado por Rentas Tissa, quien fue por años director de Mall Plaza y junto a la familia Fürst suman más del 8% de las acciones de Falabella, una inversión cuantiosa que emprendieron primero silenciosamente durante hace tres años.

Con ello, hay ocho candidatos para nueve asientos, un presidente casi definido, y un puesto reservado para algo que exige la ley: un director independiente.

Una mujer por las AFP

Las AFP tenían hasta enero un 6,53% de Falabella, un porcentaje que entonces equivalía a una inversión de US$1.278 millones que las administradoras no estarán dispuestas a dejar sin representación en directorio.

En la elección de 2023, las AFP apoyaron al ex Ripley Andrés Rocatagliatta, quien tuvo un rol central en el cambio de mando de hace tres años: empatadas las familias originales en la elección de presidente, el director se inclinó por respaldar a Ostalé entonces en la presidencia.

Las gestoras esta vez decidieron, sin embargo, proponer a un nuevo candidato. En realidad, candidata. Las AFP tienen plazo hasta este viernes para presentar el nombre de su postulante y entre las administradoras se habría decidido que fuese una mujer su representante en el directorio. Según una versión, las AFP quieren adelantarse en el cumplimiento de la ley Más Mujeres en los Directorios, que aunque no impone cuotas obligatorias, fuerza a las empresas a explicar por qué no cumplen las cifras recomendadas.

La ley, promulgada en agosto de 2025, establece una cuota máxima sugerida del 60% del sexo con mayor representación en los directorios de las empresas a partir del séptimo año: ahora es de 80% y desde el cuarto año será 70%.

Si las AFP eligen una directora mujer, y ya con la presencia de Paola Cúneo y Cecilia Karlezi, la presencia femenina llegaría ya este 2026 a tres de nueve: un 33,3% del total. Y la masculina sería 66%.

Según varias fuentes, el nombre que más circula para llegar a la mesa de Falabella es el de Carolina Schmidt Zaldívar, ex ministra de la Mujer y de Medio Ambiente en los gobiernos de Sebastián Piñera y que hoy está en la mesa de varias empresas: CAP, la eléctrica Engie y la inmobiliaria Imagina.

Aunque las AFP tienen solo 6,5% y se requiere en torno a un 8% para asegurar un candidato, la elección de su candidato es casi segura: Falabella debe tener por ley un director independiente y prácticamente no hay otros accionistas que tengan tantos títulos como los que suman las administradoras.