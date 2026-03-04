SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Pulso

    Falabella 2026: cuatro nuevos directores, el recambio Ostalé-De Peña en la presidencia y una mujer por las AFP

    La junta del 17 de marzo traerá cambios en el grupo de retail. Fernando De Peña será entronizado como nuevo presidente y saldrá del directorio Enrique Ostalé. Además, la alianza entre las familias Müller y Fürst tendrán un representante y Juan Pablo del Rio reemplazará a su hermano José Luis. Y las AFP propondrán a una mujer para el directorio: el nombre que más suena es el de Carolina Schmidt.

    Víctor CofréPor 
    Víctor Cofré
    19/06/2025 - FACHADA FALABELLA - Foto - Mario Tellez / La Tercera MARIO TELLEZ

    La renovación del directorio de Falabella tras tres años de ruidos, recuperaciones y movimientos ya está relativamente resuelta. Y en los cambios ya hay algunas certezas: terminó el trienio de Enrique Ostalé como presidente; este mes comienza uno nuevo con Fernando De Peña al mando; y la mesa tendrá cuatro nuevos directores, entre ellos una nueva mujer que propondrán las AFP para la mesa de la empresa.

    La junta de accionistas del 17 de marzo deberá elegir a los nueve directores, una mesa electa por última vez en 2023 en un proceso que dividió a las familias accionistas y que terminó con la presidencia de Carlo Solari y la entronización, entonces, de Enrique Ostalé, el primer presidente externo, que no formaba parte de alguna de las familias accionistas.

    Pero en estos tres años, cambió la composición de la empresa: en julio de 2025 venció un pacto de control que no fue renovado y que dejó a Falabella sin un controlador claro; nuevos accionistas entraron con fuerza a la empresa, la alianza Müller y Fürst; Bethia, de los hermanos Carlos y Andrea Heller, redujo su presencia en la estructura de propiedad; y los Del Rio dejaron de operar a través de una misma sociedad conjunta.

    Este martes, Falabella publicó una lista de ocho candidatos. Según varias fuentes, todos esos candidatos tendrían asegurada su presencia en el nuevo directorio. La tradicional alianza entre las familias Solari Donaggio, Karlezi y los hermanos Cortés Solari reelegirán a sus tres representantes actuales: Carlo Solari, Cecilia Karlezi y Juan Carlos Cortés.

    Ellos, en la elección pasada, habían apoyado a un externo, Germán Quiroga, se unieron ahora en torno a otro candidato: Fernando de Peña, quien en 2025 dejó Mall Plaza, la filial del grupo de retail que dirigió desde la gerencia general por 35 años. A De Peña lo apoyan otras familias accionistas, por lo que muchos ya dan por seguro su nuevo destino: será el nuevo presidente de Falabella por el trienio 2026-2029.

    También se reelegirá a Paula Cúneo, cuya familia, liderada por su padre Juan Cúneo, ex presidente de la empresa, tiene votos suficientes para ser elegida.

    La familia Del Rio, que hasta el año pasado sumaba cerca del 14% de las acciones y elegía a el mayor de los hermanos Del Rio Goudie, decidió elegir ahora a Juan Pablo Del Rio, quien también está en el directorio global de Inchcape. Juan Pablo Del Rio estuvo antes en Falabella, pero es uno de los cuatro nombres que se integran a la mesa versión 2026.

    Los Del Rio siempre apoyaron a un segundo candidato: el ex director de Sodimac y Falabella y ex ministro de los dos gobiernos de Sebastián Piñera, Alfredo Moreno Charme. Moreno, quien también es director de Codelco, se repostula esta vez y su elección estaría asegurada. Su postulación fue apoyada por varias ramas de los Del Rio, pero también, dicen quienes conocen la interna de Falabella, tendría el respaldo de Bethia, ya sin votos suficientes para elegir un candidato por si sola.

    A todos ellos se suma Tomás Müller, respaldado por Rentas Tissa, quien fue por años director de Mall Plaza y junto a la familia Fürst suman más del 8% de las acciones de Falabella, una inversión cuantiosa que emprendieron primero silenciosamente durante hace tres años.

    Con ello, hay ocho candidatos para nueve asientos, un presidente casi definido, y un puesto reservado para algo que exige la ley: un director independiente.

    Una mujer por las AFP

    Las AFP tenían hasta enero un 6,53% de Falabella, un porcentaje que entonces equivalía a una inversión de US$1.278 millones que las administradoras no estarán dispuestas a dejar sin representación en directorio.

    En la elección de 2023, las AFP apoyaron al ex Ripley Andrés Rocatagliatta, quien tuvo un rol central en el cambio de mando de hace tres años: empatadas las familias originales en la elección de presidente, el director se inclinó por respaldar a Ostalé entonces en la presidencia.

    Las gestoras esta vez decidieron, sin embargo, proponer a un nuevo candidato. En realidad, candidata. Las AFP tienen plazo hasta este viernes para presentar el nombre de su postulante y entre las administradoras se habría decidido que fuese una mujer su representante en el directorio. Según una versión, las AFP quieren adelantarse en el cumplimiento de la ley Más Mujeres en los Directorios, que aunque no impone cuotas obligatorias, fuerza a las empresas a explicar por qué no cumplen las cifras recomendadas.

    La ley, promulgada en agosto de 2025, establece una cuota máxima sugerida del 60% del sexo con mayor representación en los directorios de las empresas a partir del séptimo año: ahora es de 80% y desde el cuarto año será 70%.

    Si las AFP eligen una directora mujer, y ya con la presencia de Paola Cúneo y Cecilia Karlezi, la presencia femenina llegaría ya este 2026 a tres de nueve: un 33,3% del total. Y la masculina sería 66%.

    Según varias fuentes, el nombre que más circula para llegar a la mesa de Falabella es el de Carolina Schmidt Zaldívar, ex ministra de la Mujer y de Medio Ambiente en los gobiernos de Sebastián Piñera y que hoy está en la mesa de varias empresas: CAP, la eléctrica Engie y la inmobiliaria Imagina.

    Aunque las AFP tienen solo 6,5% y se requiere en torno a un 8% para asegurar un candidato, la elección de su candidato es casi segura: Falabella debe tener por ley un director independiente y prácticamente no hay otros accionistas que tengan tantos títulos como los que suman las administradoras.

    Más sobre:NegociosEmpresasDirectorioFalabella

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    La Final Internacional Red Bull Batalla 2026 se emitirá por Tv abierta

    Cámara aprueba reforma al sistema político y rechaza fusión de partidos pequeños

    Partido Comunista inicia proceso tras denuncia de ministros Vallejo, Cataldo y Gajardo contra Jadue

    Wom alcanzó 100% de localidades conectadas que acordó con el CDE por proyecto 5G

    Eduardo Lagos se activa tras incautación de celulares en domicilio de su secretaria y pide limitar extracción de datos

    Pacto parlamentario: oficialismo hace oferta irresistible al PDG para que presida la Cámara el primer año de Kast

    Lo más leído

    1.
    Kast ocupa dos “balas de plata” para el SII y la DT, y realiza primer “gabinete” económico para delinear hoja de ruta

    Kast ocupa dos “balas de plata” para el SII y la DT, y realiza primer “gabinete” económico para delinear hoja de ruta

    2.
    Próximo ministro de Transportes de Kast pide al actual titular que no avance con la implementación de la Ley Uber

    Próximo ministro de Transportes de Kast pide al actual titular que no avance con la implementación de la Ley Uber

    3.
    El crítico informe del CFA al manejo fiscal del gobierno de Boric

    El crítico informe del CFA al manejo fiscal del gobierno de Boric

    4.
    Cinco directores dejan Banco de Chile tras reducción de la mesa y designaciones de Kast

    Cinco directores dejan Banco de Chile tras reducción de la mesa y designaciones de Kast

    5.
    Gobierno cita a sesión del Comité de Ministros a dos días de que termine su mandato y excluye a mayor proyecto pendiente

    Gobierno cita a sesión del Comité de Ministros a dos días de que termine su mandato y excluye a mayor proyecto pendiente

    Portada del dia

    Plan Digital + LT Beneficios por 3 meses

    Infórmate mejor y accede a beneficios exclusivos$6.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Apple lanza el iPhone 17e en Chile por menos de $700.000

    Apple lanza el iPhone 17e en Chile por menos de $700.000

    2 hábitos “molestos” que indican que una persona es más inteligente, según un psicólogo

    2 hábitos “molestos” que indican que una persona es más inteligente, según un psicólogo

    Cómo funciona la nueva pantalla “antimirones” del Samsung Galaxy S26 Ultra

    Cómo funciona la nueva pantalla “antimirones” del Samsung Galaxy S26 Ultra

    Cómo fue la ola gigante más extrema en la historia del Océano Pacífico que se ha registrado

    Cómo fue la ola gigante más extrema en la historia del Océano Pacífico que se ha registrado

    Servicios

    A qué hora y dónde ver a Paraguay vs. Chile por el amistoso femenino en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Paraguay vs. Chile por el amistoso femenino en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Real Sociedad vs. Athletic por la Copa del Rey

    A qué hora y dónde ver a Real Sociedad vs. Athletic por la Copa del Rey

    Dónde y a qué hora ver a Manchester City vs. Nottingham Forest por la Premier League

    Dónde y a qué hora ver a Manchester City vs. Nottingham Forest por la Premier League

    Cámara aprueba reforma al sistema político y rechaza fusión de partidos pequeños
    Chile

    Cámara aprueba reforma al sistema político y rechaza fusión de partidos pequeños

    Partido Comunista inicia proceso tras denuncia de ministros Vallejo, Cataldo y Gajardo contra Jadue

    Eduardo Lagos se activa tras incautación de celulares en domicilio de su secretaria y pide limitar extracción de datos

    Fallo de la Suprema: nuevo estándar para interlocking
    Negocios

    Fallo de la Suprema: nuevo estándar para interlocking

    Wom alcanzó 100% de localidades conectadas que acordó con el CDE por proyecto 5G

    Falabella 2026: cuatro nuevos directores, el recambio Ostalé-De Peña en la presidencia y una mujer por las AFP

    “Fue una audiencia récord”: cuánta gente vio el show de Bad Bunny en el Super Bowl
    Tendencias

    “Fue una audiencia récord”: cuánta gente vio el show de Bad Bunny en el Super Bowl

    El extraño efecto secundario del paracetamol que registró un estudio en más de 500 estudiantes

    La candidata hecha con IA que compite en las elecciones legislativas de Colombia

    ¿La Federación, el fútbol o el mundo privado?: los caminos que analiza Jaime Pizarro al dejar el ministerio del Deporte
    El Deportivo

    ¿La Federación, el fútbol o el mundo privado?: los caminos que analiza Jaime Pizarro al dejar el ministerio del Deporte

    El recado de Eduardo Coudet al asumir como DT del River Plate de Paulo Díaz: “Tengo mi carácter; no soy muy simpático”

    Otra multa para Chile: Conmebol le pasa la cuenta a O’Higgins por el comportamiento de sus hinchas

    Apple da el salto a la generación M5: nuevos MacBook Pro de 14 y 16 pulgadas, un MacBook Air renovado y el regreso de los monitores Studio
    Tecnología

    Apple da el salto a la generación M5: nuevos MacBook Pro de 14 y 16 pulgadas, un MacBook Air renovado y el regreso de los monitores Studio

    Más IA y un nuevo diseño: la apuesta de Samsung con los nuevos Galaxy Buds4 y Buds4 Pro

    Un scooter eléctrico con neumáticos todoterreno y hasta 75 km de autonomía: así es el Xiaomi 6 Ultra

    La Final Internacional Red Bull Batalla 2026 se emitirá por Tv abierta
    Cultura y entretención

    La Final Internacional Red Bull Batalla 2026 se emitirá por Tv abierta

    Exilio y lucha contra la censura: la dura faena de los directores iraníes ante la República Islámica

    Orishas a fondo: “Hay un sector en Cuba, el pueblo, que vive mal, y otro sector, los dirigentes, que viven bien”

    Radiografía a Irán: cómo es la sociedad gobernada por el régimen islámico
    Mundo

    Radiografía a Irán: cómo es la sociedad gobernada por el régimen islámico

    El ministro de Exteriores de Turquía llama a su homólogo iraní tras la intercepción de un misil balístico

    Al menos 80 muertos en ataque estadounidense a buque de guerra iraní en el Océano Índico

    Empanadas de lavanda
    Paula

    Empanadas de lavanda

    Hablemos de amor: mi abuela no era una villana

    Cambio de colegio sin acuerdo: ¿qué dice la ley?