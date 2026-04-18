Presunto agresor de alcalde Christopher White queda con arresto domiciliario nocturno

Con arresto domiciliario nocturno, arraigo nacional y prohibición de acercarse a la víctima quedó el presunto principal autor del ataque al alcalde Christopher White, tras su formalización en el Juzgado de Garantía de San Bernardo.

Pese a que la Fiscalía había solicitado prisión preventiva para el hombre de 30 años, el juzgado determinó una medida cautelar menos gravosa. El plazo de investigación quedó fijado en 90 días .

Los hechos ocurrieron durante el pasado miércoles 15, en la intersección de calle San Lorenzo con Juan Pablo II, cuando un grupo de funcionarios municipales de San Bernardo se encontraban en un operativo de retiro de escombros.

Es allí cuando fueron atacados con piedras por un grupo de desconocidos, que operaban como mecánicos clandestinos en el sector e intentaban obstaculizar el procedimiento. El alcalde y un camarógrafo municipal resultaron heridos, además de que algunos vidrios de autos municipales también fueron damnificados.