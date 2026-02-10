SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Pulso

    Quién es Xavier Niel, el multimillonario tras la compra de Telefónica Chile

    Niel hizo su fortuna la industria de las telecomunicaciones siendo propietario de Iliad, sociedad matriz de Free, uno de los mayores proveedores de internet en Francia. Tiene además intereses en la industria inmobiliaria y es pareja de una de las herederas del imperio de moda LVMH.

    Maximiliano VillenaPor 
    Maximiliano Villena

    Con una fortuna calculada por Forbes de US$14,6 mil millones, Xavier Niel es uno de los empresarios más reconocidos de Francia. Y desde este martes, es el futuro controlador final de Telefónica Chile, luego de alcanzar un acuerdo con la matriz en España respecto del precio.

    El acuerdo implica una alianza entre Millicom y NJJ por un total de US$1.215 millones, en la cual la primera adquirirá un 51% de la sociedad chilena, mientras que la segunda es quedará con un 49%.

    NJJ “es el vehículo de inversión personal de Xavier Niel, empresario francés e inversor líder a largo plazo con un fuerte enfoque global en telecomunicaciones, además de importantes posiciones en el sector inmobiliario, los medios de comunicación y la producción de contenidos”, describe el comunicado de Millicom en el que anunció la compra.

    Niel (58 años) hizo su fortuna en la industria de las telecomunicaciones siendo propietario de Iliad, sociedad matriz de Free, uno de los mayores proveedores de internet en Francia.

    Según Forbes, su cartera de inversiones incluye el control de Monaco Telecom y Orange Suiza. Ésta última la adquirió en 2014 por US$2.900 millones.

    Junto con ello, Niel también posee participaciones en el periódico francés LeMonde, la empresa británica de telecomunicaciones Vodafone y la inmobiliaria comercial Unibail-Rodamco-Westfield, con sede en París.

    Niel es actualmente pareja de Delphine Arnault, alta ejecutiva de Louis Vuitton e hija de Bernard Arnault, controlador del holding de moda y lujo LVMH, bajo el cual se encuentran compañías como Louis Vuitton, Christian Dior, Givenchy, Marc Jacobs, Bulgari y Tiffany & Co. Según Forbes, la fortuna de Bernard Arnault alcanza los US$168 mil millones.

    El mayor accionista de Millicom es la sociedad Atlas Investissement, filial de NJJ.

    Las cifras de Millicom

    Millicom fue fundada por Niel en Luxemburgo en 1990, y su compra de Movistar Chile viene a consolidar su posición en el continente luego de una serie de adquisiciones en 2025.

    La firma ya está presente en Guatemala, Panamá, Honduras, Salvador, Paraguay y Bolivia, y la semana pasada concretó la OPA para tomar el control de Movistar Colombia. Además, ingresó a los mercados de Ecuador y Uruguay, adquiridas en octubre del 2025 a Telefónica España por US$380 millones y US$440 millones, respectivamente.

    La compañía opera a través de la marca Tigo, ofreciendo productos de vox, televisión paga, datos de alta velocidad, y soluciones para empresas.

    A septiembre del 2025 la compañía reportó ingresos por US$4.166

    Según si página web, para marzo, incluyendo su empresa conjunta en Honduras, empleaba aproximadamente a 14,000 personas y brindaba servicios móviles y de fibra óptica a través de sus autopistas digitales a más de 46 millones de clientes, con una cobertura de fibra óptica que abarcaba más de 14 millones de hogares.

    En la presentación de los estados financieros del tercer trimestre de 2025, el director ejecutivo de Millicom, Marcelo Benítez, comentó “continuamos ejecutando nuestro plan estratégico con disciplina, impulsando iniciativas clave de crecimiento inorgánico y resolviendo procesos heredados que nos posicionan para el éxito a largo plazo”.

    “El crecimiento de los ingresos se aceleró al 3.5% interanual, impulsado por la incorporación de suscriptores móviles y la expansión del ARPU en geografías clave. Este impulso refleja la solidez de nuestra estrategia comercial y la resiliencia de nuestros mercados”, explicó.

    Por país, Guatemala mostró ingresos por US$1.239 millones, Colombia por US$1.056 millones, Panamá por US$536 millones, Bolivia por US$251 millones. En Honduras los ingresos alcanzaron los US$462 millones, y en Paraguay los US$419 millones.

    En términos de Ebitda, el aporte mayor fue Guatemala con un Ebitda de US$687 millones, seguido por Colombia con US$430 millones. Detrás se ubicó Panamá con US$277 millones, Honduras con US$234 millones, Paraguay con US$214 millones y Bolivia con US$118 millones.

    En sus estados financieros, además reveló que, durante el tercer trimestre de 2025, la deuda bruta aumentó US$348 millones a US$6.260 millones, en comparación con $5.912 millones de junio, “impulsada por una mayor actividad crediticia, principalmente en Guatemala y El Salvador, y el mayor impacto de la deuda en moneda local”.

    Más sobre:MercadosTelefónicaMovistarXavier Niel

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Dueños detectaron robo por cámaras: detienen a dos delincuentes con amplio prontuario tras irrumpir en vivienda en Vitacura

    Soy experta en Confianza y Seguridad de Google y esto debes saber al darle a tus hijos su primer teléfono

    Hungría lidera el Índice de Percepción de la Corrupción en la Unión Europea

    Alejandro Ferreiro: “La corrupción no va a desaparecer, por eso necesitamos más instituciones, controles y transparencia”

    LatamGPT: presentan modelo de inteligencia artificial entrenada con datos latinoamericanos y hecha en Chile

    Raúl Leiva (PS): “Retirar la candidatura de Bachelet perjudicaría el entendimiento de la futura oposición con La Moneda”

    Lo más leído

    1.
    Comité económico anunciado por Kast incluye a los ministerios de Hacienda, Economía y Trabajo

    Comité económico anunciado por Kast incluye a los ministerios de Hacienda, Economía y Trabajo

    2.
    Nietos de Jaime Santa Cruz demandan a sus tíos y exigen que sean excluidos de la millonaria herencia familiar

    Nietos de Jaime Santa Cruz demandan a sus tíos y exigen que sean excluidos de la millonaria herencia familiar

    3.
    FNE inicia investigación por adquisición de Movistar Arena por parte de Live Nation ante posible “superposición vertical”

    FNE inicia investigación por adquisición de Movistar Arena por parte de Live Nation ante posible “superposición vertical”

    4.
    Los flancos legales que el expresidente de Clínica Las Condes, Alejandro Gil, espera cerrar en abril

    Los flancos legales que el expresidente de Clínica Las Condes, Alejandro Gil, espera cerrar en abril

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    La batalla de los audífonos que parecen aros: Sony, Huawei, Soundcore y Motorola, al pizarrón

    La batalla de los audífonos que parecen aros: Sony, Huawei, Soundcore y Motorola, al pizarrón

    Pedro Pascal, alitas de pollo y banderas: así se hizo notar Chile en el Super Bowl 2026

    Pedro Pascal, alitas de pollo y banderas: así se hizo notar Chile en el Super Bowl 2026

    Así fue la campaña con la que Los Bunkers y Hyundai ganaron un premio internacional de publicidad

    Así fue la campaña con la que Los Bunkers y Hyundai ganaron un premio internacional de publicidad

    Cómo la interacción del padre afecta la salud de sus hijos, según un reciente estudio

    Cómo la interacción del padre afecta la salud de sus hijos, según un reciente estudio

    Servicios

    Las comunas de la RM con corte de luz programado para este miércoles

    Las comunas de la RM con corte de luz programado para este miércoles

    Rating del lunes 9 de febrero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del lunes 9 de febrero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    La parrilla de artistas invitados al Festival de Antofagasta 2026

    La parrilla de artistas invitados al Festival de Antofagasta 2026

    Dueños detectaron robo por cámaras: detienen a dos delincuentes con amplio prontuario tras irrumpir en vivienda en Vitacura
    Chile

    Dueños detectaron robo por cámaras: detienen a dos delincuentes con amplio prontuario tras irrumpir en vivienda en Vitacura

    Alejandro Ferreiro: “La corrupción no va a desaparecer, por eso necesitamos más instituciones, controles y transparencia”

    LatamGPT: presentan modelo de inteligencia artificial entrenada con datos latinoamericanos y hecha en Chile

    Alza en cuentas de la luz: Rincón deja en suspenso respaldar propuesta del gobierno para pagar deuda a distribuidoras
    Negocios

    Alza en cuentas de la luz: Rincón deja en suspenso respaldar propuesta del gobierno para pagar deuda a distribuidoras

    Producción de cobre de Escondida sobrepasó a la suma de las siete divisiones de Codelco por primera vez en la historia

    La tajada del mercado de telecomunicaciones con el que se queda Millicom

    Las fotos clave que reveló el FBI en el caso de Nancy Guthrie, desaparecida en Arizona
    Tendencias

    Las fotos clave que reveló el FBI en el caso de Nancy Guthrie, desaparecida en Arizona

    El Super Bowl como motor del marketing: cómo las marcas salieron “jugando” con Bad Bunny

    Pedro Pascal, alitas de pollo y banderas: así se hizo notar Chile en el Super Bowl 2026

    Un castigo inédito: la sanción del Tribunal de Disciplina a la U tras los graves incidentes ocurridos en el Estadio Nacional
    El Deportivo

    Un castigo inédito: la sanción del Tribunal de Disciplina a la U tras los graves incidentes ocurridos en el Estadio Nacional

    West Ham corta racha de victorias de Manchester United y el hincha viral seguirá sin cortarse el cabello

    Alejandro Tabilo y Tomás Barrios sufren para seguir avanzando en el ATP de Buenos Aires

    Soy experta en Confianza y Seguridad de Google y esto debes saber al darle a tus hijos su primer teléfono
    Tecnología

    Soy experta en Confianza y Seguridad de Google y esto debes saber al darle a tus hijos su primer teléfono

    Llega Seedance 2.0, el sorprendente salto de la IA generativa en video de los creadores de TikTok

    Pokémon celebra 30 años con una invitación para elegir a tu “favorito”

    Festival de stand up comedy reúne a los más connotados comediantes chilenos del género
    Cultura y entretención

    Festival de stand up comedy reúne a los más connotados comediantes chilenos del género

    La trilogía de El Señor de los Anillos regresa a los cines chilenos con su edición extendida

    Harrison Ford y la película más olvidable de su carrera: “Estaba perdido, no tenía nada que representar”

    Hungría lidera el Índice de Percepción de la Corrupción en la Unión Europea
    Mundo

    Hungría lidera el Índice de Percepción de la Corrupción en la Unión Europea

    Israel intensifica sus planes para aumentar el control sobre Cisjordania y pone a prueba plan de paz de Washington

    Competencia para Bachelet: Rebeca Grynspan toma licencia para reforzar su candidatura a la ONU

    Hablemos de amor: lo que mi primer amor me enseñó
    Paula

    Hablemos de amor: lo que mi primer amor me enseñó

    Estos son nuestros imperdibles de la Semana de la Moda de Nueva York

    Bad Bunny y una carta de amor urgente en medio del Super Bowl