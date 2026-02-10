Quién es Xavier Niel, el multimillonario tras la compra de Telefónica Chile

Con una fortuna calculada por Forbes de US$14,6 mil millones, Xavier Niel es uno de los empresarios más reconocidos de Francia. Y desde este martes, es el futuro controlador final de Telefónica Chile, luego de alcanzar un acuerdo con la matriz en España respecto del precio.

El acuerdo implica una alianza entre Millicom y NJJ por un total de US$1.215 millones, en la cual la primera adquirirá un 51% de la sociedad chilena, mientras que la segunda es quedará con un 49%.

NJJ “es el vehículo de inversión personal de Xavier Niel, empresario francés e inversor líder a largo plazo con un fuerte enfoque global en telecomunicaciones, además de importantes posiciones en el sector inmobiliario, los medios de comunicación y la producción de contenidos”, describe el comunicado de Millicom en el que anunció la compra.

Niel (58 años) hizo su fortuna en la industria de las telecomunicaciones siendo propietario de Iliad, sociedad matriz de Free, uno de los mayores proveedores de internet en Francia.

Según Forbes, su cartera de inversiones incluye el control de Monaco Telecom y Orange Suiza. Ésta última la adquirió en 2014 por US$2.900 millones.

Junto con ello, Niel también posee participaciones en el periódico francés LeMonde, la empresa británica de telecomunicaciones Vodafone y la inmobiliaria comercial Unibail-Rodamco-Westfield, con sede en París.

Niel es actualmente pareja de Delphine Arnault, alta ejecutiva de Louis Vuitton e hija de Bernard Arnault, controlador del holding de moda y lujo LVMH, bajo el cual se encuentran compañías como Louis Vuitton, Christian Dior, Givenchy, Marc Jacobs, Bulgari y Tiffany & Co. Según Forbes, la fortuna de Bernard Arnault alcanza los US$168 mil millones.

El mayor accionista de Millicom es la sociedad Atlas Investissement, filial de NJJ.

Las cifras de Millicom

Millicom fue fundada por Niel en Luxemburgo en 1990, y su compra de Movistar Chile viene a consolidar su posición en el continente luego de una serie de adquisiciones en 2025.

La firma ya está presente en Guatemala, Panamá, Honduras, Salvador, Paraguay y Bolivia, y la semana pasada concretó la OPA para tomar el control de Movistar Colombia. Además, ingresó a los mercados de Ecuador y Uruguay, adquiridas en octubre del 2025 a Telefónica España por US$380 millones y US$440 millones, respectivamente.

La compañía opera a través de la marca Tigo, ofreciendo productos de vox, televisión paga, datos de alta velocidad, y soluciones para empresas.

A septiembre del 2025 la compañía reportó ingresos por US$4.166

Según si página web, para marzo, incluyendo su empresa conjunta en Honduras, empleaba aproximadamente a 14,000 personas y brindaba servicios móviles y de fibra óptica a través de sus autopistas digitales a más de 46 millones de clientes, con una cobertura de fibra óptica que abarcaba más de 14 millones de hogares.

En la presentación de los estados financieros del tercer trimestre de 2025, el director ejecutivo de Millicom, Marcelo Benítez, comentó “continuamos ejecutando nuestro plan estratégico con disciplina, impulsando iniciativas clave de crecimiento inorgánico y resolviendo procesos heredados que nos posicionan para el éxito a largo plazo”.

“El crecimiento de los ingresos se aceleró al 3.5% interanual, impulsado por la incorporación de suscriptores móviles y la expansión del ARPU en geografías clave. Este impulso refleja la solidez de nuestra estrategia comercial y la resiliencia de nuestros mercados”, explicó.

Por país, Guatemala mostró ingresos por US$1.239 millones, Colombia por US$1.056 millones, Panamá por US$536 millones, Bolivia por US$251 millones. En Honduras los ingresos alcanzaron los US$462 millones, y en Paraguay los US$419 millones.

En términos de Ebitda, el aporte mayor fue Guatemala con un Ebitda de US$687 millones, seguido por Colombia con US$430 millones. Detrás se ubicó Panamá con US$277 millones, Honduras con US$234 millones, Paraguay con US$214 millones y Bolivia con US$118 millones.

En sus estados financieros, además reveló que, durante el tercer trimestre de 2025, la deuda bruta aumentó US$348 millones a US$6.260 millones, en comparación con $5.912 millones de junio, “impulsada por una mayor actividad crediticia, principalmente en Guatemala y El Salvador, y el mayor impacto de la deuda en moneda local”.