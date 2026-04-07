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    Ministro Quiroz por alza de las bencinas: “Queremos que la gente use más locomoción colectiva”

    El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, reiteró la defensa del alza de los combustibles por la situación fiscal de Chile y comentó que las medidas paliativas que se hicieron buscan "proteger a los que están más vulnerables".

    Emiliano CarrizoPor 
    Emiliano Carrizo

    El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, comentó que el contexto en que están hoy, marcado por los efectos económicos de la guerra en Irán, no debe modificar las expectativas que se tienen respecto a los logros del gobierno del Presidente José Antonio Kast.

    "La cosa se ha arrastrado un poco, pero el rumbo sigue igual, quiero decir eso. Ese es mi principal mensaje hoy día: el rumbo sigue igual y el océano Pacífico siempre nos brinda un gran viento sur en el segundo semestre, y con ese viento sur vamos a cazar la vela y vamos a llegar donde tenemos que llegar“, dijo al inicio de su exposición en el seminario de la Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa).

    En esa línea, el secretario de Estado apuntó a lograr resultados en base a hitos. “El primer choque de oferta importante, positivo, que vamos a tener desde los últimos 25 años”, dijo como medidas.

    “Para allá vamos. Ese es el mensaje principal. Arriba esos ánimos, arriba los corazones, como decía un expresidente nuestro muy querido. Y hay buenas razones técnicas, políticas y de ánimo nacional para eso”, comentó.

    Luego de su mensaje de optimismo, el secretario de Estado ocupó gran parte de su exposición para reiterar las críticas a la gestión en materia fiscal del gobierno del expresidente Gabriel Boric.

    “Para poder lograr cierta empatía con el público respecto a las decisiones duras que hemos tenido que tomar. Y esas decisiones duras, que a veces han sido poco comprendidas, hallan su base en la situación fiscal que encontramos, que es una situación delicada, es una situación un poco más compleja incluso de la que previmos”, dijo.

    Sin embargo, el secretario de Estado estimó que dicho escenario podría ser revertido. “La vamos a solucionar, la vamos a resolver, no nos va a detener, no va a ser un obstáculo, y parte de las decisiones que tomamos es para que no sea un obstáculo”, comentó.

    Respecto a la agenda en los fiscales, el ministro Quiroz comentó que se “arreglan” creciendo y criticó el incumplimiento de la meta fiscal durante los últimos cuatro gobiernos. “No sorprende que en los 16 de los últimos 18 años hayamos tenido balances estructurales negativos”, dijo.

    Ante este contexto, el ministro reiteró los reparos por el Reporte de Activos Consolidados del Tesoro Público que publicó la Dirección de Presupuestos (Dipres) o la caja fiscal. Una discusión que ha sido rechazada por economistas como José De Gregorio, Alejandro Micco y Nicolás Eyzaguirre, entre otros.

    “Lo que se hizo fue terminar con el capital de trabajo. Ese capital de trabajo alcanza para una hora de administración pública”, comentó.

    Ante este contexto, el ministro Quiroz también defendió la suspensión del Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Mepco), que generó un alza récord del precio de las bencinas y se justificó por la falta de recursos para sostener el mecanismo ante el alza sostenida del crudo por motivo de la guerra en Irán.

    “Se ha dicho: bueno, ¿por qué el ministro no hizo ajustes más paulatinos? Bueno, porque tendría que ir al Congreso a cambiar la Ley del Mepco y a pedirles a los congresistas que por favor aceptaran aumentos de precios de $150 la primera semana, en cuatro semanas más otros $150, y no sé qué es lo que habría pasado, pero hay mil proyecciones que me habían dicho que no", comentó.

    El secretario de Estado también comentó que “cuando sube el petróleo y sube la bencina, el diésel, queremos que la gente use más locomoción colectiva, queremos que use más Transantiago, queremos que use más locomoción colectiva en regiones”.

    “Esa fue la decisión que tuvimos que tomar. Tuvimos que tomar una decisión que no ha sido muy comprendida. La gente dijo: ”Bueno, estábamos tan animosos todos, sigan animosos porque el viento, hacia donde vamos, no lo hemos perdido; el rumbo nos ha perdido", dijo.

    El secretario de Estado también defendió las medidas paliativas que impulsó el Ejecutivo por el alza de los combustibles, como el congelamiento de la tarifa del transporte público en la Región Metropolitana y la entrega de ese mismo monto gastado en la capital a regiones para el mismo fin. También se inyectaron recursos para bajar el precio de la parafina.

    “Decidimos hacer eso y compensar con medidas que vayan a proteger a los que están más vulnerables”, comentó.

    Entre otras medidas para mejorar la situación fiscal, el secretario de Estado apuntó a las ventas de activos en administración del Estado, cobranza a deudores del Crédito con Garantía del Estado (CAE) para estudiantes de educación superior y que el “gasto social” no sea ocupado por personas que no deberían estar recibiéndolo.

    Ley miscelanea

    El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, también defendió el proyecto de la ley miscelánea o “Plan de Reconstrucción Nacional”, que, entre sus medidas, tiene una reducción de impuestos a las grandes empresas para impulsar la economía, según defiende el Ejecutivo. El secretario de Estado reiteró que el objetivo es volver al promedio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (Ocde) en materia de impuestos tributarios a empresas.

    “El gobierno da lo mismo, lo que importa es el país (...) lo que está en juego acá es el país”, dijo en el contexto de que el Ejecutivo está en negociaciones prelegislativas con la oposición y en lo político es una de las gran apuestas del Ejecutivo.

    “Es mala idea hablar de lo intransable, porque se transforma en punto focal. En materia de juego, se dice que tiene que uno un poquito guardar lo intransable en alguna parte, que el adversario no lo vea”, añadió sobre los puntos claves del proyecto que identifica el Ejecutivo.

    Respecto a la materia de impuesto de la ley miscelánea, que todavía no ingresa al Congreso, el ministro Quiroz comentó que “siempre hemos hablado de gradualidad, siempre de impuesto corporativo; en la base estatutaria se ha hablado de gradualidad. Donde no va a tener gradualidad es la baja que corresponde y que va asociada al empleo”.

    Más sobre:EconomíaJorge QuirozImpuesto

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