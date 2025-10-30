SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Pulso

Reajuste del sector público: trabajadores pretenden pedir alza salarial cercana al 7%

El próximo martes las 16 asociaciones de trabajadores públicos se reunirán para comenzar a zanjar la propuesta que le presentarán al gobierno.

Carlos AlonsoPor 
Carlos Alonso
Santiago 11 de noviembre 2024. CUT y ANEF se manifiestan por muerte de gasfiter en el Palacio de La Moneda, en el frontis del palacio de gobierno. Jonnathan Oyarzun/Aton Chile JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

La negociación del reajuste salarial para el sector público siempre es compleja. Las discusiones se extienden hasta última hora en busca de acuerdo entre el gobierno y los representantes de los funcionarios del sector público. Pero seguramente esta negociación será quizá más friccionada que años anteriores.

Al menos eso es lo que se anticipa luego que la oposición haya señalado que los recursos para el alza salarial no estaban incorporados en el Presupuesto 2026 debido a que en el proyecto de ley el gobierno estableció que los recursos en salarios del sector público se mantendrán “en valores nominales 2025”.

Y por lo mismo, fue uno de los temas que marcó la discusión del Presupuesto 2026 en la Comisión Mixta Especial de Presupuestos y fue uno de los argumentos que llevó a la oposición a rechazar este miércoles prácticamente la totalidad de las partidas en bloque, situación inédita desde 1990.

Todo esto generará un ingrediente adicional en esta negociación, puesto que pese a que el ministro de Hacienda, Nicolás Grau, hizo varios llamados a la tranquilidad señalando que los recursos para un reajuste del sector público “está debidamente asegurado en el Presupuesto”, eso no convenció a los legisladores.

En medio de ese debate presupuestario, la mesa del sector público integrada por 16 asociaciones de funcionarios afinan la propuesta que presentarán al gobierno. Fuentes al tanto de las conversaciones entre los gremios del sector público afirman que la construcción de la cifra considera la inflación acumulada entre noviembre de 2024 y noviembre de 2025, la cual se espera esté en 3,7%. A ello le suman un factor por crecimiento económico.

Entre enero y agosto la actividad acumula un 2,4%, pero se espera que el año termine en 2,5%. Con esos dos factores se logra una cifra de 6,2% y se le agrega un “extra” para recuperar el poder adquisitivo, por lo que la cifra que hoy está sobre la mesa es del orden de 7% nominal.

La cifra está en línea con el 7,5% nominal que se solicitó en un comienzo en la negociación del año pasado. Luego de varias tratativas, la oferta final del gobierno fue de 4,9% nominal. Esta alza se aplicó en tres tramos: un 3% en diciembre de 2024, un 1,2% en enero de 2025 y un 0,64% final en junio de 2025.

Los 16 gremios que integran la mesa del sector público se reunirán el martes para ir concretando la propuesta que esperan entregar a mediados de noviembre.

Esto porque tradicionalmente, la negociación del reajuste del sector público se inicia durante la última semana de noviembre, aunque este año, los trabajadores públicos pretenden partir antes, dado el contexto electoral. El nuevo monto debe comenzar a regir el 1 de diciembre del 2025.

La mirada de los expertos

Entre los expertos la propuesta que piensa presentar el sector público está desajustada de la realidad fiscal del país. Y por ello, plantean que se debe aspirar a un registro más cercano a la inflación.

En ese sentido, Ingrid Jones, economista de LyD plantea que “un incremento nominal de esta magnitud significa un aumento de 3% real, que es por sobre la inflación y por sobre el reajuste real de la ley anterior”.

En ese sentido dijo que “hoy más que nunca se debe ser muy cauteloso en cuanto a la magnitud del reajuste, por la gran cantidad de recursos fiscales que significa y la debilitada situación fiscal de la economía, por lo que el gobierno debe asumir responsablemente esta negociación”.

Para la experta, “se debiese evaluarse un reajuste en torno a 4%, similar a lo que se proyecta de inflación. De esta manera se hace más sostenible el financiamiento y no se suma un gasto adicional para el próximo año, que además es punto referencia para negociaciones futuras”.

Mientras que para el director del OCEC-UDP, Juan Bravo, “es un valor que está bastante por sobre la inflación. Al mismo tiempo, la productividad laboral ha estado estancada en los últimos 4 años, por lo que existen pocos fundamentos para un reajuste salarial por sobre la inflación, más aún en el actual contexto de estrechez fiscal”.

En la discusión por el reajuste del sector público también se espera que se aborden temas en materia legislativa laboral. Acá se debe volver a analizar el proyecto de ley de 40 horas para el sector público y el teletrabajo, entre otras materias.

Más sobre:ReajusteSector públicoAnef

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Ernesto Muñoz, ministro (s) de Justicia: “Construir una cárcel demora más de 10 años, pero con la nueva ley esto va a tardar alrededor de cinco”

Boric aborda candidatura de Bachelet y apunta contra los “países más poderosos” por cuestionar reglas comerciales

Qué significa el anuncio de Trump del reinicio “inmediato” de los ensayos nucleares de EE.UU.

Presupuesto se toma la presidencial: Matthei, Kast y Kaiser respaldan rechazo y Jara toma distancia

Economistas proyectan que Imacec de septiembre habría crecido hasta 4%

Dipres: ingresos fiscales se recuperan y acumulan alza de 6,8% a septiembre

Lo más leído

1.
A qué hora y dónde ver a Lanús vs. Universidad de Chile en TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Lanús vs. Universidad de Chile en TV y streaming

2.
Oposición propina mazazo a fondos para el porvenir de Boric y rechaza asignaciones para expresidentes

Oposición propina mazazo a fondos para el porvenir de Boric y rechaza asignaciones para expresidentes

3.
“Pueden tener la opción de si quieren colaborar con su pasaje”: las explicaciones de Kast a su polémica propuesta de expulsión de inmigrantes

“Pueden tener la opción de si quieren colaborar con su pasaje”: las explicaciones de Kast a su polémica propuesta de expulsión de inmigrantes

4.
Los detalles de la denuncia por agresión de Antonio Neme contra Harold Mayne-Nicholls

Los detalles de la denuncia por agresión de Antonio Neme contra Harold Mayne-Nicholls

5.
De “mal timing” a “desmotivador”: el íntimo balance del gobierno tras negativo pronunciamiento de Contraloría por el FES

De “mal timing” a “desmotivador”: el íntimo balance del gobierno tras negativo pronunciamiento de Contraloría por el FES

Portada del dia

La mejor información para estas elecciones🗳️📰

Plan digital$990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Anuncian frío y lluvia para la noche de Halloween en la Región Metropolitana

Anuncian frío y lluvia para la noche de Halloween en la Región Metropolitana

Asalto al Museo del Louvre: qué se sabe de los cinco nuevos detenidos en relación al robo

Asalto al Museo del Louvre: qué se sabe de los cinco nuevos detenidos en relación al robo

Por qué Trump ordenó ensayos con armas nucleares y cómo se relaciona con Rusia y China

Por qué Trump ordenó ensayos con armas nucleares y cómo se relaciona con Rusia y China

Sustos que dan gusto: 7 ideas de disfraces de Halloween fáciles, para quienes dejaron la tarea a última hora

Sustos que dan gusto: 7 ideas de disfraces de Halloween fáciles, para quienes dejaron la tarea a última hora

Servicios

Los horarios de los cementerios por el Día de Todos los Santos

Los horarios de los cementerios por el Día de Todos los Santos

Rating del miércoles 29 de octubre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Rating del miércoles 29 de octubre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Las Guerreras K-Pop llegan al cine: anuncian preventa de entradas para este fin de semana largo

Las Guerreras K-Pop llegan al cine: anuncian preventa de entradas para este fin de semana largo

Ernesto Muñoz, ministro (s) de Justicia: “Construir una cárcel demora más de 10 años, pero con la nueva ley esto va a tardar alrededor de cinco”
Chile

Ernesto Muñoz, ministro (s) de Justicia: “Construir una cárcel demora más de 10 años, pero con la nueva ley esto va a tardar alrededor de cinco”

Boric aborda candidatura de Bachelet y apunta contra los “países más poderosos” por cuestionar reglas comerciales

Presupuesto se toma la presidencial: Matthei, Kast y Kaiser respaldan rechazo y Jara toma distancia

Reajuste del sector público: trabajadores pretenden pedir alza salarial cercana al 7%
Negocios

Reajuste del sector público: trabajadores pretenden pedir alza salarial cercana al 7%

Economistas proyectan que Imacec de septiembre habría crecido hasta 4%

Dipres: ingresos fiscales se recuperan y acumulan alza de 6,8% a septiembre

5 funciones que puedes hacer más rápido con la IA de la tablet de Samsung
Tendencias

5 funciones que puedes hacer más rápido con la IA de la tablet de Samsung

Acusan a un hombre de apuñalar a dos adolescentes en pleno vuelo de Lufthansa: esto es lo que se sabe

Por qué Melissa se convirtió en un “huracán monstruoso” y qué podría pasar los próximos días

Quién es Alexis Herrera, el polémico árbitro que validó el gol de Lanús ante la U en la Copa Sudamericana
El Deportivo

Quién es Alexis Herrera, el polémico árbitro que validó el gol de Lanús ante la U en la Copa Sudamericana

La mano que el árbitro Alexis Herrera no consideró en el gol de Lanús ante la U

“¡El que no salta es traidor!”: el duro recibimiento de la hinchada de Lanús a los jugadores de la U

Cómo son las “casas embrujadas” de Frank & Mortis que prometen “llevar el miedo a otro nivel”
Finde

Cómo son las “casas embrujadas” de Frank & Mortis que prometen “llevar el miedo a otro nivel”

5 fiestas de miedo para celebrar Halloween en Santiago

Avistamiento de aves, cisnes de cuello negro y más: la biodiversidad que ofrece Parque Tricao

Héctor Noguera es despedido en masivo funeral en el que reaparece Cristián Campos
Cultura y entretención

Héctor Noguera es despedido en masivo funeral en el que reaparece Cristián Campos

“Kathryn Bigelow es una de las grandes cineastas de todos los tiempos”: a fondo en Una Casa de Dinamita

Nebraska o cómo la historia de un asesino llevó a Bruce Springsteen a desafiar al éxito

Qué significa el anuncio de Trump del reinicio “inmediato” de los ensayos nucleares de EE.UU.
Mundo

Qué significa el anuncio de Trump del reinicio “inmediato” de los ensayos nucleares de EE.UU.

La ONU subraya que “los ensayos nucleares jamás pueden permitirse” tras anuncio de Trump

Rey Carlos le quita el título de príncipe a su hermano Andrés por caso Epstein

Lorenza Bas: la artista chilena detrás del corto que llegó al London Fashion Week
Paula

Lorenza Bas: la artista chilena detrás del corto que llegó al London Fashion Week

Mujeres que impactan: Evelyn Cordero y la neurociencia como motor de cambio educativo

Novias a dieta: el día del matrimonio como examen de “belleza”