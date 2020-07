Regulador redacta cambios al plan para que AFP entreguen fondos ante rápida promulgación

No ha entrado en vigencia la reforma constitucional para retirar el 10% de los fondos de pensiones, y de todas maneras ayer las filas en sucursales de las AFP se hicieron notar en la capital y otras regiones. También colapsaron los call center y sitios web de las administradoras.

Las razones fueron dos: algunos pensaron que ya podían rescatar el 10%, pese a que todavía no hay fecha clara para que ello ocurra; mientras otros fueron a solicitar su clave de seguridad de la AFP.

Es por esto que ayer se definió que no será necesaria esta clave para concretar el traspaso, según comunicó la Asociación de AFP mediante su cuenta de Twitter. El llamado a las personas es a no acudir físicamente a las sucursales. Para evitar fraudes, las AFP tendrán que ver que el RUT coincida con la cuenta bancaria, para lo cual se trabajaría con el Registro Civil y los bancos, comentan fuentes conocedoras del proceso.

Es más, recién cuando se publique la reforma en el Diario Oficial podrá iniciar este proceso del retiro de fondos, y todo se podrá hacer por internet.

Lo cierto es que ni los reguladores ni las AFP esperaban lo que anunció el Presidente Sebastián Piñera el jueves: la promulgación de la reforma ocurrió ayer mismo, y el lunes se ingresará a Contraloría para la toma de razón. Fuentes conocedoras del proceso señalan que la publicación en el Diario Oficial podría ocurrir el jueves de la próxima semana.

Es por esto que los oficios que había enviado la Superintendencia de Pensiones a las AFP, instruyendo todos los pasos a seguir para concretar los pagos, tendrán modificaciones, ya que el plan habría necesitado más tiempo para ser implementado.

De esta manera, ayer por la mañana la Superintendencia se reunió con los gerentes generales de las administradoras, y con la Asociación de AFP, para ver de qué manera se acortarán los plazos y para simplificar los procesos que había propuesto el regulador. Durante la tarde hubo una reunión entre la Asociación de AFP, la Asociación de Bancos, la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), y la Superintendencia de Pensiones, para ver de qué manera enfrentarán toda la parte operativa.

Con todo, trascendieron algunos cambios que se estarían evaluando, entre ellos, se contemplaría una primera etapa donde el retiro de fondos solo se podría hacer de manera remota, y desde la semana del 3 de agosto, se abrirían lugares para hacerlo de forma presencial. Esto, para reducir aglomeraciones en medio de la pandemia y evitar contagios.

El gobierno también estaría evaluando poner un permiso especial de circulación en la Comisaría Virtual para poder retirar el 10% en esta segunda etapa, donde las personas pueden optar por hacerlo de manera presencial. Incluso se estaría evaluando que pueda ser hecho en forma parcelada, es decir, que haya un orden para que las personas puedan ir a retirar su 10%, según el número en que termine cada RUT, por ejemplo.

En lo que respecta a las modificaciones que podría introducir la Superintendencia, se estaría evaluando simplificar el formulario a llenar por los afiliados; que los pagos también puedan ser hechos mediante Servipag; que la solicitud de retiro se tenga que hacer una sola vez, es decir, sin dar la opción que había establecido previamente el regulador, para solicitar una parte del 10% ahora y tener la opción de retirar lo restante en los 365 días que permite la reforma.

Por otro lado, si bien la Superintendencia había establecido que el primer pago se haría 10 días hábiles desde que se presentó la solicitud, ahora se estaría evaluando que ese plazo empiece a correr desde que la AFP envía una notificación al afiliado de que fue aprobada su solicitud, respuesta que las AFP tendrían que enviar en dos días hábiles. Esto, considerando que la solicitud podría no ser aprobada si la persona no está afiliada a alguna AFP o no tiene saldo en su cuenta individual.

En vista de las aglomeraciones de ayer, las AFP también está evaluando arrendar espacios de gran tamaño para procesar las solicitudes presenciales.

Los pasos para la solicitud y pago del retiro del 10% que no deberían sufrir modificaciones

-El proceso para el retiro del 10% iniciará luego de la publicación de la reforma en el Diario Oficial. Una vez que ocurra eso, las AFP tendrán disponible en su web el formulario de solicitud de retiro. Todo se va a poder hacer de manera online.

-No se va a necesitar la clave de seguridad de la AFP para el proceso. En el formulario de solicitud, los afiliados deben ingresar el monto que desean retirar (con un tope del 10% del total de su ahorro), y sus datos de contacto.

-En el mismo formulario disponible en la web de cada AFP, las personas van a poder elegir dónde quieren que se les traspasen los fondos, ya sea en una cuenta bancaria, cuenta en caja de compensación, o vale vista.

-Una vez que la persona hace la solicitud, el primer pago lo recibirá en los 10 días hábiles siguientes, donde se entregará la mitad del monto solicitado. Desde esa fecha, y contados 30 días hábiles, se pagará la otra mitad.

-No se cobrarán impuestos por los montos retirados, tampoco habrá comisiones o descuentos, ni de las AFP ni de los bancos. La única excepción es el pago de deudas por pensión alimenticia y compensación por divorcio.

-Los afiliados chilenos o extranjeros tienen que portar su cédula de identidad para concretar el proceso. En caso de no tener RUT, podrán usar el número identificatorio para cotizar y la clave de acceso a la AFP.

-Pueden acceder todas las personas que sean afiliados, es decir, que hayan cotizado alguna vez en AFP. También pueden acceder pensionados por retiro programado. Solo quedan excluidos los pensionados por renta vitalicia.