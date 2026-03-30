SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Pulso

    Reportes de operaciones financieras sospechosas suben 25% en 2025 y marcan récord

    De acuerdo al informe de la UAF, el alza evidenciada durante el año pasado se debe tanto al aumento sostenido de los sujetos obligados a reportar, como también mayores reportes de operaciones sospechosas de bancos y emisoras u operadoras de tarjetas financieras y medios de pago.

    Paulina OrtegaPor 
    Paulina Ortega
    Foto: AtonChile. JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

    La Unidad de Análisis Financiero (UAF) detectó un nuevo récord en el envío de Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS), evidenciando que en el 2025 hubo un crecimiento anual de 25,3%. El informe estadístico de la institución constató que durante el año se enviaron un total de 21.828.

    Este organismo recibe información de sujetos pertenecientes a 55 actividades económicas, y de más de 500 instituciones públicas y municipales. Los reportes recibidos incluyeron información de 22.348 personas, de las cuales el 85% correspondió a personas naturales y solo el 15% a personas jurídicas.

    El informe explica que el alza del 2025 se debió “por una parte, por el crecimiento sostenido de los sujetos obligados inscritos en el Registro de Entidades Reportantes de la UAF y, por otra, por el mayor nivel de reportabilidad de los bancos y de las emisoras u operadoras de tarjetas de crédito, tarjetas de pago con provisión de fondos, o cualquier otro sistema similar a los referidos medios de pago”.

    Ocho sectores fueron los que concentran el 90% de los ROS enviados a la UAF durante el año pasado. Los bancos lideraron los reportes por lejos con 14.103 ROS, equivalentes al 64,6% del total.

    Más atrás se posicionaron las emisoras u operadores de tarjetas de crédito, tarjetas de pago con provisión de fondos, o cualquier otro sistema similar a los referidos medios de pago. Este tipo de instituciones enviaron 1.626 ROS en el año, lo que corresponde al 7,4% del total anual. Las cajas de compensación ocuparon el tercer lugar con 982 (4,5%), y empresas de transferencia de dinero en cuarto con 852 (3,9%).

    El informe resalta la mayor reportabilidad de los bancos y de las emisoras u operadoras de tarjetas de crédito, tarjetas de pago con provisión de fondos, o cualquier otro sistema similar a los referidos medios de pago, los cuales se incrementaron en un 32,7% y 23,2% respectivamente.

    Adicionalmente, las instituciones públicas y municipales alcanzaron el nivel de reportes más alto desde febrero del 2015, “cuando por ley se convirtieron en entidades obligadas a reportar operaciones sospechosas detectadas en el ejercicio de sus funciones”. En 2025 consolidaron un total de 335 ROS, con un incremento de 139,3%. “Deben implementar sistemas de prevención de activos y anticorrupción, así como capacitar de manera permanente a sus funcionarios y funcionarias en estas materias”, sostiene el informe.

    Por otro lado, el escrito de la UAF muestra una disminución de los ROS con indicios de lavado de activos o financiamiento del terrorismo, que cayeron un 11,5% en el año hasta loa 1.132, luego de que en 2024 se disparan hasta los 1.279.

    Supervisión y sanción

    La UAF realizó un total de 172 acciones de supervisión, de los cuales 70% se concentro en 8 sectores económicos. Se realizaron 29 fiscalizaciones a notarios (16,9%), 19 a empresas dedicadas a la gestión inmobiliaria (11,0%), 14 a comercializadoras de vehículos nuevos o usados (8,1%), 13 a empresas de factoraje (7,6%), 13 a casas de cambio (7,6%), 11 a casinos de juego (6,4%), 11 a corredores de propiedades (6,4%) y 10 a empresas de transferencia de dinero (5,8%).

    Las restantes 52 fiscalizaciones se concentraron en otros 15 sectores considerados para la medición.

    Aunque la UAF no inició nuevos procesos sancionatorios, debido a un cambio en su marco normativo, continuó con los que ya estaban en curso. Con esto, el organismo finalizó el 2025 con un total de 59 procesos sancionatorios.

    De ellos, 47 concluyeron con amonestación escrita y multa (79,7%), 4 fueron archivados (6,8%), 4 terminaron en absolución (6,8%) y 4 derivaron solo en amonestación escrita (6,8%).

    Los procesos sancionatorios ejecutoriados sumaron multas a beneficio fiscal por UF 1.925 en 2025. El informe detalla que el 60,4% del total de multas en 2025 corresponden a notarios, usuarios de zonas francas y casas de cambio.

    Las sanciones se aplicaron a personas jurídicas de 11 sectores económicos, destacando: 17 notarios (UF 660), 5 usuarios de zonas francas (UF 290), 6 casas de cambio (UF 225), 4 empresas dedicadas a la gestión inmobiliaria (UF 105), 3 instituciones financieras (UF 230), 3 administradoras generales de fondos (UF 120), 3 administradoras de fondos de inversión (UF 100), 3 empresas de factoraje (UF 75), 1 casino de juego (UF 50), 1 corredor de propiedad (UF 40) y 1 empresa de transferencia de dinero (UF 30).

    Más sobre:Lavado de activosNarcotráficoUAFUnidad de Análisis Financiero

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Qué dice la carta que Nicolás Maduro y Cilia Flores compartieron desde la cárcel en EEUU

    Rusia confirma la llegada del primer petrolero a Cuba: “Es nuestro deber ayudar a nuestros amigos cubanos”

    El precio del petróleo salta hasta los US$ 115 tras la arremetida de los hutíes de Yemen en el conflicto

    Sujetos roban oficina municipal en la comuna de Huechuraba: sustrajeron computadores y una caja fuerte

    Qué se sabe de la muerte de James Tolkan, el actor de Volver al futuro y Top Gun que falleció a los 94 años

    Recorte de Seguridad disminuiría un 64% el presupuesto de las policías en el Plan Contra el Crimen Organizado

    Lo más leído

    1.
    Presidenta del Banco Central y alza de combustibles: “Vamos a actuar oportunamente para el control de la inflación”

    Presidenta del Banco Central y alza de combustibles: “Vamos a actuar oportunamente para el control de la inflación”

    2.
    Ministro García estima que terminarán el año con un déficit fiscal efectivo de US$8.000 millones

    Ministro García estima que terminarán el año con un déficit fiscal efectivo de US$8.000 millones

    3.
    Ganancias de Codelco superan los US$ 2.000 millones en 2025 y el aporte al fisco creció 16% con precios históricos del cobre

    Ganancias de Codelco superan los US$ 2.000 millones en 2025 y el aporte al fisco creció 16% con precios históricos del cobre

    4.
    El precio del petróleo salta hasta los US$ 115 tras la arremetida de los hutíes de Yemen en el conflicto

    El precio del petróleo salta hasta los US$ 115 tras la arremetida de los hutíes de Yemen en el conflicto

    5.
    Estados Unidos concentra sus activos mineros de América Latina en Brasil y Chile se ubica en el séptimo lugar

    Estados Unidos concentra sus activos mineros de América Latina en Brasil y Chile se ubica en el séptimo lugar

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La Tercera

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Ir al trabajo en bicicleta: la guía definitiva para pedalear de forma segura en Santiago

    Ir al trabajo en bicicleta: la guía definitiva para pedalear de forma segura en Santiago

    Qué dice la carta que Nicolás Maduro y Cilia Flores compartieron desde la cárcel en EEUU

    Qué dice la carta que Nicolás Maduro y Cilia Flores compartieron desde la cárcel en EEUU

    “Un ejército de robots”: el plan de Elon Musk para “terminar” con el trabajo humano y la pobreza

    “Un ejército de robots”: el plan de Elon Musk para “terminar” con el trabajo humano y la pobreza

    Cada vez hay menos migrantes en las ciudades más grandes de Estados Unidos, tras las medidas de Trump

    Cada vez hay menos migrantes en las ciudades más grandes de Estados Unidos, tras las medidas de Trump

    Servicios

    Temblor hoy, lunes 30 de marzo en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, lunes 30 de marzo en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Advierten lluvias y tormentas eléctricas por varios días en el norte del país

    Advierten lluvias y tormentas eléctricas por varios días en el norte del país

    A qué hora y dónde ver el amistoso de Chile contra Nueva Zelanda en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver el amistoso de Chile contra Nueva Zelanda en TV y streaming

    Sujetos roban oficina municipal en la comuna de Huechuraba: sustrajeron computadores y una caja fuerte
    Chile

    Sujetos roban oficina municipal en la comuna de Huechuraba: sustrajeron computadores y una caja fuerte

    Recorte de Seguridad disminuiría un 64% el presupuesto de las policías en el Plan Contra el Crimen Organizado

    Alza de los combustibles: La Moneda evita comprometer nuevas medidas, pese a presión oficialista

    El precio del petróleo salta hasta los US$ 115 tras la arremetida de los hutíes de Yemen en el conflicto
    Negocios

    El precio del petróleo salta hasta los US$ 115 tras la arremetida de los hutíes de Yemen en el conflicto

    Reportes de operaciones financieras sospechosas suben 25% en 2025 y marcan récord

    Hermann González: “Si el conflicto se acaba durante abril, la economía chilena puede sortear exitosamente sus efectos”

    Qué dice la carta que Nicolás Maduro y Cilia Flores compartieron desde la cárcel en EEUU
    Tendencias

    Qué dice la carta que Nicolás Maduro y Cilia Flores compartieron desde la cárcel en EEUU

    Qué se sabe de la muerte de James Tolkan, el actor de Volver al futuro y Top Gun que falleció a los 94 años

    “Un ejército de robots”: el plan de Elon Musk para “terminar” con el trabajo humano y la pobreza

    Nicolás Córdova pide calma tras la caída contra Nueva Zelanda: “La derrota duele, pero sirve para crecer”
    El Deportivo

    Nicolás Córdova pide calma tras la caída contra Nueva Zelanda: “La derrota duele, pero sirve para crecer”

    La Roja de Nicolás Córdova sufre una estrepitosa goleada contra Nueva Zelanda

    El millonario premio de consuelo que recibe La Jaula Bahamondes pese a perder en el UFC Fight Night de Seattle

    MacBook Neo o MacBook Air M5: cuál conviene a estudiantes y profesionales
    Tecnología

    MacBook Neo o MacBook Air M5: cuál conviene a estudiantes y profesionales

    Cómo activar Starlink Direct to Cell de Entel en el celular

    Tech World 2026 presenta la inteligencia artificial híbrida de Lenovo en Chile

    Chaos and Creation in the Backyard: la última obra maestra de Paul McCartney que resuena en su nueva canción
    Cultura y entretención

    Chaos and Creation in the Backyard: la última obra maestra de Paul McCartney que resuena en su nueva canción

    Muere a los 68 años Eduardo Cruz-Johnson, histórico presentador de noticias de TVN

    Bayly’s en las rocas: un relato de Jaime Bayly

    Rusia confirma la llegada del primer petrolero a Cuba: “Es nuestro deber ayudar a nuestros amigos cubanos”
    Mundo

    Rusia confirma la llegada del primer petrolero a Cuba: “Es nuestro deber ayudar a nuestros amigos cubanos”

    Los hutíes se activan en la guerra: ¿será la tormenta perfecta para el candado al comercio global?

    Rusia expulsa a un diplomático de la Embajada de Reino Unido acusado de espionaje

    Sofía Calvo: “El vestir es una herramienta de comunicación y de poder”
    Paula

    Sofía Calvo: “El vestir es una herramienta de comunicación y de poder”

    Energía sin comida: el consumo de bebidas energéticas en adolescentes

    Dentro de una consulta de sexo tántrico