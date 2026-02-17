Resultados del brazo minero del grupo Luksic se impulsan gracias al alza del precio del cobre, pero acción cae

Antofagasta plc cerró un positivo 2025 con respecto a su ejercicio del año versus el 2024. La firma reportó un avance en todos los indicadores claves e incluso anunció un récord de Ebtida (resultados antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones).

Los ingresos de la firma ligada al grupo Luksic aumentaron un 30% respecto a 2024, llegando a US$8.620 millones, “lo que se explica por los mayores precios del cobre y de los subproductos oro y molibdeno, junto con un aumento en las ventas de estos metales”, dijo la firma en un comunicado.

Además, la matriz de Antofagasta Minerals y del Ferrocarril Antofagasta Bolivia (FCAB) informó hoy utilidades antes de impuesto de US$3.159 millones, lo que significa un aumento de 53% respecto al año 2024.

En tanto, el Ebitda del grupo fue de US$5.202 millones, un 52% superior al registrado en el año anterior. “Además de los mayores ingresos, este buen resultado refleja también la disminución en el costo neto caja, el que bajó a US$1,19 por libra, 27% menor en comparación con el año 2024″, destacó la empresa.

“Antofagasta plc logró un Ebitda récord durante 2025, lo que fue el resultado de haber mantenido nuestra disciplina operacional, con costos de producción bajos, y de los mayores precios del cobre y de subproductos como el oro y el molibdeno, metales que también producimos”, señaló Iván Arriagada, presidente ejecutivo de Antofagasta plc.

De sus resultados, la empresa también destacó que “los resultados financieros significan, además, que Antofagasta plc generó impuestos por US$1.088 millones en beneficio del Estado, US$333 millones más que en el año 2024″.

Reacción del mercado

Ante estos resultados, la empresa recomendó un dividendo final de 48,0 centavos por acción, lo que eleva su dividendo anual a 64,6 centavos por acción (un 106% más que el 2024). “Si se aprueba, esto elevaría las distribuciones anuales a un ratio de pago equivalente al 50 % de las ganancias netas subyacentes por acción, en línea con la política de dividendos de la empresa”, justificó la firma.

Sin embargo, según consignó Reuters, el banco de inversión británico Peel Hunt señaló que un dividendo final de 48 centavos por acción para 2025 estaba por debajo del consenso de los analistas y la estimación de la casa de bolsa de 56,5 centavos.

Ante este contexto, la acción de Antofagasta plc en la bolsa de Londres caía 4,88%.

De cara al futuro

Para este año 2026 se esperan inversiones por US$3.400 millones, sin incluir la decisión de inversión relacionada con Minera Zaldívar, que se definirá en los próximos meses, explicaron.

Iván Arriagada también destacó que el cobre sigue demostrando su valor fundamental en la sociedad mediante el sostenido crecimiento en su demanda como resultado de las tendencias estructurales mundiales, como la seguridad energética y la electrificación. Añadió que estas tendencias llevaron al cobre a transarse a precios récord en los mercados.

Durante la entrega de los resultados financieros, Antofagasta plc ratificó sus proyecciones de producción 2026: entre 650.000 y 700.000 toneladas de cobre fino, entre 215.000 y 235.000 onzas de oro, y entre 12.500 y 14.000 toneladas de molibdeno.