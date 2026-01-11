Ricardo Hausmann, economista venezolano de Harvard: “Sin democracia no habrá recuperación económica en Venezuela”

Aunque celebró la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos el sábado de la semana pasada, el destacado economista venezolano, Ricardo Hausmann (69), dice que esa alegría no le duró mucho.

El académico de Harvard y fundador y director del Growth Lab (Laboratorio de Crecimiento) de esa misma universidad, dice que las primeras señales de Donald Trump, en la conferencia de prensa tras la captura del líder de la dictadura venezolana, fueron desalentadoras.

En conversación con Pulso vía telemática, el también execonomista jefe del Banco Interamericano del Desarrollo (BID) critica que, por ahora el foco esté más puesto en el petróleo que en la democracia y afirma que sin esta, y sin derechos, no será posible que su país salga de la crisis en la que se encuentra.

¿Cuál fue su primera reacción al conocer del arresto de Maduro por parte de Estados Unidos?

-La primera noticia fue una enorme felicidad y también incredulidad. Había pasado tantos años de tratar de salir de este dictador y bueno, verlo preso. Pero esa sensación de felicidad y alivio duró hasta la rueda de prensa del presidente Trump.

¿Por qué?

-La rueda de prensa fue una justificación en torno a que Estados Unidos quería el petróleo venezolano y que iba a mandar las empresas americanas a eso. No habló nunca de democracia y habló como pensando que las condiciones estaban dadas para que empresas americanas entren masivamente a Venezuela, a pesar de las condiciones tan precarias y tan inconstitucionales del régimen político del momento.

¿Usted cómo se tomó estos comentarios?

-Me pareció en parte ingenuidad, me pareció en parte un discurso que en el mundo de hoy suena inaceptable. Creo que hasta en el siglo XIX lo habrían edulcorado un poco más. Pero hay que ver qué es lo que va a decir Marco Rubio para darle algo de coherencia a este discurso del presidente Trump. Y este miércoles dio unas declaraciones diciendo qué estaban pensando: primero estabilización, segundo recuperación y tercero transición a la democracia. Y a mí me parece que ese orden presume que hay mucha recuperación posible sin democracia. Creo que el problema central está en que para toda inversión donde los retornos se dan a lo largo del tiempo, la gente tiene que saber cómo va a ser ese contexto del futuro.

¿Cómo es ese contexto hoy?

-Venezuela hoy, bajo la legislación actual, no se puede invertir en petróleo, porque la legislación actual dice que el único que puede producir petróleo es Petróleos de Venezuela (PDVSA), que Petróleos de Venezuela puede entrar en joint ventures con un 51% de mayoría de petróleo de Venezuela y con unos impuestos que hacen que el gobierno venezolano se lleve el 90% del flujo de caja. Entonces, bajo esas circunstancias pues nadie va a entrar. Entonces lo que han pensado es que ‘bueno, vamos a cambiar la legislación’. Pero ¿quién cambia la legislación? La cambiaría una Asamblea Nacional que nadie reconoce y bajo presión militar americana supuestamente. Entonces, esas son unas bases increíblemente frágiles para andar cambiando la legislación, pensando que algún Congreso legítimo futuro se vaya a sentir limitado por las decisiones que un Congreso tan ilegítimo en una forma tan excepcional estaría haciendo.

¿No están las condiciones entonces?

No están dadas las condiciones para que se invierta en el sector petrolero en cantidades importantes en este contexto. Y por eso es que me parece que la democracia se vuelve no solamente un objetivo sino un instrumento para la recuperación.

Usted escribió una columna esta semana en The Economist en la que resaltaba justamente el punto crucial de la democracia para la prosperidad ¿Esto es lo que tienen que entender también en el gobierno norteamericano?

Sí, pues fíjese que ahora acaban de nombrar a un nuevo vicepresidente económico que fue el presidente del Banco Central del 2018 al 2023, durante la hiperinflación más grande que el mundo ha conocido en por lo menos 80 años. Bajo su presidencia le quitaron 11 ceros a la moneda. Entonces ya eso le da una idea...

Salió Maduro, pero la cúpula del régimen y para abajo se mantienen todavía. ¿A su juicio ellos también deberían salir?

Exactamente. El exilio venezolano en estas condiciones no puede regresar. Los políticos siguen presos, los exiliados siguen exiliados. Entonces, bueno, aquí se están entendiendo la narcodictadura con Trump. Pero el resto de nosotros somos solo observadores. La recuperación de Venezuela tiene que venir con la recuperación de las condiciones en las cuales uno puede regresar al país.Y eso no está todavía en la agenda. Entonces, pronto van a tener que llegar ahí. Yo lo que espero y aspiro es que tarde o temprano se van a dar cuenta que no hay recuperación económica sin democracia. Y van a tener que darle más importancia a consultar la voluntad del soberano, del pueblo, en la toma de decisiones. Porque en este momento el soberano está completamente ignorado.

Tampoco está claro el papel de la oposición que ganó las elecciones en 2024...

En este momento, María Corina Machado ¿puede regresar a Venezuela, entrar por el aeropuerto y sencillamente caminar libre por las calles y ejercer sus libertades?. ¿O tiene que mantenerse exiliada? En esas condiciones es muy difícil pensar una recuperación económica importante y en esas condiciones es difícil pensar que los venezolanos van a sentir que pueden apoyar lo que está pasando.

¿Qué se necesita para lograr recuperar la economía, que ha caído más de 70% en los últimos años?

He hablado de la democracia, pero lo que está a la base de todo son los derechos. Sin derechos la gente no puede operar económicamente. No hay derechos de propiedad, no hay seguridad de nada. La gente no invierte en Venezuela porque al que invierte lo expropian. Al que le va medianamente bien, vienen unos generales y se quieren quedar con el negocio. Es decir, Venezuela no es invertible porque a los venezolanos le quitaron sus derechos económicos, políticos, de opinión, de libertad de prensa, etc. Hay una sociedad paralizada por un gobierno que no deja que esa sociedad se exprese, haga, se sienta empoderada. Y por eso que la crisis económica de Venezuela es consecuencia de la arquitectura política.

¿El problema entonces es también institucional?

No hay nada. Y no hay derechos. Nada te protege.

Santiago, 03 de Enero 2026. Cientos de Venezolanos que viven en Chile salen a celebrar la caida del regimen de Nicolas Maduro en la esquina de Toro Mazote con Alameda conocida como Pequena Caracas en Estacion Central Diego Martin/Aton Chile Diego Martin / Aton Chile

¿Usted cree que en algún momento pueden volver los capitales a Venezuela?

En algún momento volverán. El principal capital es el capital humano. En este momento hay un dólar oficial en 130 bolívares y hay un dólar en el mercado paralelo a 777 bolívares. Entonces, hay un diferencial de más de 2 a 1 entre el oficial y el libre. Entonces tú entras a qué tasa y cuando vas a salir vas a salir a qué tasa. No es invertible el país.

En este escenario, ¿resultará la idea del presidente Trump de llamar a otras empresas petroleras estadounidenses a que vayan a Venezuela, además de Chevron, que sigue allá?

Chevron ha estado cobrándose su deuda. Chevron no ha estado haciendo inversiones importantes. Ha estado reinvirtiendo parte del flujo de caja de las operaciones que tiene y las utilidades las está usando para cobrar lo que le deben. Pero nadie más ha entrado. Los chinos tienen propiedad, tienen concesiones. Los rusos han tenido la concesión de todo el gas costa afuera de Venezuela y se lo dieron hace casi 10 años y no han invertido un dólar. La falta de inversión de la industria petrolera es mucho más profunda que eso. Y además, Petróleo de Venezuela está quebrada, está en deuda con todo el mundo, está siendo demandada en todos lados. Entonces, cualquier flujo de caja que genere esa empresa se lo pueden congelar en los tribunales, porque esa plata le pertenece a los acreedores que han ganado juicios en las cortes americanas y en el Ciadi. Entonces, es una empresa demandada por todos lados y las condiciones macroeconómicas no están, y las condiciones de regulación del sector petrolero no están.

Esas otras potencias también han estado haciendo uso de los recursos venezolanos, previo a la intervención de EE.UU...

Es que lo interesante es que el chavismo ha sido tan ineficiente que ni le sirve a los chinos. Venezuela es el 15% de las reservas de petróleo del mundo y el 1% de la producción. Venezuela debería estar produciendo 6, 8 veces más. Los chinos en su momento pensaron que eso iba a ser el caso e invirtieron en Venezuela. Y les ha ido malísimo, porque el chavismo es un desastre, que ni le sirve a los chinos. En el futuro, una Venezuela recuperada no le va a estar vendiendo su petróleo a Estados Unidos, porque Estados Unidos es un exportador neto de petróleo. De pronto le va a estar exportando bruto a Estados Unidos, porque Estados Unidos tiene refinerías que fueron diseñadas para procesar petróleo pesado venezolano. Pero Estados Unidos no necesita ese petróleo. Entonces, claro, obviamente, en el futuro ese petróleo, si se recupera la producción de Venezuela, terminará en China, terminará en Asia, terminará en Europa. Puede que haya productores en Estados Unidos que se sientan amenazados, porque un aumento en la producción venezolana implica que van a tener menos precios y que eso va a hacer que se contraiga la industria petrolera americana.

Estados Unidos informó que Venezuela le iba a entregar cerca de 30 a 50 millones de barriles...

Esa es la producción de 30 a 50 días. Esto es sencillamente una forma de controlar el flujo de caja del país. Pero salió PDVSA diciendo que eso no es lo que están negociando, que ellos están negociando una venta de petróleo, no un regalo de petróleo.

Entonces, ¿usted descarta que en el mediano plazo, en el corto plazo, aumente la producción petrolera de Venezuela en esta nueva circunstancia?

Me cuesta pensar que va a haber un aumento significativo de la producción petrolera venezolana en los próximos 12 meses. No creo que pasen del millón 200 mil.

Ha habido voces en el mundo que han criticado que Estados Unidos haya “violado el derecho internacional” cuando capturó a Maduro en Venezuela. ¿Cómo usted toma este análisis?

No soy un abogado, pero lo que sí puedo decir es que Maduro violó todos los derechos. Y que no sé si proteger los derechos de Maduro es una prioridad. La prioridad es proteger los derechos que se le han quitado los venezolanos.

¿Usted cree que los gobiernos latinoamericanos le fallaron a Venezuela en este aspecto político?

Yo no diría eso. Yo siento que hubo mucha solidaridad en muchos países latinoamericanos. Creo que nos falló Brasil, Colombia y México después de la elección del 28 de julio. Fue un comportamiento muy poco democrático y poco valiente por parte de ellos. Creo que Brasil perdió enorme prestigio pretendiendo opinar sobre política mundial cuando no pudo defender la democracia en su patio trasero. Pero lo cierto es que hubo mucho apoyo a Venezuela desde el grupo de Lima durante muchos años, y lo que creo que pasa es que no sabemos cómo tratar con organizaciones criminales que toman control de un Estado. Y el derecho internacional no se diseñó con esa posibilidad en mente. P