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    Ricardo Massu y primer año de Tanner Banco Digital: “Fue estructurado con un foco orientado a empresas medianas y grandes”

    La entidad aprobó esta semana un aumento de capital por $200 mil millones a ser inyectado en un plazo de tres años. Con esto, el capital del banco alcanzaría los $500 mil millones.

     

    En octubre del 2025 partió sus operaciones Tanner Banco Digital (TBD). Al término del ejercicio sus colocaciones llegaron a $134.114 millones y contaba con 199 colaboradores. Sus accionistas aprobaron esta semana un aumento de capital que permitirá a la entidad seguir expandiéndose.

    En su primera carta a los accionistas, contenida en la memoria 2025, Ricardo Massu, presidente del directorio, señaló que el ejercicio marca un hito para la institución " al iniciar sus operaciones como una institución bancaria concebida desde sus orígenes con un foco claro, una estructura sólida y altos estándares de gobierno corporativo".

    En esa línea, explicó que “el banco es el resultado de un proceso riguroso de diseño, evaluación y preparación, desarrollado bajo un estricto marco regulatorio. Esta experiencia previa permitió construir una institución con bases patrimoniales prudentes, estructuras de control robustas y una clara orientación de largo plazo”.

    Junto con ello, detalló que “TBD fue estructurado con un foco definido, orientado a empresas medianas y grandes, capaz de combinar disciplina financiera, una significativa estructura patrimonial y una propuesta de valor basada en agilidad y cercanía”.

    “Tanner Banco Digital inicia su trayectoria con un foco claro, una estructura sólida y una vocación de largo plazo. Como directorio, nuestro compromiso es acompañar este proceso resguardando la estabilidad de la institución y su aporte al sistema financiero, desde una gestión prudente, responsable y alineada con los más altos estándares”, finaliza la carta de Massu.

    El directorio de la entidad está presidido por Ricardo Massu, y en el participan Jorge Sabag, Eduardo Massu, Matías Acevedo y Patricia Verderesi.

    En la misma memoria, Eduardo Olivares, gerente general del banco, sostuvo en su mensaje que “este primer año marca el inicio de un camino exigente. Nuestro foco está puesto en consolidar la propuesta de valor, hacer crecer el negocio y construir relaciones de largo plazo con nuestros clientes, liderando juntos con soluciones financieras ágiles, sobre la base de la cercanía y la confianza”.

    Aumento de capital

    Tanner Banco Digital comunicó el lunes al mercado que la junta extraordinaria de accionistas aprobó aumentar el capital en $200 mil millones hasta los $500 mil millones, mediante la emisión de 667.000 acciones de pago a ser suscritas y pagadas por los accionistas dentro del plazo de 3 años.

    La inyección de recursos forma parte de la planificación establecida por el banco para continuar con su crecimiento. Según una presentación realizada a propósito de su entrega de resultados del cuarto trimestre, el banco proyectó que el patrimonio debiera llegar a marzo de este año a los $172 mil millones para terminar el ejercicio en $291 mil millones. A 2028, debiera alcanzar los $340 mil millones.

    En la memoria 2025, el banco detalló que las colocaciones en cartera implicaron el financiamiento a 91 clientes a través de los productos de apertura factoring, confirming, créditos y leasing.

    “Esto refleja una adecuada capacidad de originación durante el periodo inicial de sus operaciones y una oferta de productos orientada a cubrir distintas necesidades de financiamiento del segmento objetivo. Adicionalmente, el canal digital de factoring inició sus operaciones con el financiamiento de $790 millones”, detalló el banco.

    El plan de negocios de la entidad considera un traspaso paulatino de los negocios elegibles de Tanner Servicios Financieros hacia al banco.

    Respecto de los ingresos, TBD registró ingresos operacionales por $3.344 millones, “los cuales se explican, principalmente, por el devengo de intereses asociados a instrumentos financieros de deuda, correspondientes en su mayoría a inversiones de tesorería orientadas a la gestión de liquidez”, dijo la firma.

    Al cierre del 2025 TBD reportó pérdidas $3.995 millones, lo que se “se explica, mayormente, por la estructura de gastos asociada al inicio de las operaciones, con un total de $3.254 millones en gasto de personal, y $3.972 millones en gastos de administración relacionados a tecnología, plataformas y proyectos para el desarrollo del modelo de negocios”, dijo en su memoria.

    En esa línea, explicó que “este cierre es consistente con la etapa inicial de operaciones del Banco y con la estrategia definida, orientada a construir una base operativa sólida y escalable antes de intensificar la actividad comercial”.

    Adicional al aumento de capital, Tanner mantiene una línea de bonos en trámite de inscripción por UF100 millones, equivalente a unos US$4,6 mil millones.

    Más sobre:BancaTannerTanner Banco DigitalRicardo Massu

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