Richard von Appen espera que efecto en créditos sea marginal tras sorpresiva decisión del Banco Central

El Banco Central sorprendió esta semana al anunciar nuevos requerimientos de capital a la banca, y se han desatado una serie de reacciones. La presidenta del ente rector respondió a los reparos y dijo que hay holguras en el sector bancario. En este contexto, el timonel de la Sofofa, Richard von Appen, señaló este jueves que espera que efectivamente el impacto en los créditos a empresas y personas sea marginal.

“Ojalá que sea así. Tengo mucha confianza en la capacidad técnica del Banco Central. Si tomaron esta medida es porque realmente tienen señales especialmente del exterior, por la situación de la banca en EEUU. La situación que hay con el límite de la deuda. Espero que lleguen a acuerdo, porque sería muy inesperado que el gobierno se quedara sin fondos. Todo esto trae un grado de incertidumbre que no estábamos acostumbrados. Tenemos una banca muy sólida, porque las reglas son muy estrictas. Me parece que deben haber tomado todo esto en consideración, y espero que el efecto sea marginal”, dijo en Radio Cooperativa.

Y luego agregó que “no creo que esto sea determinante en el tema de inversión. Creo que hay otros aspectos que son más relevantes que causan incertidumbre como es la discusión constitucional, y muy especialmente la situación de seguridad. Esa si es una preocupación de los inversionistas locales e internacionales. Después de los incendios del verano, de los cuales la mitad son intencionales, hoy no hay ningún detenido. Significa que no hay capacidad del Estado de establecer quienes son los responsables y sancionar, y obviamente las empresas empiezan a restringir sus inversiones”.

También se refirió a la reforma tributaria que impulsa el Ejecutivo, donde el gremio tiene reparos en algunos aspectos.

“Siempre hemos mostrado disposición a llegar a acuerdos y resolver esto lo antes posible, porque esto no puede esperar por las personas. Lo que es legitimo e que tengamos visiones distintas sobe el impacto que esto tiene sobre Chile. No por un interés en particular. No estamos de acuerdo en algunos aspectos de la reforma tributaria, como es un impuesto al ahorro. Hemos planteado distintas alternativas y no hemos tenido una respuesta de parte de Hacienda”, señaló.

Por otro lado, el presidente de Sofofa, valoró el trabajo que ha desempeñado la comisión experta, y destacó el ambiente que ha habido en el proceso hasta el momento.

“La comisión experta está llegando a una serie de acuerdos, y el ambiente que ha habido alrededor espero que se mantenga en el Consejo. Hay que apoyar este proceso... El proceso constitucional está siendo llevado con calma y sin estridencias. Escribir una Constitución es un tema serio”, indicó.

Por último, volvió a comentar la Estrategia Nacional del Litio anunciada por el gobierno, y apuntó a que podría transformarse en una oportunidad perdida.

“No lo logro entender. Nos convocan para reforzar la inversión, y la colaboración público-privada, pero luego nos envían una señal en que relegan a segundo plano al sector privado. La señal hacia el sector privado es mala. Yo creo que va a ser una oportunidad perdida”, dijo.