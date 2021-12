Richard Von Appen sobre reforma tributaria de Boric: “Es incompatible con una economía que necesita crecer”.

Richard Von Appen, presidente de la sociedad de Fomento Fabril (Sofofa), se refirió este miércoles a la reunión que sostuvo ayer la CPC con el candidato de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric. Sobre su programa de gobierno, señaló tener importantes dudas respecto al crecimiento económico a futuro y el fomento a la inversión.

En conversación con Canal 24 Horas, el líder de los industriales señaló que, si bien la reunión con el gremio de los empresarios con Boric se dio en un tono respetuoso y amable, el programa del candidato lo deja con incertidumbres para el futuro económico del país.

Von Appen además se refirió a la insistencia que ha habido con el cuarto retiro, señalando que “en el corto plazo tampoco es entendible que dadas las buenas cifras que hay, y eso es buena noticia, el crecimiento que ha habido durante octubre y también la baja del desempleo, se siga insistiendo con el cuarto retiro. Es algo que personalmente no comprendo”.

Sobre sus preocupaciones con respecto al programa del candidato de Apruebo Dignidad, el presidente de la Sofofa señaló que la principal tiene que ver con la reforma tributaria la cual, “es incompatible con una economía que necesita crecer”.

En ese sentido, señaló que bajo su punto de vista hay ciertos impuestos que se plantean en el programa que no se entienden, sobre todo aquellos relacionados a la minería, el global complementario y el de los altos patrimonios. Estos, dijo, tendrían un impacto importante en las inversiones.

“Nosotros estamos de acuerdo en que tiene que haber una reforma tributaria. Hemos hablado de las exenciones, que ahí es donde hay un consenso. Y ahí puede haber una incorporación de recursos importante, pero también esto tiene que venir acompañado, como también lo han tomado otras candidaturas, con el potencial de crecimiento”, indicó.

En tanto, sobre su elección personal entre las dos alternativas a La Moneda, detalló que no le corresponde referirse al tema, ya que se trabajará en conjunto con cualquiera de las candidaturas que salga electa.

“Pero sí también hay que ser claro de que hay ciertas ideologías que son incompatibles con la actividad empresarial privada y la verdad es que vemos con temor el rol que cumplen en una de las dos candidaturas”, afirmó Von Appen refiriéndose al Partido Comunista.

Por otro lado, sobre el programa del candidato José Antonio Kast, el líder de la Sofofa manifestó que existen aspectos que no les calzan. Mencionó, por ejemplo, la rebaja tributaria, la cual no se la ve como factible, “pero lo que se ha hecho y están trabajando hoy día justamente para poder adaptar el programa. Pero lo que yo no tengo ninguna duda es la capacidad técnica del equipo y especialmente la que a las personas que ha convocado últimamente”.

Respecto a las declaraciones de este lunes del empresario Andrónico Luksic sobre su molestia dado el respaldo de la Democracia Cristiana a la candidatura de Gabriel Boric, Von Appen afirmó que “nuevamente, hay una ideología que es incompatible con la actividad empresarial. Nosotros en esto hemos sido claros y basta mirar cuáles son los ejemplos a nivel internacional. Y me imagino que es a eso a lo que se refería”.

El presidente de la Sofofa, finalmente, afirmó que están abiertos a cooperar con cualquiera de las dos candidaturas, pero poniendo los puntos en donde como rubro pueden incidir y ayudar en la transformación social del país.