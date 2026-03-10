SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Pulso

    Ripley duplica sus utilidades y alcanza históricos resultados

    El incremento en las ganancias de la compañía se produjo gracias a alzas en sus ingresos operacionales en sus tres líneas de negocio: retail, banca y su segmento inmobiliario.

    Ignacio BadalPor 
    Ignacio Badal

    Ripley Corp, el holding de comercio minorista, banca y centros comerciales controlado por la familia Calderón Volochinsky, reportó un resultado anual récord para 2025, impulsado por un incremento en sus ingresos en sus tres líneas de negocios, aunque especialmente de sus operaciones en Perú.

    La compañía anotó utilidades históricas por $119.205 millones (US$136,8 millones) en el año pasado, lo que representa un alza del 120,5% respecto al ejercicio anterior.

    Al revisar los ingresos operacionales, en el año la firma registró un aumento de 6,3% respecto al 2024, alcanzando $2.219.805 millones (US$2.547 millones), explicado por un alza interanual del 5,3% en su segmento retail, un 7,4% en el negocio bancario y un 21,5% del inmobiliario, especialmente en centros comerciales.

    Lázaro Calderón, CEO de Ripley Corp

    “El 2025 fue un año de avances relevantes para la compañía, con mejoras en el desempeño operacional de todos nuestros negocios. En retail fortalecimos la rentabilidad, en Banco Ripley continuamos consolidando un crecimiento responsable de la cartera apoyado en capacidades digitales y analítica avanzada, y en el negocio inmobiliario seguimos viendo una evolución positiva de nuestros activos en Chile y Perú”, dijo el CEO de Ripley Corp, Lázaro Calderón.

    Sin embargo, sus costos de ventas crecieron 2,2% a $1.401.358 millones (US$1.608 millones) y su gasto de administración subió 9,9% a $682.170 millones (US$782 millones). Este último ítem fue impulsado en Chile, según la empresa, por “un alza en las remuneraciones fijas asociadas al incremento del sueldo mínimo de un 8,9%, reajustes por IPC del 3,5%, cotización adicional del 1% y el impacto de la implementación de la ley de 40 horas, junto con mayores gastos en tecnología, marketing y asesorías” y en Perú, por un aumento en remuneraciones, marketing y comisiones bancarias.

    Efecto retiros en Perú y caída de argentinos en Chile

    Al desglosar por segmento, en retail, su principal negocio, los ingresos crecieron un 5,3% a $1.628.081 millones (US$1.868 millones).

    En Perú, aumentaron un 10,5% en pesos chilenos, producto de un significativo incremento en la venta de vestuario y de otros productos, gracias a la liquidez que produjo el octavo retiro de fondos previsionales aprobado en ese país en el último cuarto del año.

    En Chile, a su vez, las ventas crecieron un más acotado 2,4% interanual, gracias principalmente al efecto de los turistas argentinos, que abarrotaron las tiendas locales de retail en la primera parte del año, pero cuyo efecto se fue apagando en el segundo semestre, época en que fue parcialmente compensado “por una mayor demanda local y una tendencia positiva en el canal online”.

    Al analizar el segmento bancario, que creció un 7,4%, en Chile se pudo observar una mayor actividad comercial a lo largo del año, que se reflejó en un alza del 17,9% en las colocaciones, “impulsada principalmente por una mayor venta de productos financieros”. El banco pudo contener la tendencia al alza que traían sus tasas de morosidad, por lo que el cuarto trimestre de 2025 cerró con una mora mayor a 90 días de 3,9%. En Perú, en tanto, la cartera de colocaciones creció 7,2% en moneda local y su tasa de morosidad mayor a 90 días se ubicó en 3,0% al cierre del año pasado, frente al 3,4% del 2024.

    El segmento inmobiliario elevó sus ingresos un 21,5% en pesos chilenos, “explicado por la maduración de los nuevos centros comerciales, la renovación de contratos de arriendo de largo plazo durante el cuarto trimestre de 2025, mejores tasas de ocupación, además de la incorporación de nuevos locales comerciales y mayores ingresos por estacionamientos”.

    En términos operacionales, los indicadores mostraron mejoras en todos los malls, con un crecimiento de 10% en las ventas de locatarios en moneda local, mientras que el factor de ocupación consolidado alcanzó al 97,7%, lo que representa una mejora de 78 puntos base respecto al cierre del 2024.

    Inversiones

    Tras la importante inyección de caja que significa una utilidad récord, Ripley anunció un plan de expansión para 2026 que contempla inversiones por $49.300 millones (US$56 millones), lo que significa un 28% por encima del programa del año pasado.

    Según explicó la empresa en un comunicado, aproximadamente un 48% de ese plan se destinará “al fortalecimiento del ecosistema omnicanal, con foco en tecnología y logística, para seguir impulsando el crecimiento del canal e-commerce y robustecer las plataformas digitales y capacidades operativas de Banco Ripley”.

    Los fondos restantes, del orden de los $25.500 millones (US$29 millones) serán orientados a la ampliación de centros comerciales, así como a mantención y remodelación de tiendas, “priorizando la eficiencia y productividad por metro cuadrado”, dijo la firma.

    La compañía cuenta con un plan de expansión potencial del orden de los 40 mil metros cuadrados de superficie bruta arrendable (GLA por sus siglas en inglés) en sus instalaciones existentes de la unidad de centros comerciales peruana Mall Aventura. Durante 2025, la firma incorporó 3.445 m2 de ese total, principalmente asociados a ampliaciones en su Mall Arequipa.

    “La compañía contempla una ejecución gradual del remanente de este potencial, proyectando la incorporación de aproximadamente 6% de la superficie en 2026, 17% en 2027 y el 76% hacia 2028, adaptándose a las condiciones de mercado y avances de obras”, explicitó.

    Respecto a otras inversiones en malls o aperturas de tiendas, la empresa no quiso entrar en detalles.

    Más sobre:RipleyRetailResultadosNegociosPulso

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Hablemos de amor: Crecer entre mujeres

    Pérez Mackenna baja el perfil a ausencia de Lula en cambio de mando y apunta a “problemas de agenda”

    Presidente de Bolivia visita su antiguo barrio en Macul y recuerda su infancia en Chile durante el exilio familiar

    Flávio Bolsonaro critica ausencia de Lula en cambio de mando de Kast: “Aún no puede coexistir con quienes piensan diferente a él”

    Llaman a evacuar sectores de San Antonio por avance de incendio forestal cercano a viviendas

    Harvey Weinstein reaparece desde la cárcel y no se muestra arrepentido por sus delitos: “No agredí a nadie”

    Lo más leído

    1.
    Enrique Ostalé deja Falabella con una remuneración récord: $ 2.118 millones por el ejercicio 2025

    Enrique Ostalé deja Falabella con una remuneración récord: $ 2.118 millones por el ejercicio 2025

    2.
    Comité de Ministros aprueba dos proyectos en su última sesión bajo el gobierno de Boric

    Comité de Ministros aprueba dos proyectos en su última sesión bajo el gobierno de Boric

    3.
    Deuda del Estado con clínicas cierra en el gobierno de Boric sobre los US$ 520 millones, con alza de 27% en el último año

    Deuda del Estado con clínicas cierra en el gobierno de Boric sobre los US$ 520 millones, con alza de 27% en el último año

    4.
    Suseso proyecta nuevo desplome de licencias médicas en 2026: hasta 1,2 millones menos y un ahorro de US$600 millones

    Suseso proyecta nuevo desplome de licencias médicas en 2026: hasta 1,2 millones menos y un ahorro de US$600 millones

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La Tercera

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Review de la Starlink Mini: el Internet satelital más portátil disponible en Chile

    Review de la Starlink Mini: el Internet satelital más portátil disponible en Chile

    Quién es José Luis Nazar, el chileno premiado en Estados Unidos como migrante destacado

    Quién es José Luis Nazar, el chileno premiado en Estados Unidos como migrante destacado

    Se acerca un súper fenómeno El Niño: qué efectos tendrá y en qué momento del año podría llegar

    Se acerca un súper fenómeno El Niño: qué efectos tendrá y en qué momento del año podría llegar

    CEO de Samsung para América Latina: “Este es el momento ideal para comprar un nuevo dispositivo”

    CEO de Samsung para América Latina: “Este es el momento ideal para comprar un nuevo dispositivo”

    Servicios

    Las 8 comunas de la RM con corte de luz programado para este miércoles

    Las 8 comunas de la RM con corte de luz programado para este miércoles

    A qué hora y dónde ver a Newcastle United vs. Barcelona por la Champions League

    A qué hora y dónde ver a Newcastle United vs. Barcelona por la Champions League

    A qué hora y dónde ver a Atlético de Madrid vs. Tottenham Hotspur por la Champions League en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Atlético de Madrid vs. Tottenham Hotspur por la Champions League en TV y streaming

    Pérez Mackenna baja el perfil a ausencia de Lula en cambio de mando y apunta a “problemas de agenda”
    Chile

    Pérez Mackenna baja el perfil a ausencia de Lula en cambio de mando y apunta a “problemas de agenda”

    Presidente de Bolivia visita su antiguo barrio en Macul y recuerda su infancia en Chile durante el exilio familiar

    Llaman a evacuar sectores de San Antonio por avance de incendio forestal cercano a viviendas

    Ripley duplica sus utilidades y alcanza históricos resultados
    Negocios

    Ripley duplica sus utilidades y alcanza históricos resultados

    Gobierno ingresa a tramitación en Contraloría decreto que fija requisitos del contrato de operación de litio en Laguna Verde

    FoodCorp anticipa demanda contra Chile por Ley de Fraccionamiento Pesquero y se suma a arremetida judicial del sector

    Qué es la lepra, la enfermedad que se eliminó como problema de salud pública en Chile
    Tendencias

    Qué es la lepra, la enfermedad que se eliminó como problema de salud pública en Chile

    Cómo el hallazgo de un hueso en España sostiene que Aníbal utilizó elefantes de guerra, según una investigación

    Un meteorito se estrelló contra el techo de una casa en Alemania: así se vio el accidente captado por las cámaras

    Colo Colo es líder en solitario, la U despide a Paqui Meneghini y más: lo que dejó la Fecha 6 de la Liga de Primera
    El Deportivo

    Colo Colo es líder en solitario, la U despide a Paqui Meneghini y más: lo que dejó la Fecha 6 de la Liga de Primera

    Champions League: Barcelona rescata un postrero y valioso empate en Newcastle para poner medio pie en cuartos

    “Posición natural producto de la acción”: los audios del VAR de la polémica mano en el final del partido de la U

    Sonos refuerza su ecosistema con los nuevos parlantes Play y Era 100 SL
    Tecnología

    Sonos refuerza su ecosistema con los nuevos parlantes Play y Era 100 SL

    Cómo es Yesim, la eSim que promete mantenerte conectado a Internet en todo momento durante tus viajes

    Review de la Starlink Mini: el Internet satelital más portátil disponible en Chile

    Harvey Weinstein reaparece desde la cárcel y no se muestra arrepentido por sus delitos: “No agredí a nadie”
    Cultura y entretención

    Harvey Weinstein reaparece desde la cárcel y no se muestra arrepentido por sus delitos: “No agredí a nadie”

    300 toneladas de metal, cañones y una campana gigante: cómo se armó el escenario de AC/DC para su show en Chile

    Cinco libros para entrar en el universo de Alfredo Bryce Echenique

    Flávio Bolsonaro critica ausencia de Lula en cambio de mando de Kast: “Aún no puede coexistir con quienes piensan diferente a él”
    Mundo

    Flávio Bolsonaro critica ausencia de Lula en cambio de mando de Kast: “Aún no puede coexistir con quienes piensan diferente a él”

    El Pentágono afirma que Irán “está solo y perdiendo” la guerra y anuncia el día “más intenso” de bombardeos

    Haití: Ataques con drones al crimen organizado dejan más de 1.200 muertos en un año

    Hablemos de amor: Crecer entre mujeres
    Paula

    Hablemos de amor: Crecer entre mujeres

    Fuera de juego: Las brechas de género que excluyen a las niñas del deporte

    Estimular el nervio vago te puede ayudar a conseguir la calma