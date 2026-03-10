Ripley duplica sus utilidades y alcanza históricos resultados

Ripley Corp, el holding de comercio minorista, banca y centros comerciales controlado por la familia Calderón Volochinsky, reportó un resultado anual récord para 2025, impulsado por un incremento en sus ingresos en sus tres líneas de negocios, aunque especialmente de sus operaciones en Perú.

La compañía anotó utilidades históricas por $119.205 millones (US$136,8 millones) en el año pasado, lo que representa un alza del 120,5% respecto al ejercicio anterior.

Al revisar los ingresos operacionales, en el año la firma registró un aumento de 6,3% respecto al 2024, alcanzando $2.219.805 millones (US$2.547 millones), explicado por un alza interanual del 5,3% en su segmento retail, un 7,4% en el negocio bancario y un 21,5% del inmobiliario, especialmente en centros comerciales.

Lázaro Calderón, CEO de Ripley Corp

“El 2025 fue un año de avances relevantes para la compañía, con mejoras en el desempeño operacional de todos nuestros negocios. En retail fortalecimos la rentabilidad, en Banco Ripley continuamos consolidando un crecimiento responsable de la cartera apoyado en capacidades digitales y analítica avanzada, y en el negocio inmobiliario seguimos viendo una evolución positiva de nuestros activos en Chile y Perú”, dijo el CEO de Ripley Corp, Lázaro Calderón.

Sin embargo, sus costos de ventas crecieron 2,2% a $1.401.358 millones (US$1.608 millones) y su gasto de administración subió 9,9% a $682.170 millones (US$782 millones). Este último ítem fue impulsado en Chile, según la empresa, por “un alza en las remuneraciones fijas asociadas al incremento del sueldo mínimo de un 8,9%, reajustes por IPC del 3,5%, cotización adicional del 1% y el impacto de la implementación de la ley de 40 horas, junto con mayores gastos en tecnología, marketing y asesorías” y en Perú, por un aumento en remuneraciones, marketing y comisiones bancarias.

Efecto retiros en Perú y caída de argentinos en Chile

Al desglosar por segmento, en retail, su principal negocio, los ingresos crecieron un 5,3% a $1.628.081 millones (US$1.868 millones).

En Perú, aumentaron un 10,5% en pesos chilenos, producto de un significativo incremento en la venta de vestuario y de otros productos, gracias a la liquidez que produjo el octavo retiro de fondos previsionales aprobado en ese país en el último cuarto del año.

En Chile, a su vez, las ventas crecieron un más acotado 2,4% interanual, gracias principalmente al efecto de los turistas argentinos, que abarrotaron las tiendas locales de retail en la primera parte del año, pero cuyo efecto se fue apagando en el segundo semestre, época en que fue parcialmente compensado “por una mayor demanda local y una tendencia positiva en el canal online”.

Al analizar el segmento bancario, que creció un 7,4%, en Chile se pudo observar una mayor actividad comercial a lo largo del año, que se reflejó en un alza del 17,9% en las colocaciones, “impulsada principalmente por una mayor venta de productos financieros”. El banco pudo contener la tendencia al alza que traían sus tasas de morosidad, por lo que el cuarto trimestre de 2025 cerró con una mora mayor a 90 días de 3,9%. En Perú, en tanto, la cartera de colocaciones creció 7,2% en moneda local y su tasa de morosidad mayor a 90 días se ubicó en 3,0% al cierre del año pasado, frente al 3,4% del 2024.

El segmento inmobiliario elevó sus ingresos un 21,5% en pesos chilenos, “explicado por la maduración de los nuevos centros comerciales, la renovación de contratos de arriendo de largo plazo durante el cuarto trimestre de 2025, mejores tasas de ocupación, además de la incorporación de nuevos locales comerciales y mayores ingresos por estacionamientos”.

En términos operacionales, los indicadores mostraron mejoras en todos los malls, con un crecimiento de 10% en las ventas de locatarios en moneda local, mientras que el factor de ocupación consolidado alcanzó al 97,7%, lo que representa una mejora de 78 puntos base respecto al cierre del 2024.

Inversiones

Tras la importante inyección de caja que significa una utilidad récord, Ripley anunció un plan de expansión para 2026 que contempla inversiones por $49.300 millones (US$56 millones), lo que significa un 28% por encima del programa del año pasado.

Según explicó la empresa en un comunicado, aproximadamente un 48% de ese plan se destinará “al fortalecimiento del ecosistema omnicanal, con foco en tecnología y logística, para seguir impulsando el crecimiento del canal e-commerce y robustecer las plataformas digitales y capacidades operativas de Banco Ripley”.

Los fondos restantes, del orden de los $25.500 millones (US$29 millones) serán orientados a la ampliación de centros comerciales, así como a mantención y remodelación de tiendas, “priorizando la eficiencia y productividad por metro cuadrado”, dijo la firma.

La compañía cuenta con un plan de expansión potencial del orden de los 40 mil metros cuadrados de superficie bruta arrendable (GLA por sus siglas en inglés) en sus instalaciones existentes de la unidad de centros comerciales peruana Mall Aventura. Durante 2025, la firma incorporó 3.445 m2 de ese total, principalmente asociados a ampliaciones en su Mall Arequipa.

“La compañía contempla una ejecución gradual del remanente de este potencial, proyectando la incorporación de aproximadamente 6% de la superficie en 2026, 17% en 2027 y el 76% hacia 2028, adaptándose a las condiciones de mercado y avances de obras”, explicitó.

Respecto a otras inversiones en malls o aperturas de tiendas, la empresa no quiso entrar en detalles.