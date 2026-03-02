SUSCRÍBETE
    Roadshow en marzo y juntas de accionistas: los plazos para la segunda etapa de la reestructuración de las Cascadas de SQM

    El viernes pasado Oro Blanco y Potasios solicitaron a las bolsas la inscripción de las nuevas acciones, ya aprobadas por la CMF, para concretar el canje de títulos que llevará a la desaparición de Pampa Calichera y Nitratos. Ese canje parte el 16 de marzo.

    Maximiliano VillenaPor 
    Maximiliano Villena
    19 Marzo 2024

    Para el próximo lunes 16 de marzo está programado el canje de acciones que reducirá el número de sociedades aguas arriba de SQM, completando la primera fase de la reestructuración del Grupo Pampa.

    En concreto, el proceso implica, en una primera etapa, la fusión por absorción de Pampa Calichera en Oro Blanco; la fusión inversa de Nitratos en su filial Potasios; y la venta de la participación que Potasios mantiene en Pampa Calichera a Norte Grande. En una segunda fase Global Mining, filial de Calichera, será absorbida por Oro Blanco; y se producirá la fusión por absorción inversa de Norte Grande en Oro Blanco.

    Con esto, el número de sociedades se reducirá de seis a dos.

    El pasado viernes 27 de febrero, Oro Blanco y Potasios solicitaron a las bolsas de valores la inscripción de las nuevas acciones ya aprobadas el día anterior por la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), lo que permitirá llevar adelante el canje.

    En concreto, Oro Blanco solicitó la inscripción de 33.338.487.818 acciones, las que serán canjeadas por los títulos de Pampa Calichera, que será absorbida. Así, los accionistas de Pampa Calichera tendrán derecho a 109 acciones de Oro Blanco por cada acción serie A de Pampa Calichera y 120 acciones de Oro Blanco por cada acción serie B de Pampa Calichera.

    Por su parte, Potasios solicitó la inscripción de 2.076.533.867 acciones serie A y 137.875.123 acciones serie B, las cuales serán canjeadas por los títulos de Nitratos, sociedad que será absorbida por Potasios.

    En una comunicación a los accionistas de Pampa Calichera y Nitratos se les informó que la distribución de las nuevas acciones se iniciará el 16 de marzo. Una vez concretado este proceso, las acciones de Calichera y Nitratos dejarán de transarse en las bolsas de valores, desapareciendo completamente.

    El 2 de febrero ya se había concretado la fusión por absorción de Nitratos, quedando Potasios como “la sucesora y continuadora legal de la sociedad, sucediéndole en todos sus derechos y obligaciones, quedando la totalidad del patrimonio de la sociedad incorporado en Potasios”, de acuerdo a lo comunicado. Lo mismo ocurrió con Pampa Calichera, que fue absorbida por Oro Blanco.

    A fines de enero se completó otro paso de la reestructuración: la compra del 10% que Potasios tenía en Pampa Calichera a Norte Grande, operación que implicó el desembolso de $246.925 millones.

    Presentando la operación

    Tal como en la primera parte de la fusión, de cara a la segunda fase los máximos representantes del Grupo Pampa se reunirán con los principales inversionistas minoritarios para presentar los detalles de la operación.

    A fines de noviembre se llevaron a cabo más de 15 reuniones sostenidas entre la administración de las sociedades Cascadas y sus accionistas. Cada una de ellas fue liderada por la vicepresidenta de la compañía, Francisca Ponce, designada en junio por su padre -Julio Ponce- como su heredera en la administración de las Cascadas. Ella fue acompañada por el presidente de las compañías, Rafael Guilisasti. Asistieron además la gerenta general de las Cascadas, Catalina Silva, y el director de finanzas corporativas de BTG Pactual, José Ignacio Zamorano, quien es el asesor principal en la reestructuración.

    En esta oportunidad se prevé que los encuentros, que debieran concretarse a mediados de marzo, sean liderados también por Ponce y Guilisasti.

    Fue en estas citas donde se reveló una de las cifras clave de la fusión: ¿cuál será el free float de Oro Blanco tras la reestructuración? En Oro Blanco, según cálculos internos, SQYA -sociedad ligada a Julio Ponce- quedaría con un porcentaje en torno al 70% de la sociedad, por lo que el free float - porcentaje de acciones en flotación- sería en torno a un 30%.

    La presentación, en esta ocasión, se hará cargo de la segunda fase de la reestructuración. El calendario tentativo presentado en el roadshow anterior establece que, la fusión de Oro Blanco con Global Mining, hoy filial de Pampa Calichera, y la fusión por absorción de Norte Grande en Oro Blanco, deben ser también aprobadas por las respectivas juntas de accionistas, las que esperan convocar antes del 31 de marzo de este año. Pero para ello, primero deben ser presentados con anticipación los estados financieros del cierre del 2025, y eso aún no ha ocurrido.

    Según las estimaciones de las sociedades Cascadas, todo el proceso terminaría en la última parte del primer semestre de 2026, reestructuración que finalmente dejará a solo a dos de las seis sociedades: Potasios, que tendría el 6,16% de SQM, y Oro Blanco con el 19,39%.

