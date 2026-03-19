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    Roberto Alvo afirma que Latam Airlines está preparada ante situación en Medio Oriente, pese a impacto en combustible

    "Este nuevo desafío llega en el momento más sólido de nuestra historia”, dijo el ejecutivo justo en el día en que el petróleo rozó los US$ 120.

    David NogalesPor 
    David Nogales
    Qué dijo Latam Airlines sobre crisis en Medio Oriente. En la imagen, Roberto Alvo, CEO de Latam. Foto: Andres Perez03 Diciembre 2021 Entrevista a Roberto Alvo, CEO de Latam Foto: Andres Perez Andres Perez

    El CEO de LATAM Airlines, Roberto Alvo, señaló que la compañía se encuentra preparada para enfrentar un eventual escenario adverso derivado de la incertidumbre en el Medio Oriente, en medio de un contexto que podría presionar variables clave como el precio del combustible.

    En un post en Linkedin, el ejecutivo indicó que el escenario global actual está marcado por la dificultad de anticipar la evolución del conflicto.

    “En este minuto es imposible predecir qué va a suceder en el Medio Oriente y, por lo tanto, no es fácil saber cómo va a evolucionar este impacto”, afirmó, agregando que esta situación “nos obliga, antes que nada, a ser prudentes”.

    Cabe recordar que el ataque de Estados Unidos e Israel contra Irán disparó los precios internacionales del petróleo y el barril llegó a rozar hoy la barrera de los US$ 120.

    Pese a ello, Alvo sostuvo que la aerolínea enfrenta este nuevo contexto desde una posición sólida. “¿Estamos preparados en caso de que el conflicto se extienda y los precios del combustible permanezcan altos? Sí, lo estamos. Este nuevo desafío llega en el momento más sólido de nuestra historia”, aseguró.

    El ejecutivo destacó que el grupo atraviesa este periodo con una demanda robusta y una fuerte presencia en el segmento corporativo.

    En esa línea, indicó que “los ingresos premium son los más altos que el grupo LATAM ha tenido”, lo que, según explicó, los sitúa en una posición favorable frente a la incertidumbre.

    Qué dijo Latam Airlines sobre crisis en Medio Oriente

    Asimismo, relevó que la fortaleza financiera, el foco en los clientes y la capacidad de adaptación han sido factores clave. “La capacidad que ha demostrado el grupo LATAM para adaptarse rápidamente a los cambios en el entorno” forma parte de los elementos que permiten enfrentar el escenario actual, señaló.

    Cautela en la industria aérea

    Sin embargo, Alvo advirtió que estas condiciones no aseguran resultados en cualquier contexto. “¿Es esto garantía de que nos irá bien en cualquier escenario? Obviamente que no”, afirmó, junto con recalcar que la compañía cuenta con “la mejor gente de la industria” para enfrentar este periodo.

    En paralelo, comentó que, a nivel de la industria aérea, existe una visión de cautela, pero también de optimismo. Según relató, entre los principales operadores de Estados Unidos “hay optimismo (...) en un contexto donde la demanda se mantiene robusta”, pese a la incertidumbre internacional.

    Finalmente, el ejecutivo hizo referencia al impacto del conflicto más allá de la industria. “Esperemos que el conflicto termine pronto, porque es una tragedia. Más allá de sus efectos en la industria, no podemos perder de vista el impacto humano de este grave conflicto”, concluyó.

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