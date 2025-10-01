Robo de vehículos llega a su segundo nivel más alto del año: estos son los modelos más afectados

El robo de vehículos en el país siguió incrementándose y alcanzó su segundo mayor nivel del año. Según el informe elaborado por Asociación de Aseguradores de Chile (AACH) en agosto se reportó el robo de 1.262 vehículos asegurados, lo que equivale a un promedio de 41 vehículos diarios.

La cifra, que corresponden a datos nacionales, representan un alza de 2,3% en comparación con julio (1.233 casos), y es la segunda más alto en lo que va de 2025 después de los 1.272 casos registrados en marzo.

Cuáles son los autos más robados. En la imagen, una Toyota Hilux.

Sin embargo en la serie anual a agosto, los robos a 12 meses móviles muestran una trayectoria descendente desde el máximo de 2022. Así pasaron de 15.747 robos en 2022 a 15.167 en 2023, 14.022 en 2024 y 13.831 en 2025.

Modelos más afectados

En tanto, entre septiembre de 2024 y agosto de 2025 se registraron 13.831 robos de vehículos asegurados, lo que equivale a una caída 1,4% frente a los 12 meses previos.

Cuáles son los autos más robados. En la imagen, un Toyota Rav4.

En este período (septiembre de 2024 a agosto de 2025), dos de los tres modelos más robados corresponden a Toyota: Hilux (1.006 casos) y RAV4 (827). El tercero, en tanto, es la Mitsubishi L200 (602).

En conjunto, los diez modelos más robados representan cerca de un tercio del total de vehículos asegurados sustraídos en los últimos 12 meses.

Cuáles son los autos más robados. En la imagen, una Mitsubishi L200.

En materia de recuperación, la Hilux registra 32%; la RAV4, 49,1%; y la L200, 29,9%. El promedio ponderado de estos tres modelos es 37,3%.