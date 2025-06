Rodrigo Vergara y discusión económica en primarias oficialistas: “Es volver a la discusión que hubo para la convención constitucional”

Un complejo panorama fiscal planteó el expresidente del Banco Central, Rodrigo Vergara, quien apuntó a que el ejecutivo no lograría cumplir con la meta de balance estructural, a lo que se sumaron sus preocupaciones por los planteamiento económicos de los precandidatos presidenciales del Frente Amplio y Partido Comunista.

En su presentación en el CEP, en el marco de la charla Momento Económico, el economista se preguntó respecto del cumplimiento de las estimaciones fiscales, sosteniendo que “la historia reciente nos muestra que no se cumplen con las proyecciones, porque son demasiado optimistas. Para este año se proyectó que los ingresos crecerían 8,5%, en abril se ajustó a 7,8%, pero hasta abril llevábamos 6,5%. No es malo pero está por debajo de lo estimado”.

“Se proyectó un gasto arriba del 2% y estamos arriba del 4%, es difícil que se tomen acciones correctivas desde ya, en un año electoral, es difícil que se haga y se cumpla con estas proyecciones de balance estructural”, sostuvo el investigador senior del CEP.

Además, sostuvo que en Chile la actividad “se encamina a un crecimiento del 2% quizás un poco más, con un primer semestre relativamente bueno, pero esperando una desaceleración en la segunda parte del año, por la guerra comercial. La autoridad ha hablado de un punto de inflexión ¿Es posible? Creo que no, es cierto que el primer trimestre de este a fue algo mejor, con un 2,6%, nada espectacular ni para celebrar, el segundo trimestre puede ser algo más parecido, quizás un poco más alto, pero es difícil proyectar que eso se mantenga en la segunda parte del año".

Respecto de la discusión económica que se ha producido en las primarias oficialistas, Vergara señaló que “me preocupa, por lo menos cuando uno mira por el lado del FA, y en alguna medida también de Jara, aunque ha sido más hábil pues lo ha explicitado menos, que se vuelve a la discusión de algunos años atrás que se suponía superada, donde las AFP, las isapres, lo privado, es negativo; al cuestionamiento al tipo de crecimiento, del modelo económico, eso me preocupa más”.

“Y que por lo demás es contrario de lo que terminó siendo la actual administración. Es probable que sea una estrategia electoral, porque en una primaria uno trata de captar los votos del sector de uno, puede extremar ciertos argumentos. La verdad es que es una discusión bien poco alentadora, bien poco de futuro, bien de lo pasado; es volver a la discusión que hubo para la convención constitucional. Me parece mal”, subrayó el expresidente del Banco Central.

Desempleo y crecimiento

En su presentación, Rodrigo Vergara también indicó que “no hemos tenido buenas noticias en el mercado laboral, con tasas de desempleo cercanas al 9% por un buen rato. Miradas desde un punto de vista histórico, son muy altas para Chile, hemos tenido tasas más bien en el rango de 6-6,5%. Y no es sólo eso, sino que con una creación de empleo que ha sido modesta. Tenemos entre 200-300.000 empleos menos que la tendencia prepandemia”.

En esa línea, comentó que “el mercado laboral sigue relativamente débil, y creo está relacionado con el tema del crecimiento”.

Consultado al respecto en la ronda de preguntas, Vergara explicó que no es posible reducir el desempleo con una economía creciendo 2%, pero “hay una buena noticia que es esta preocupación transversal por el tema del crecimiento. Lo que sí es importante es no tomar medidas adicionales que nos hagan eso cada vez más difícil, pero en lo particular la negociación ramal me parece muy negativa, y hay que tener cuidado con los salarios mínimos hacia adelante. Lo otro ya está hecho, y no hay vuelta atrás”.

No obstante, Vergara señaló que “la buena noticia es que todos estamos hablando de crecimiento, en el programa de la actual administración la palabra crecimiento no existía. Se hablaba de decrecimiento. Esa visión afortunadamente quedó atrás. Creo que lo más probable es que gané un candidato de derecha, donde además estos temas son más fuertes”.