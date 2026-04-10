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    SAAM aprueba reparto de más de US$ 80 millones en dividendos y ratifica a su directorio en junta de accionistas

    Junta de accionistas valida reparto del 100% de utilidades y confirma composición del directorio

    David NogalesPor 
    David Nogales
    Jean Paul Luksic, miembro del directorio de la compañía. Andres Perez

    En su Junta Ordinaria de Accionistas, SAAM aprobó el reparto de un dividendo definitivo por US$ 60,4 millones, que sumado al dividendo provisorio distribuido en diciembre de 2025 por US$ 20 millones, totaliza US$ 80,4 millones.

    La cifra equivale al 100% de la utilidad líquida del ejercicio anterior, según informó la compañía.

    En la misma instancia, los accionistas ratificaron al directorio de la firma, el que quedó conformado por Jean Paul Luksic Fontbona, Óscar Hasbún Martínez, Pablo Granifo Lavín, Macario Valdés Raczynski, Francisco Gutiérrez Philippi, y como directores independientes, Jorge Gutiérrez Pubill y Rafael Fernández Morandé.

    Durante la junta, la compañía también presentó sus principales resultados correspondientes a 2025. SAAM reportó ingresos consolidados por US$ 632 millones, un EBITDA de US$ 217 millones y una utilidad de US$ 80,4 millones, en lo que calificó como los mejores resultados de su historia en operaciones continuadas.

    Oscar Hasbún, presidente del directorio de Saam.

    El presidente del directorio, Óscar Hasbún, señaló que en un entorno global complejo la empresa ha mantenido un desempeño destacado, consolidando su modelo operacional y proyectando su crecimiento hacia el próximo quinquenio.

    “SAAM Towage se consolidó como el principal operador de remolcadores en América y el tercero a nivel mundial, mientras Aerosan mostró una importante mejora en su desempeño junto con modernizar instalaciones y procesos”, dijo Hasbún.

    De cara a 2026, SAAM informó un plan de inversiones cercano a los US$ 120 millones, enfocado en la renovación y expansión de flota, mantenimiento, infraestructura, sostenibilidad y transformación digital, pero no especificó en qué países en los que opera lo hará..

    Más sobre:SaamEjecutivosDividendos

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