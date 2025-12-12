Santander cambiará condiciones para acumular millas Latam y acceder a maleta gratis en nuevo programa de beneficios

El contrato que tiene Santander con Latam Pass, el programa de pasajero frecuente de Latam Airlines, el sistema de fidelización más codiciado en la industria bancaria, este año fue renegociado, dado que vencía el 31 de diciembre.

En agosto las compañías llegaron a un acuerdo y renovaron por otros cinco años esta alianza que ya lleva más de tres décadas. Sin embargo, lo que no se sabía es que los más de 688 mil clientes que actualmente usan este programa verán un cambio para acceder a dichos beneficios.

El miércoles Santander empezó a comunicar a sus clientes sobre este ajuste. “Desde el 05 de enero de 2026 comenzará a funcionar Santander Rewards y, junto con eso, se actualizarán los beneficios de la Alianza Santander LATAM Pass. Estos cambios consideran nuevos rangos de acumulación de millas y ajustes en beneficios, detalles que podrás conocer a partir de enero 2026″, afirma el banco en su sitio web.

Andres Perez

Si bien todo el detalle de este nuevo programa de beneficios “Santander Rewards” se conocerá en enero, lo cierto es que el banco ya adelantó algunos cambios, los que preliminarmente han generado molestia de clientes, según lo han manifestado en redes sociales, dado que interpretan que será más complejo acceder a ellos.

Sin embargo, desde Santander aseguraron que algunos de estos ajustes podrían ser más ventajosos para ciertos clientes. Igualmente habrá otros que tendrán mayores restricciones, ya que por ejemplo se acabará la maleta gratis a todo evento y no habrá acceso automático a la Categoría Gold.

Consultados al respecto señalaron que “Santander Rewards evoluciona hacia un programa que premia la relación total del cliente con el banco —su antigüedad y productos — y no solo el consumo. Busca fortalecer la vinculación y principalidad con el cliente".

Agregaron que “el programa integra en un solo ecosistema todos los beneficios Santander: los asociados a la alianza LATAM Pass, comerciales y financieros. Los clientes mantendrán la acumulación de millas LATAM Pass, pero la tasa dependerá del cumplimiento de reglas que se comunicarán el 5 de enero de 2026, pudiendo incluso ser superior a la actual”.

Andres Perez

Además, afirmaron que los “clientes con Tarjeta Life comenzarán a acumular millas, ampliando el acceso a este beneficio”.

Y aclararon que “el beneficio de maleta gratis no se elimina: quedará sujeto a las nuevas reglas, manteniéndose sin cambios hasta el 31 de marzo de 2026″.

Actualmente quienes tienen tarjetas WorldMember pueden acceder a llevar una maleta de bodega de 23 Kg gratis para todos los vuelos operados por LATAM Airlines, sin mediar mayores requisitos.

Pero eso cambiará, pues desde abril de 2026 “el beneficio de equipaje dejará de definirse exclusivamente por el tipo de tarjeta, y dependerá también del cumplimiento de las reglas del Programa Santander Rewards que se informarán el 5 de enero de 2026″, indicó el banco en su sitio web.

Por último, Santander explicó que “las tarjetas que correspondan seguirán teniendo acceso al WorldMember Lounge y a transferencias de millas sin costo anual. Como novedad, los clientes acumularán Puntos Calificables LATAM Pass (1 por cada 2 millas), lo que facilitará avanzar a categorías Elite LATAM Pass superiores, incluso por sobre la categoría Gold actual (sin tope de categoría), las que entregan beneficios como embarque y check-in preferente, equipaje prioritario, upgrades, entre otros”.

Acumulación de millas

La cantidad de millas que puedan acumular los usuarios va a depender del nivel de vinculación del cliente con el banco. Eso significa que mientras más productos tenga una persona, más posibilidades tendrá de lograr beneficios.

Lo que sí informó Santander, es el rango de acumulación al que podrá accederá cada persona de acuerdo con la tarjeta de crédito que tenga. Pero la tasa exacta estará sujeta a las reglas del programa de Santander Rewards que se conocerá en enero.

En ese sentido, quienes tengan The Platinum Card American Express, podrán acumular de 1 a 1,5 millas por dólar gastado en compras. Para la tarjeta WorldMember Limited Santander LATAM Pass, serán de 0,8 a 1,2 millas por dólar. Con la WorldMember Santander LATAM Pass, irá desde 0,7 a 1,05 millas por dólar.

En tanto, para la Platinum Santander LATAM Pass (incluye clientes que migran desde Life LATAM Pass), el rango de acumulación va de 0,6 a 0,9 millas por dólar. Con la tarjeta ⁠Gold Santander LATAM Pass, va de 0,5 a 0,75 millas por dólar. Mientras que con Life Santander va de 0,3 a 0,45 millas por dólar.

No más categoría Gold para todos

“Desde el 01 de enero de 2026 dejará de existir el acceso automático a Categoría Gold LATAM Pass”, señaló el banco en su sitio web.

Eso sí, hay excepciones: “Solo se extenderá por un año (abril 2026 a marzo 2027) a clientes que cumplieron los siguientes requisitos durante el 2025″.

Ellos son los “clientes con tarjeta de crédito The Platinum Card American Express Santander LATAM Pass, WorldMember Limited y WorldMember Santander LATAM Pass (Tarjetas WorldMember posteriores al 05/04/2017) que durante el año 2025 hayan cumplido con los requisitos comerciales de haber realizado compras por al menos $4 millones con cualquiera de sus tarjetas de crédito Santander LATAM Pass”.

Pero también para “clientes tarjeta de crédito Platinum y WorldMember Santander LATAM Pass (Tarjetas WorldMember anteriores al 05/04/2017) que durante el año 2025 hayan cumplido con los requisitos comerciales de haber utilizado su tarjeta de crédito al menos seis de los doce meses del año”.

Asimismo, sostuvo que “para los demás clientes que no hayan cumplido tales requisitos comerciales durante 2025, su categoría será ajustada por Latam Airlines Group S.A. de acuerdo con las condiciones de obtención de categorías Elite LATAM Pass del Programa LATAM Pass”.

En todo caso, anunciaron como algo “¡NUEVO!“, la posibilidad de avanzar ”hacia nuevas Categorías Elite LATAM Pass: por cada 2 millas acumuladas, obtendrás 1 punto calificable LATAM Pass (PC), lo que te permitirá avanzar hacia las Categorías Elite LATAM Pass (Gold, Platinum, Black o Black Signature). Estas categorías entregan beneficios para tus viajes como embarque y check-in preferente, equipaje prioritario, tramos de cortesía para un upgrade de cabina y acumulación adicional de millas. Este nuevo esquema, te da más oportunidades para alcanzar alguna de las categorías usando tus tarjetas".