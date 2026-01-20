SUSCRÍBETE POR $1100
    Santander Chile emite bono en EE.UU. con resultado histórico y estima que “spreads particularmente comprimidos” se mantendrían

    El banco emitió un bono por US$ 500 millones a un plazo de cinco años, obteniendo el spread más bajo en la historia de bancos latinoamericanos en ese plazo en dólares. La CFO de Santander Chile, Patricia Pérez, profundiza sobre este récord que, además, se consolidó como el segundo spread más bajo en la historia de Santander Chile en EE.UU.

    Por 
    Mariana Marusic
     
    Maximiliano Villena
    Santander Chile logra emisión de bono en EE.UU. con spread histórico

    Santander Chile informó el 8 de enero que regresó al mercado internacional con la emisión de un bono en formato 144ª/RegS por US$ 500 millones a un plazo de cinco años (vencimiento en noviembre 2030) al 4,55%, logrando un spread de 82 puntos básicos sobre la tasa de referencia.

    El banco celebró la emisión dado que según sus registros, el spread obtenido ha sido el más bajo conseguido en la historia por bancos latinoamericanos en el plazo de cinco años en dólares.

    Además, es el segundo menor spread obtenido por Santander Chile en el mercado norteamericano. El único papel con un menor diferencial fue emitido en 2017, una transacción a un plazo menor y que cerró en 72 puntos básicos

    ¿A qué se debe el bajo spread que consiguió el banco? Patricia Pérez, CFO de Santander Chile, comenta que “es el resultado de una combinación de factores. Por un lado, la sólida posición tanto de Chile como de banco Santander Chile en el mercado americano, y por otro, un contexto de spreads particularmente comprimidos, observado principalmente durante los últimos meses de 2025″.

    La CFO del banco de capitales españoles explica que “durante todo el año pasado estuvimos monitoreando muy de cerca la evolución del mercado de renta fija en EE.UU., con el objetivo de emitir en el momento más oportuno. Si bien existieron algunas ventanas atractivas a lo largo del año, no considerábamos que se dieran aún las condiciones óptimas. Hacia el último trimestre de 2025 observamos que tanto los niveles de spread como algunas curvas locales se estabilizaron en niveles mínimos, lo que nos dio la señal adecuada para ejecutar la emisión”.

    Pérez aclara que “durante el período 2017–2020 nuestro rating era superior al actual: S&P A (hoy A-) y Moody’s Aa3 (hoy A2). Por lo tanto, el spread obtenido en esta emisión se logró con una menor clasificación de riesgo".

    ¿Por qué decidieron emitir en EE.UU. versus los otros mercados globales? Pérez detalla que “monitoreamos de manera permanente las condiciones de financiamiento en distintos mercados internacionales, como Suiza, Japón, Australia y EE.UU., entre otros. La decisión de priorizar un mercado sobre otro responde principalmente al costo de financiamiento alcanzable y al nivel de liquidez disponible”.

    En ese sentido, agrega que “en los últimos meses, el mercado estadounidense mostró condiciones particularmente competitivas en relación con otros mercados. A esto se sumó el objetivo de refinanciar un bono público en dólares cuyo vencimiento fue a comienzos de 2025, lo que hizo que EE.UU. resultara el mercado más eficiente para esta operación”.

    Consultada respecto de si esa caída en el spread es algo excepcional de Santander como emisor chileno, o si se ha apreciado lo mismo en otras instituciones financieras de la región en este periodo, Pérez responde que “la compresión de spreads observada en el último tiempo ha sido un fenómeno bastante generalizado en el mercado americano, especialmente entre emisores Investment Grade (IG). Los emisores chilenos no han sido la excepción”.

    Al respecto, sostiene que “en lo que va de 2026, además de nuestra emisión, el soberano chileno realizó una colocación por US$850 millones, obteniendo también uno de los spreads más bajos de los últimos años. Esto refleja la muy buena recepción que tienen los emisores chilenos en el mercado público estadounidense”.

    De cara al futuro, estima que “los spreads deberían mantenerse relativamente estables -salvo eventos geopolíticos relevantes-, especialmente considerando la moderación en las expectativas de recortes de tasas por parte de la Fed durante 2026″.

    Respecto de lo que buscan financiar con estos recursos, Pérez explica que “el objetivo principal es diversificar nuestras fuentes de financiamiento, optimizar el costo de fondeo y avanzar en el cumplimiento del plan financiero definido para el año, incorporando distintas monedas internacionales”.

    Aclara que “si bien en algunos segmentos se ha observado un leve aumento en la actividad respecto de la tendencia previa, actualmente no estamos sobrepasando el plan financiero establecido. Dependiendo de cómo evolucione la actividad durante el año, podrían realizarse ajustes para responder adecuadamente a nuevos requerimientos de liquidez”.

