Inédito: SEC formula cargos contra el consejo directivo del Coordinador Eléctrico Nacional por entrega de información incompleta y errónea de cortes de luz

En un hecho inédito, la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) formuló cargos en contra de los miembros del consejo directivo del Coordinador Eléctrico Nacional (CEN), debido a supuestos incumplimientos en la entrega de información referidas a cortes de suministro que ha sufrido el sistema en años anteriores, y que es necesaria para el cálculo de las compensaciones a los usuarios.

Actualmente, el consejo directivo del CEN está formado por Juan Carlos Olmedo como presidente y los consejeros Bernardita Espinoza, Humberto Espejo, Carlos Finat y Jaime Peralta,

Los cinco integrantes del Consejo Directivo del CEN son elegidos por un Comité Especial de Nominaciones, en procesos de concurso público, conforme a lo dispuesto por la Ley General de Servicios Eléctricos.

La superintendencia emitió en la tarde del jueves un comunicado donde señala que “llegó al convencimiento técnico-jurídico” de que la entidad autónoma entregó “información incompleta y errónea para el proceso de pago de compensaciones económicas a clientes afectados por cortes de suministro eléctrico ocurridos entre 2023 y 2024, esto en el segmento de generación y transmisión”.

Fuentes conocedoras de la situación cercanas a los sancionados explicaron que el CEN efectivamente debía enviar una serie de datos sobre cortes de energía ocurridos en los dos años anteriores, por tanto no cubre el apagón de febrero de este año. Estos datos debían recolectarse de las distribuidoras eléctricas, pero estas no entregaron los datos correctamente, por lo que el CEN no pudo dar cuenta de esa información de manera completa.

En la SEC, en tanto, comentaron que le envió más de 50 oficios al Coordinador pidiendo la información necesaria, “recibiendo siempre respuestas erróneas e incompletas. Incluso contó que se realizaron al menos 10 reuniones con ejecutivos del CEN, sin que se obtuvieran los datos requeridos.

En el documento de formulación de cargos, la superintendencia comentó que “a pesar de estas gestiones, el CEN no ha dado cumplimiento efectivo al requerimiento de entregar datos completos, consistentes y corregidos”. Dijo que esto se evidencia en “la persistencia de errores en la información entregada en las planillas de cálculo y la ausencia de respuestas adecuadas a observaciones genéricas fundamentales”.

La multa a la que se expone cada miembro del consejo del CEN alcanza las 30 unidades tributarias anuales (UTA), lo que hoy equivale a $24.762.600, y que concuerda con un sueldo mensual de los consejeros. Esta multa es aplicable a cada consejero por cada infracción que la SEC considere acreditada.

La SEC explicó que, respecto al impacto en los clientes que esta falta de información podría generar, sobre montos de compensación o número de clientes perjudicados, esos cálculos sólo se podrán realizar cuando se cuente con los datos solicitados al CEN.

Actualmente, las compensaciones por cortes de abastecimiento eléctrico equivalen hasta 15 veces el valor de la energía no suministrada, entendiendo que cada empresa eléctrica tiene sus propias tarifas.