VOTA INFORMADO por $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Pulso

    Segmento de renta corta crece en el último año en Chile: tarifa promedio es de US$80 por noche

    Según un informe de HOM Group, las comunas con mayor actividad son Santiago Centro, Providencia y Las Condes, que en conjunto concentran más del 70% de la oferta regional, “debido a la combinación entre conectividad, servicios y calidad de la oferta”.

    Olivia Hernández D.Por 
    Olivia Hernández D.
    Foto: Pablo Vásquez Pablo Vásquez R.

    El mercado chileno de renta corta sigue mostrando dinamismo durante 2025, con un aumento de la oferta, aunque con una leve contracción en los niveles de ocupación.

    Según el último informe de Hom Group -la empresa de renta por días enfocada principalmente en el negocio turístico- el segmento alcanzó 47.127 propiedades activas en el tercer trimestre del año, lo que equivale a un crecimiento del 28,5% respecto de 2024.

    El reporte comentó que el incremento de la oferta ha impactado parcialmente en la tasa de ocupación promedio, que descendió de 42,73% en 2024 a 40,26% en 2025. “No obstante, el mercado ha logrado preservar niveles de ingresos gracias al sostenimiento de las tarifas y a una demanda que continúa respondiendo, en especial en destinos urbanos y de alta conectividad”, señalan desde Hom.

    Las tarifas promedio, por su parte, se ubicaron en torno a US$80 por noche, mostrando una leve alza interanual que “contribuyó a mantener la estabilidad del segmento”. En total, los ingresos acumulados alcanzaron a US$35,4 millones, impulsados por el aumento en la cantidad de propiedades y una gestión más profesional por parte de los operadores, destacan desde la firma.

    “El fortalecimiento del turismo local y corporativo ha sido determinante para sostener esta tendencia, evidenciando la resiliencia de la demanda y la capacidad del mercado para absorber la creciente oferta, pese a la menor ocupación. La clave ha estado en la diversificación de destinos y en la gestión de precios”, señaló el CEO de Hom Group, Cristián Waidele, en comunicado.

    Desempeño en la Región Metropolitana

    La Región Metropolitana continúa concentrando la mayor actividad del segmento, con 13.260 propiedades activas en 2025, un incremento del 46,5% respecto del año anterior, según da cuenta el informe de Hom Group.

    Entre las comunas con mayor actividad destacan Santiago Centro, Providencia y Las Condes, que en conjunto concentran más del 70% de la oferta regional, “debido a la combinación entre conectividad, servicios y calidad de la oferta”.

    En términos de rentabilidad, durante el tercer trimestre, estas comunas registran ingresos de US$9,9 millones (Santiago Centro), US$8,7 millones (Las Condes) y US$7,1 millones (Providencia).

    “El alza en la disponibilidad de unidades ha consolidado a Santiago Centro como el principal polo de renta corta de la Región Metropolitana, pero también ha generado un ajuste en variables clave como la tarifa promedio, la ocupación y los retornos de los inversionistas”, explicó Waidele.

    Más sobre:HOM Group

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    “Ha demorado demasiado en salir”: Dorothy Pérez llama al Congreso a agilizar proyecto de ley sobre integridad municipal

    El efecto positivo del subsidio a la tasa de interés en los resultados de las empresas constructoras

    Delegado presidencial y expropiación de hectáreas de megatoma de San Antonio: “Es una solución responsable, una solución integral”

    Boric reconoce que falta avanzar en seguridad, pero defiende que sí “se puede” salir a la calle: “Que no nos digan que no”

    “Recuperar la seguridad es lo más importante”: las definiciones de Roberto Angelini ad portas de la segunda vuelta

    Expertos proyectan moderado IPC en noviembre e inflación anual se mantendrá por debajo del 4%

    Lo más leído

    1.
    A horas de que se cumpla el plazo de desalojo, gobierno anuncia que expropiará 100 hectáreas de la megatoma de San Antonio

    A horas de que se cumpla el plazo de desalojo, gobierno anuncia que expropiará 100 hectáreas de la megatoma de San Antonio

    2.
    De Amparo Noguera a Elicura Chihuailaf: Más de 230 figuras de la cultura y las artes firman carta en apoyo a Jeannette Jara

    De Amparo Noguera a Elicura Chihuailaf: Más de 230 figuras de la cultura y las artes firman carta en apoyo a Jeannette Jara

    3.
    Comienza la Caravana Navideña Coca Cola 2025: revisa las fechas y recorrido por comuna

    Comienza la Caravana Navideña Coca Cola 2025: revisa las fechas y recorrido por comuna

    4.
    Qué es la listeria, la bacteria que fue encontrada en un lote de sándwiches de ave pimentón en Chile

    Qué es la listeria, la bacteria que fue encontrada en un lote de sándwiches de ave pimentón en Chile

    5.
    Nicolás Maduro revela cómo fue la llamada que sostuvo con Donald Trump

    Nicolás Maduro revela cómo fue la llamada que sostuvo con Donald Trump

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Infórmate para la segunda vuelta y usa tus beneficios 🗳️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Qué es la listeria, la bacteria que fue encontrada en un lote de sándwiches de ave pimentón en Chile

    Qué es la listeria, la bacteria que fue encontrada en un lote de sándwiches de ave pimentón en Chile

    “Chile ha destrozado mi cambio físico”: todas las comidas que probó Ibai en su visita a Santiago

    “Chile ha destrozado mi cambio físico”: todas las comidas que probó Ibai en su visita a Santiago

    Cómo ver tu Spotify Wrapped 2025: lo que debes saber del resumen musical más esperado del año

    Cómo ver tu Spotify Wrapped 2025: lo que debes saber del resumen musical más esperado del año

    Esta es la palabra del año 2025, elegida por el Diccionario Oxford

    Esta es la palabra del año 2025, elegida por el Diccionario Oxford

    Servicios

    Cómo funcionará el comercio el fin de semana largo por el feriado del 8 de diciembre

    Cómo funcionará el comercio el fin de semana largo por el feriado del 8 de diciembre

    Rating del miércoles 3 de diciembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del miércoles 3 de diciembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    ¿Cuándo ver la Superluna de diciembre? La última luna llena del año

    ¿Cuándo ver la Superluna de diciembre? La última luna llena del año

    “Ha demorado demasiado en salir”: Dorothy Pérez llama al Congreso a agilizar proyecto de ley sobre integridad municipal
    Chile

    “Ha demorado demasiado en salir”: Dorothy Pérez llama al Congreso a agilizar proyecto de ley sobre integridad municipal

    Delegado presidencial y expropiación de hectáreas de megatoma de San Antonio: “Es una solución responsable, una solución integral”

    Boric reconoce que falta avanzar en seguridad, pero defiende que sí “se puede” salir a la calle: “Que no nos digan que no”

    El efecto positivo del subsidio a la tasa de interés en los resultados de las empresas constructoras
    Negocios

    El efecto positivo del subsidio a la tasa de interés en los resultados de las empresas constructoras

    Sala cuna y pymes

    “Recuperar la seguridad es lo más importante”: las definiciones de Roberto Angelini ad portas de la segunda vuelta

    Estos son los memes de 2025, según Google
    Tendencias

    Estos son los memes de 2025, según Google

    Nicolás Maduro revela cómo fue la llamada que sostuvo con Donald Trump

    Qué significa que OpenAI, creador de ChatGPT, haya declarado “código rojo”

    Exdelantero de la Roja arremete contra Nicolás Córdova: “Ha tenido oportunidades y no da el ancho”
    El Deportivo

    Exdelantero de la Roja arremete contra Nicolás Córdova: “Ha tenido oportunidades y no da el ancho”

    El dardo de Diego ‘Mono’ Sánchez sobre su futuro en Coquimbo Unido: “Parece que no quieren renovación”

    El milagro de Neymar: triplete para sacar al Santos del descenso en el Brasileirao tras desobedecer a los médicos

    Un día en Qatar: descubriendo el laberíntico mercado de Souq Waqif
    Finde

    Un día en Qatar: descubriendo el laberíntico mercado de Souq Waqif

    Palettas presenta entretenida línea de helados inspirados en icónicos personajes de Disney

    AC Hotel Santiago Cenco Costanera presenta su fiesta de Año Nuevo 2026 con buffet premium y celebración en rooftop

    La Lux de Rosalía llega a Chile: presentará dos shows en el Movistar Arena
    Cultura y entretención

    La Lux de Rosalía llega a Chile: presentará dos shows en el Movistar Arena

    Halestorm vuelve a Chile para presentar su placa “Everest”

    HBO Max y el impacto de la docuserie sobre Marcial Maciel: “Autoridades de los Legionarios de Cristo nos agradecieron”

    Bruselas incluye a Bolivia en la lista negra de blanqueo de capitales de la UE
    Mundo

    Bruselas incluye a Bolivia en la lista negra de blanqueo de capitales de la UE

    Macron habría advertido a los líderes europeos contra una posible “traición” de Estados Unidos a Ucrania

    EE.UU. “no descarta” redadas y detenciones antiinmigración durante el Mundial de fútbol de 2026

    Guaguatecas: El proyecto que busca transformar la lectura en la primera infancia
    Paula

    Guaguatecas: El proyecto que busca transformar la lectura en la primera infancia

    Hablemos de amor: mi decisión de ser madre sola

    Bárbara Sepúlveda: “Para una correcta implementación de la ley contra la violencia hacia las mujeres se requiere mucha voluntad política”