Segmento de renta corta crece en el último año en Chile: tarifa promedio es de US$80 por noche

El mercado chileno de renta corta sigue mostrando dinamismo durante 2025, con un aumento de la oferta, aunque con una leve contracción en los niveles de ocupación.

Según el último informe de Hom Group -la empresa de renta por días enfocada principalmente en el negocio turístico- el segmento alcanzó 47.127 propiedades activas en el tercer trimestre del año, lo que equivale a un crecimiento del 28,5% respecto de 2024.

El reporte comentó que el incremento de la oferta ha impactado parcialmente en la tasa de ocupación promedio, que descendió de 42,73% en 2024 a 40,26% en 2025. “No obstante, el mercado ha logrado preservar niveles de ingresos gracias al sostenimiento de las tarifas y a una demanda que continúa respondiendo, en especial en destinos urbanos y de alta conectividad”, señalan desde Hom.

Las tarifas promedio, por su parte, se ubicaron en torno a US$80 por noche, mostrando una leve alza interanual que “contribuyó a mantener la estabilidad del segmento”. En total, los ingresos acumulados alcanzaron a US$35,4 millones, impulsados por el aumento en la cantidad de propiedades y una gestión más profesional por parte de los operadores, destacan desde la firma.

“El fortalecimiento del turismo local y corporativo ha sido determinante para sostener esta tendencia, evidenciando la resiliencia de la demanda y la capacidad del mercado para absorber la creciente oferta, pese a la menor ocupación. La clave ha estado en la diversificación de destinos y en la gestión de precios”, señaló el CEO de Hom Group, Cristián Waidele, en comunicado.

Desempeño en la Región Metropolitana

La Región Metropolitana continúa concentrando la mayor actividad del segmento, con 13.260 propiedades activas en 2025, un incremento del 46,5% respecto del año anterior, según da cuenta el informe de Hom Group.

Entre las comunas con mayor actividad destacan Santiago Centro, Providencia y Las Condes, que en conjunto concentran más del 70% de la oferta regional, “debido a la combinación entre conectividad, servicios y calidad de la oferta”.

En términos de rentabilidad, durante el tercer trimestre, estas comunas registran ingresos de US$9,9 millones (Santiago Centro), US$8,7 millones (Las Condes) y US$7,1 millones (Providencia).

“El alza en la disponibilidad de unidades ha consolidado a Santiago Centro como el principal polo de renta corta de la Región Metropolitana, pero también ha generado un ajuste en variables clave como la tarifa promedio, la ocupación y los retornos de los inversionistas”, explicó Waidele.