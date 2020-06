Senado despacha a ley proyecto que prohíbe el corte de suministro de servicios básicos

Después de casi tres meses de tramitación en el Congreso, la iniciativa que beneficia al 60% de la población más vulnerable en el pago de sus cuentas de servicios básicos -luz, gas de red y agua- durante la pandemia, se despacha a ley. La última votación se realizó esta jornada en la Sala del Senado, en la que la iniciativa fue aprobada con 28 votos a favor y 10 abstenciones.

Las abstenciones fueron todas por parte de senadores de Chile Vamos, entre ellos Juan Antonio Coloma (UDI), Luz Ebensperger, Iván Moreria (UD), Jacqueline van Rysselberghe (UDI), Andrés Allamand (RN) y Felipe Kast (Evopoli).

El argumento de la mayoría de ellos fue que no era necesario tener que crear una ley para beneficiar a los clientes más vulnerables en el pago de sus cuentas de servicios básicos, pues ya existe un acuerdo similar que se llegó en marzo entre el gobierno y las empresas. Otro punto en el que se hizo referencia, fue que podrían haber vicios constitucionales.

“Aquí se vulnera los artículos 19 , 24 y 26 de la Constitución y eso lo plantee largamente en el debate. Hay dos cosas que me preocupan adicionalmente. Una de ellas es la responsabilidad extracontractual que se está fijando en el Estado. Respecto al como se resolvió el tema del agua potable, me parece complejo que no haya límite”, sostuvo Juan Antonio Coloma en la votación.

Constitución

En esa misma línea, la senadora Ebensperger señaló que con el proyecto “se vulneran algunas normas constitucionales, particularmente hay una vulneración al principio de la igualdad, de la repartición de las cargas públicos”, agregando que la iniciativa puede además “generar eventuales responsabilidades al Estado que puede agravar la situación.

La finalidad de este proyecto está cumplida con el acuerdo firmado por el Ejecutivo con las compañías de electricidad, telecomunicaciones y agua. Estos acuerdos voluntarios, que no generar responsabilidad al Estado, son además obligatorios”.