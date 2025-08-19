SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Pulso

Shein analiza devolver su sede a China para cotizar en Hong Kong

La compañía habría consultado ya con oficinas de abogados la posibilidad de crear una matriz en China continental.

Por 
Europa Press

La minorista de vestuario Shein está estudiando devolver su sede central a China desde Singapur, país al que se desplazó en 2022 con el objetivo de facilitar su salida a Bolsa en Hong Kong después de los intentos infructuosos por hacerlo en Nueva York y, posteriormente, en Londres.

Según el diario inglés The Guardian, la compañía habría consultado ya con oficinas de abogados la posibilidad de crear una matriz en China continental con el objetivo de que Hong Kong sea su plaza financiera predilecta para negociar acciones y levantar capital.

Hasta ahora, informaciones de prensa apuntaban en julio a que Shein estaba optando por la ciudad asiática para presionar a la Autoridad de Conducta Financiera (FCA) del Reino Unido y que aprobase su cotización en la bolsa londinense, donde solicitó estrenarse hace 18 meses, pero con escasos resultados ante los escollos regulatorios.

Rechazo en China

Shein remitió el folleto de su oferta pública inicial (OPI) a la Bolsa de Hong Kong y a la Comisión Regulatoria de Valores de China (CSRC, por sus siglas en inglés) para dinamizar el caso abierto en Gran Bretaña.

La multinacional logró la aprobación del documento por parte de la CNMV británica hace unos meses, pero esta no fue aceptada por su homóloga china.

El motivo estaría en el lenguaje empleado a la hora de evaluar los riesgos, en concreto, en lo referido a las actividades realizadas en la región de Xinjiang, hogar de la minoría uigur. Pekín ha sido acusada repetidamente de vulnerar los derechos humanos de este grupo étnico.

La legislación china exige que las empresas con vínculos importantes con el país obtengan la autorización para salir a Bolsa en cualquier lugar del mundo, incluso aunque estén domiciliadas en el extranjero.

Más sobre:ChinaShein

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

El lío que se le viene a Macarena Ripamonti por la renuncia anticipada de Enjoy al Casino de Viña del Mar

La incomodidad del PC ante el giro programático de Jara: Carmona presiona para defender propuestas de la izquierda

La discusión a gritos entre Bárbara Figueroa y Camilo Escalona que marcó la inscripción de candidaturas oficialistas

Los cuatro exconvencionales y dos voceros del Apruebo que se la jugaron por eliminar el Senado y hoy postulan a él

La furia con Evópoli, omisiones y el sorpresivo movimiento de Ramírez: las horas clave de la negociación de la derecha

Acusado a más de 18 años de cárcel y con derecho a sufragio intacto: Servel publica el padrón electoral e incluye a Jadue

Lo más leído

1.
Enjoy logra salida del casino de Viña del Mar y Ripamonti manifiesta su molestia por el proceso

Enjoy logra salida del casino de Viña del Mar y Ripamonti manifiesta su molestia por el proceso

2.
Registran un tanque con banderas de Rusia y de EE.UU. recorriendo campo de batalla en Ucrania

Registran un tanque con banderas de Rusia y de EE.UU. recorriendo campo de batalla en Ucrania

3.
De cuánto es el Aguinaldo de Fiestas Patrias para el sector público y pensionados

De cuánto es el Aguinaldo de Fiestas Patrias para el sector público y pensionados

4.
Conductores de buses RED realizan paro este martes: revisa los más de 50 recorridos afectados

Conductores de buses RED realizan paro este martes: revisa los más de 50 recorridos afectados

5.
Pacto oficialista: Frente Amplio y PC inscriben a Gonzalo Winter y a Daniel Jadue como candidatos a diputado

Pacto oficialista: Frente Amplio y PC inscriben a Gonzalo Winter y a Daniel Jadue como candidatos a diputado

Portada del dia

Contenido exclusivo y análisis: suscríbete al periodismo que te ayuda a tomar mejores decisiones

Oferta Plan Digital$990/mes por 3 meses SUSCRÍBETE

VIDEOS

Maduro responde a Trump luego que EE.UU. desplegara tres destructores en el límite del mar de Venezuela

Maduro responde a Trump luego que EE.UU. desplegara tres destructores en el límite del mar de Venezuela

Cerdos con carne azul generan alarma en California: ¿Cuál es la causa de esta extraña condición?

Cerdos con carne azul generan alarma en California: ¿Cuál es la causa de esta extraña condición?

Familia es criticada por realizar fiesta de revelación de género en un área protegida en el Cajón del Maipo

Familia es criticada por realizar fiesta de revelación de género en un área protegida en el Cajón del Maipo

Registran un tanque con banderas de Rusia y de EE.UU. recorriendo campo de batalla en Ucrania

Registran un tanque con banderas de Rusia y de EE.UU. recorriendo campo de batalla en Ucrania

Servicios

Fonda del Estadio Nacional: revisa los artistas que se presentarán y los precios de las entradas

Fonda del Estadio Nacional: revisa los artistas que se presentarán y los precios de las entradas

A qué hora y dónde ver a Real Madrid vs. Osasuna por LaLiga en TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Real Madrid vs. Osasuna por LaLiga en TV y streaming

Rating del lunes 18 de agosto en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Rating del lunes 18 de agosto en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

El lío que se le viene a Macarena Ripamonti por la renuncia anticipada de Enjoy al Casino de Viña del Mar
Chile

El lío que se le viene a Macarena Ripamonti por la renuncia anticipada de Enjoy al Casino de Viña del Mar

La incomodidad del PC ante el giro programático de Jara: Carmona presiona para defender propuestas de la izquierda

La discusión a gritos entre Bárbara Figueroa y Camilo Escalona que marcó la inscripción de candidaturas oficialistas

Shein analiza devolver su sede a China para cotizar en Hong Kong
Negocios

Shein analiza devolver su sede a China para cotizar en Hong Kong

Álvaro Jalaff deja Capitán Yáber y queda con arresto domiciliario total

La visión de BHP sobre el semestre y lo que viene: el peso de China y el efecto aranceles en EE.UU

Cómo es Forest Lodge, el nuevo hogar del príncipe Guillermo y Kate Middleton
Tendencias

Cómo es Forest Lodge, el nuevo hogar del príncipe Guillermo y Kate Middleton

3 razones que explican por qué la izquierda en Bolivia sufrió su peor derrota en 20 años

Cómo fue la reunión entre Trump y Zelenski y cómo buscan poner fin a la guerra en Ucrania

La escalada gana terreno en Chile y abre sus muros al público
El Deportivo

La escalada gana terreno en Chile y abre sus muros al público

US$ 1 millón en cuotas: Almirón acuerda el finiquito con Colo Colo y ByN avanza en la búsqueda de un DT para el Cacique

Pifiado y a la espera de un castigo: el detalle de la cláusula de renovación de Arturo Vidal en sus peores días en Colo Colo

4 restaurantes de Lima destacados entre los 50 mejores del mundo
Finde

4 restaurantes de Lima destacados entre los 50 mejores del mundo

Supergrass en Chile: lo que debes saber del esperado debut de la banda a 30 años de su disco I Should Coco

4 películas recomendadas para ver en Sanfic

Homo Argentum: la exitosa cinta que divide a Argentina y que fue aplaudida por Javier Milei
Cultura y entretención

Homo Argentum: la exitosa cinta que divide a Argentina y que fue aplaudida por Javier Milei

Comida china, la muerte y Víctor Jara: las claves del cortometraje que reúne a Pablo Chill-E y Alfredo Castro

Chico Trujillo encabeza la celebración de los 20 años de Oktoberfest Chile

Jorge Canelas, excónsul general de Chile en Bolivia: “Rodrigo Paz representa mucho más el cambio que ‘Tuto’ Quiroga o Samuel Doria Medina”
Mundo

Jorge Canelas, excónsul general de Chile en Bolivia: “Rodrigo Paz representa mucho más el cambio que ‘Tuto’ Quiroga o Samuel Doria Medina”

Trump descarta el envío de tropas a Ucrania y pide a Zelenski ser “flexible” en las negociaciones

Qatar pide a Israel una respuesta “rápida” a la propuesta de alto el fuego para Gaza aceptada por Hamas

Hablemos de amor: Lo que sé del amor me lo enseñaron mis abuelos
Paula

Hablemos de amor: Lo que sé del amor me lo enseñaron mis abuelos

Sindy Arzani y su red de apoyo: cuidar a las madres para cuidar el futuro

Del amor propio al rechazo: el retorno de los estereotipos de belleza en las nuevas generaciones