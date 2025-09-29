SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Pulso

SII vuelve a postergar entrada en vigencia de norma que exige inicio de actividades para acceder a financiamiento y créditos

Originalmente la fecha para que entrara en vigencia era el 1 de julio, se postergó para el 1 de octubre y ahora para el 2 de enero del 2026. La norma exige a los servicios públicos, gobiernos regionales y municipalidades que entreguen financiamiento deberán solicitar el inicio de actividades a sus proveedores y clientes. Esta misma exigencia se aplicará a los bancos comerciales.

Carlos AlonsoPor 
Carlos Alonso
Búsqueda de financiamiento para pymes y empresas. Foto referencial: Getty Images.

La Ley de Cumplimiento Tributario que comenzó a regir en octubre del año pasado incorporó una norma que apunta a incentivar la formalización de actividades económicas.

De acuerdo a la legislación desde el 1 de mayo de 2025 los servicios públicos, gobiernos regionales y municipalidades que entreguen financiamiento deberían exigir inicio de actividades a sus proveedores y clientes.

Esta misma exigencia se aplicará a los bancos comerciales en los casos en que se tramiten créditos o préstamos dirigidos a personas jurídicas, empresarios individuales u otras formas de entidades empresariales. En este caso, comenzaría a regir el 1 de julio.

Esa medida levantó la alerta entre los pequeños emprendedores ya que podría generar impacto importante en el acceso a financiamiento que reciben de organismos públicos como el Fondo de Solidaridad e Inversión Social (Fosis) y el Instituto de Desarrollo Agropecuario (Indap).

Por esa razón, el SII decidió postergar su entrada en vigencia para el 1 de octubre del 2025. Sin embargo, esa fecha nuevamente se cambiará, puesto que el SII decidió volver posponer la fecha de vigencia.

De acuerdo a la argumentación del Servicio, el cambio de fecha se debe a que se busca facilitar la correcta implementación de la obligación establecida en la Ley de Cumplimiento de las Obligaciones Tributarias, para plataformas de intermediación (marketplaces), administradores de medios de pago electrónicos, organismos de la administración del Estado, municipios, gobiernos regionales y bancos comerciales de exigir la acreditación del Inicio de Actividades para autorizar el desarrollo de una actividad económica, prestar servicios o intermediar operaciones con terceros, el Servicio de Impuestos Internos determinó ampliar el plazo para su puesta en marcha, extendiéndolo desde el 1° de octubre de 2025 al 2 de enero de 2026.

El Fosis y Microsoft abren 10 mil cupos para capacitarse en inteligencia artificial a emprendedores

El subdirector de Asistencia al Contribuyente del SII, Patricio Muñoz, explicó que “esta obligación tiene un impacto en distintos actores, públicos y privados, por lo que, como Servicio, hemos estado trabajando en resolver sus inquietudes y entregarles información y herramientas, para que se implemente de la mejor forma posible”.

Para quienes deben formalizarse, desde el 1 de octubre, el Servicio habilitará en su sitio web, un sistema simplificado (Mi Negocio Cumple) que les permitirá a las personas iniciar actividades sin tener que adjuntar documentos, además de entregarles la opción de cumplir en un solo lugar sus principales obligaciones tributarias: emisión de boletas de honorarios o boletas de ventas y servicios, así como la propuesta y pago de sus impuestos mensuales.

Más sobre:impuestosSIIServicio de Impuestos Internos

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Soda Stereo anuncia misterioso concierto de regreso que incluye a Gustavo Cerati virtual

Ministra en visita realiza reconstitución de escena en investigación por muerte de estudiante Ronald Wood en protesta

Los efectos del hackeo al Instituto de Salud Pública: no hubo filtración de datos sensibles, pero perdieron seis meses de trabajo

Gobierno responde por caso de detenida desaparecida que estaría en Argentina y destaca rol del Plan Nacional de Búsqueda

Soy nutricionista y estas son 6 buenas fuentes de proteína que no son carne

Diputada Pizarro manifiesta inquietud por actuar del gobierno ante descubrimiento de detenida desaparecida con vida en Argentina

Lo más leído

1.
Cadem: 57% cree que elección de Bachelet como secretaria general de la ONU sería un orgullo para Chile

Cadem: 57% cree que elección de Bachelet como secretaria general de la ONU sería un orgullo para Chile

2.
Pronostican tormentas eléctricas para cinco regiones de la zona centro y sur del país

Pronostican tormentas eléctricas para cinco regiones de la zona centro y sur del país

3.
Por qué Usain Bolt, el hombre más rápido del mundo, ahora se queda sin aliento al subir las escaleras

Por qué Usain Bolt, el hombre más rápido del mundo, ahora se queda sin aliento al subir las escaleras

4.
Cadem: Jara aventaja a Kast por 3 puntos y a Matthei por 9 en intención de voto en primera vuelta

Cadem: Jara aventaja a Kast por 3 puntos y a Matthei por 9 en intención de voto en primera vuelta

5.
Primer beneficio de la reforma previsional: alza de la PGU llegó a 391 mil adultos mayores en septiembre

Primer beneficio de la reforma previsional: alza de la PGU llegó a 391 mil adultos mayores en septiembre

Portada del dia

🎉 La Tercera celebra 75 años ✈️ Suscríbete y entra al sorteo por 2 pasajes a Buenos Aires.

Plan digital $990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

¿Vuelve a la música? Qué se sabe del presunto regreso de Soda Stereo

¿Vuelve a la música? Qué se sabe del presunto regreso de Soda Stereo

El último paso de Xiaomi: entrar en los hogares y volverlos inteligentes

El último paso de Xiaomi: entrar en los hogares y volverlos inteligentes

Por qué Usain Bolt, el hombre más rápido del mundo, ahora se queda sin aliento al subir las escaleras

Por qué Usain Bolt, el hombre más rápido del mundo, ahora se queda sin aliento al subir las escaleras

Cómo el Pentágono presiona para duplicar la producción de misiles ante un posible conflicto entre China y EEUU

Cómo el Pentágono presiona para duplicar la producción de misiles ante un posible conflicto entre China y EEUU

Servicios

Dónde ver a Colombia vs. Arabia Saudita por el Mundial Sub 20 en TV y streaming

Dónde ver a Colombia vs. Arabia Saudita por el Mundial Sub 20 en TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Estados Unidos vs. Nueva Caledonia por el Mundial Sub 20 en TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Estados Unidos vs. Nueva Caledonia por el Mundial Sub 20 en TV y streaming

Dónde y a qué hora ver a Francia vs. Sudáfrica por el Mundial Sub 20 en TV y streaming

Dónde y a qué hora ver a Francia vs. Sudáfrica por el Mundial Sub 20 en TV y streaming

Ministra en visita realiza reconstitución de escena en investigación por muerte de estudiante Ronald Wood en protesta
Chile

Ministra en visita realiza reconstitución de escena en investigación por muerte de estudiante Ronald Wood en protesta

Los efectos del hackeo al Instituto de Salud Pública: no hubo filtración de datos sensibles, pero perdieron seis meses de trabajo

Gobierno responde por caso de detenida desaparecida que estaría en Argentina y destaca rol del Plan Nacional de Búsqueda

SII vuelve a postergar entrada en vigencia de norma que exige inicio de actividades para acceder a financiamiento y créditos
Negocios

SII vuelve a postergar entrada en vigencia de norma que exige inicio de actividades para acceder a financiamiento y créditos

Fiebre del cobre: inquietud por el suministro dispara proyección del precio a niveles jamás antes vistos

El grupo mexicano Alsea buscaría vender Burger King en Argentina, México y Chile

Soy nutricionista y estas son 6 buenas fuentes de proteína que no son carne
Tendencias

Soy nutricionista y estas son 6 buenas fuentes de proteína que no son carne

¿Vuelve a la música? Qué se sabe del presunto regreso de Soda Stereo

“Murió en los brazos de su papá”: qué enfermedad tenía Roscoe, el perro de Lewis Hamilton

“Traté de imitar tu penal frente a Argentina”: la divertida conversación entre el Presidente Boric y Matías Fernández
El Deportivo

“Traté de imitar tu penal frente a Argentina”: la divertida conversación entre el Presidente Boric y Matías Fernández

Más de 1.200 corredores participaron en la undécima edición de Ultra Paine

En vivo: Francia enfrenta a Sudáfrica y Noruega se mide ante Nigeria en el Mundial Sub 20

Desde Pink Floyd hasta Lana del Rey en escucha inmersiva: la cartelera de Omni Soundlab para octubre
Finde

Desde Pink Floyd hasta Lana del Rey en escucha inmersiva: la cartelera de Omni Soundlab para octubre

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 27 y 28 de septiembre

Kendrick Lamar junto a Ca7riel y Paco Amoroso en Chile: estos son los detalles del concierto

Soda Stereo anuncia misterioso concierto de regreso que incluye a Gustavo Cerati virtual
Cultura y entretención

Soda Stereo anuncia misterioso concierto de regreso que incluye a Gustavo Cerati virtual

Doja Cat llega a Chile como parte de su “Ma vie world tour 2026”

Gepe festeja los 20 años de “Gepinto” con shows especiales en Sala Master

Nicolás Maduro decreta el estado de excepción en Venezuela ante eventual “agresión” de EE.UU.
Mundo

Nicolás Maduro decreta el estado de excepción en Venezuela ante eventual “agresión” de EE.UU.

Trump acuerda con Netanyahu un plan de paz para Gaza: Israel se retirará por fases y países árabes “van a tratar con Hamas”

Stephen Miller, el “ideólogo en jefe” tras los ataques de EE.UU. contra embarcaciones venezolanas en el Caribe

Tobillera electrónica: la deuda pendiente en la protección de las mujeres
Paula

Tobillera electrónica: la deuda pendiente en la protección de las mujeres

HAES o salud en todas las tallas: el enfoque que propone dejar de medir la salud en kilos

La piel habla desde adentro: la alianza que une dermatología y nutrición