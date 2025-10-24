Sindicato de guionistas de EE.UU. se opone a la compra de Warner Bros. Discovery por parte de la matriz de Chilevisión

Warner Bros. Discovery confirmó los intereses por comprarla y que está analizando dichas ofertas, donde uno de los oferentes que destaca por su instancia es Paramount Skydance Corporation. Algo que para el Sindicato de Guionistas de Estados Unidos (Writers Guild of America) no sería positivo en caso de concretarse.

Según diversos medios de Estados Unidos, la matriz de Chilevisión es la que ha presentado diversas ofertas para adquirir a la propietaria de HBO y TNT Sports, entre otros. Sin embargo, hasta la fecha, todas fueron rechazadas.

“Fusión tras fusión en la industria de los medios ha perjudicado a los trabajadores, reducido la competencia y la libertad de expresión, y desperdiciado ciento de miles de millones de dólares que habrían sido mejor invertidos en un crecimiento orgánico”, señaló el sindicato en el comunicado citado por Bloomberg.

Mario Anzuoni

Según la agrupación de escritores y guionistas, combinar Warner Bros. con Paramount sería “un desastre para los escritores, para los consumidores y para la competencia”, dijo el sindicato, y agregó que presionarán a los reguladores para bloquear cualquier acuerdo de ese tipo.

“Un acuerdo potencialmente uniría a dos de los mayores estudios cinematográficos y servicios de streaming, al tiempo que pondría a una gran cantidad de canales de televisión, desde CBS y MTV hasta HBO y CNN (internacional), bajo un mismo techo”, resaltó Bloomberg en la nota.