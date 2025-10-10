Supervisores de Los Pelambres llegan a acuerdo con minera de los Luksic: cada trabajador recibirá $ 28 millones

Este viernes Antofagasta Minerals, la minera del grupo Luksic, informó que Los Pelambres llegó a un acuerdo con el Sindicato de Supervisores.

La huelga de carácter histórico, dado que Pelambres no registra huelgas de este tipo, fue postergada durante los días, concluyendo recién la noche de este jueves.

Uno de los beneficios alcanzados por el sindicato, contemplado para cada supervisor y supervisora afiliado a la entidad, es un bono de término de negociación de $28.000.000 brutos.

Cuánto recibirá cada trabajador de Los Pelambres

Además, el acuerdo incluye mejoras en el sueldo base, beneficios fijos y variables, un pago por la renovación de las jornadas excepcionales y un préstamo de libre disposición.

“Agradecemos el esfuerzo desplegado por ambas partes negociadoras e invitamos a todos los supervisores y supervisoras a seguir trabajando juntos para hacer de Minera Los Pelambres una compañía más segura, productiva y sustentable”, declaró el vicepresidente de operaciones y gerente general de Minera Los Pelambres, Alejandro Vásquez.

El acuerdo del nuevo contrato colectivo, que inició el 12 de agosto pasado y culminó este 9 de octubre, tendrá una duración de tres años.