SMA multa a Minera Centinela por incumplimientos en monitoreo de recursos hídricos

La Superintendencia de Medio Ambiente (SMA) resolvió sancionar a la empresa Sociedad Contractual Minera Centinela, titular del proyecto Minera Centinela, perteneciente a Antofagasta Minerals del grupo Luksic, con una multa de 809 unidades tributarias anuales (UTA), equivalentes a más de $675 millones, tras constatar incumplimientos ambientales.

La operación consiste en la fusión de proyectos de desarrollo minero de dos líneas de explotación: la primera de mineral oxidado iniciada como Minera El Tesoro que consiste en la explotación de un yacimiento de cátodos de cobre, que utiliza agua que es extraída desde un acuífero ubicado en Calama; y, la segunda, asociada a la explotación de mineral sulfurado iniciada como Minera Esperanza, cuyo suministro de agua se obtiene desde el mar mediante una planta desaladora.

Infracciones

Este caso tiene como origen actividades de fiscalización realizadas en junio de 2019 y enero de 2020, y en base a estas inspecciones y tras el análisis legal la SMA imputó dos infracciones, configurándose una de ellas.

En concreto, la SMA constató que la empresa no efectuó el monitoreo de recursos hídricos en los términos establecidos en el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del proyecto “El Tesoro” y en el programa de monitoreo adicional, puesto que no existen registros del pozo de exploración LE-1; y, no efectuó mediciones de caudal en la vertiente “La Cascada” en la frecuencia exigida. Dicha infracción fue clasificada como leve.

De acuerdo con la Ley Orgánica de la SMA el pago de la multa deberá realizarse en la Tesorería General de la República, dentro del plazo de diez días hábiles, contados desde la fecha de notificación de la sanción.